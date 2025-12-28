Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Упрямый живот
Упрямый живот
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:41

Не жир, а другие факторы: что на самом деле губит память, если верить новым данным

Висцеральный жир не имеет прямой связи с деменцией — Medicine

Висцеральный жир — тот самый, который накапливается вокруг внутренних органов, — часто называют одним из факторов, способствующих ускоренному старению мозга. Однако новые данные не подтверждают, что он напрямую запускает деменцию. Об этом сообщает научный журнал Medicine: исследователи из Хэйлунцзянского университета китайской медицины пришли к выводу, что связь между избытком висцерального жира и снижением когнитивных функций у пожилых людей исчезает после учета сопутствующих факторов.

Как изучали висцеральный жир и когнитивные способности

В рамках исследования ученые проанализировали данные более 1300 американцев старше 60 лет. Для оценки количества висцерального жира применялся индекс VAI — показатель, который рассчитывается на основе окружности талии, индекса массы тела, уровня триглицеридов и "хорошего" холестерина HDL. Такой подход позволяет косвенно оценить распределение жировой ткани без сложных инструментальных методов.

Когнитивные способности участников оценивались с помощью серии тестов. Исследователи анализировали память, скорость обработки информации и беглость речи — параметры, которые часто используют для выявления ранних изменений мышления и внимания. Таким образом, работа была построена на сопоставлении метаболических показателей с результатами когнитивных тестов в группе пожилых людей.

Почему первоначальная связь исчезла после корректировок

Первичный анализ показал: при повышенном индексе VAI наблюдалась определенная корреляция со снижением скорости мышления и концентрации. На этом этапе можно было предположить, что более выраженный висцеральный жир связан с ухудшением отдельных когнитивных функций. Однако затем исследователи применили корректировку, включив важные сопутствующие переменные.

После учета социально-демографических характеристик, образа жизни, наличия гипертонии и нарушений липидного обмена статистическая значимость связи исчезла. Иными словами, различия, которые выглядели как влияние висцерального жира, могли быть обусловлены другими условиями — например, хроническими заболеваниями, уровнем физической активности или социальными факторами, влияющими на здоровье и качество жизни.

Вывод: влияет не жир сам по себе, а контекст

Авторы исследования пришли к выводу, что ранее наблюдавшиеся различия в когнитивных функциях, вероятно, связаны не с самим висцеральным жиром, а с кардиометаболическими и социальными факторами, которые часто сопровождают висцеральное ожирение. Это означает, что сам по себе высокий VAI может быть скорее маркером комплекса проблем, чем прямой причиной ухудшения памяти или внимания.

При этом исследователи отдельно подчеркнули: их результаты не отменяют общего негативного влияния висцерального ожирения на здоровье. Висцеральный жир по-прежнему рассматривается как фактор риска для сердечно-сосудистых и метаболических нарушений. Однако когда речь идет о деменции, работа в Medicine предлагает более осторожную интерпретацию: прямой причинной связи обнаружить не удалось.

Долгожительница пережила рак груди в возрасте 99 лет — Kent Online сегодня в 8:10
Поздравительная открытка от короля и рак, побеждённый в 99: что стоит за шуткой о долголетии

Британке Маргарет Харт исполнилось 106 лет: она победила рак, живет активно и с юмором назвала свой "секрет долголетия".

Читать полностью » Рост заболеваемости гриппом ожидают после новогодних каникул — эпидемиологи сегодня в 7:54
Новогодние поездки разнесут вирус: почему после каникул начнётся массовое заражение

Эксперты предупреждают о новом "гонконгском" штамме гриппа: вспышку ждут в январе после каникул. Какие симптомы и меры защиты называют врачи.

Читать полностью » Маски нужны в транспорте и магазинах при гриппе — вирусолог Виктор Зуев сегодня в 7:52
Гонконгский грипп возвращает маски: эксперт рассказал о ситуационном использовании

Вирусолог объяснил, когда маски при гонконгском гриппе действительно нужны и почему их не стоит носить постоянно — особенно дома и на улице.

Читать полностью » Дневной свет помогает контролировать уровень глюкозы — эндокринолог Павлова сегодня в 7:49
Внутренние часы организма влияют на всё: от сна до расхода жира — солнце помогает их настроить

Эндокринолог объяснила, как дневной свет влияет на циркадные ритмы и помогает снизить резкие скачки сахара — и почему это не замена терапии.

Читать полностью » Алкоголь повышает риск развития семи видов рака — психиатр Хакимзанов сегодня в 7:47
Риск растёт с каждой рюмкой: как регулярное употребление спиртного повышает шансы на опухоль

Нарколог объяснил, почему алкоголь признан канцерогеном и как этанол повреждает ДНК. Врач назвал виды рака, риск которых растет.

Читать полностью » Майонезные салаты опасны для людей с хроническими заболеваниями — диетолог Стародубова сегодня в 7:12
Не превращайте праздник в проблему: как избежать тяжести и обострения болезней после застолья

Диетолог предупредила: майонезные салаты на Новый год опасны для части россиян. Кому их стоит исключить и почему — объяснили врачи.

Читать полностью » Отказ от статинов может привести к инсультам и инфарктам — врач Мясников сегодня в 7:10
Опасная мода: почему люди, верящие блогерам, отказываются от жизненно важных лекарств

Мясников резко высказался о россиянах, отказывающихся от статинов, и предупредил: особенно в праздники такой шаг может обернуться бедой.

Читать полностью » Очищение и увлажнение делают первым шагом макияжа, чтоб он держался до вечера— Хрисса Дарсакли сегодня в 5:36
Тон больше не скатывается и не “плывёт”: начала наносить макияж так — и лицо выглядит свежим до вечера

Правильный порядок макияжа помогает тону ложиться ровно и держаться дольше. От подготовки кожи до фиксации — шаги для свежего вида на весь день.

Читать полностью »

СЗФО
Тарифы на воду и отопление вырастут с октября на 17% — комитет по тарифам
СЗФО
Власти Калининградской области заложили 1,3 млрд рублей на поддержку МСП — ТАСС
Экономика
Запрет на экспорт сантехники грозит итальянским компаниям убытками — Трани
Туризм
Россиянка потратила 24 500 рублей на трехдневную поездку в Батуми — путешественница
Общество
Мошенники продают красную икру с полной предоплатой — Роскачество
Мир
Дед Мороз открыл резиденцию в городе Роквилл под Вашингтоном — РИАН
СЗФО
Новогодний баннер в Кронштадте содержит четыре орфографические ошибки — организаторы
Экономика
Экспорт российских сыров и творога вырос на 13% за 10 месяцев — Агроэкспорт
