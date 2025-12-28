Не жир, а другие факторы: что на самом деле губит память, если верить новым данным

Висцеральный жир — тот самый, который накапливается вокруг внутренних органов, — часто называют одним из факторов, способствующих ускоренному старению мозга. Однако новые данные не подтверждают, что он напрямую запускает деменцию. Об этом сообщает научный журнал Medicine: исследователи из Хэйлунцзянского университета китайской медицины пришли к выводу, что связь между избытком висцерального жира и снижением когнитивных функций у пожилых людей исчезает после учета сопутствующих факторов.

Как изучали висцеральный жир и когнитивные способности

В рамках исследования ученые проанализировали данные более 1300 американцев старше 60 лет. Для оценки количества висцерального жира применялся индекс VAI — показатель, который рассчитывается на основе окружности талии, индекса массы тела, уровня триглицеридов и "хорошего" холестерина HDL. Такой подход позволяет косвенно оценить распределение жировой ткани без сложных инструментальных методов.

Когнитивные способности участников оценивались с помощью серии тестов. Исследователи анализировали память, скорость обработки информации и беглость речи — параметры, которые часто используют для выявления ранних изменений мышления и внимания. Таким образом, работа была построена на сопоставлении метаболических показателей с результатами когнитивных тестов в группе пожилых людей.

Почему первоначальная связь исчезла после корректировок

Первичный анализ показал: при повышенном индексе VAI наблюдалась определенная корреляция со снижением скорости мышления и концентрации. На этом этапе можно было предположить, что более выраженный висцеральный жир связан с ухудшением отдельных когнитивных функций. Однако затем исследователи применили корректировку, включив важные сопутствующие переменные.

После учета социально-демографических характеристик, образа жизни, наличия гипертонии и нарушений липидного обмена статистическая значимость связи исчезла. Иными словами, различия, которые выглядели как влияние висцерального жира, могли быть обусловлены другими условиями — например, хроническими заболеваниями, уровнем физической активности или социальными факторами, влияющими на здоровье и качество жизни.

Вывод: влияет не жир сам по себе, а контекст

Авторы исследования пришли к выводу, что ранее наблюдавшиеся различия в когнитивных функциях, вероятно, связаны не с самим висцеральным жиром, а с кардиометаболическими и социальными факторами, которые часто сопровождают висцеральное ожирение. Это означает, что сам по себе высокий VAI может быть скорее маркером комплекса проблем, чем прямой причиной ухудшения памяти или внимания.

При этом исследователи отдельно подчеркнули: их результаты не отменяют общего негативного влияния висцерального ожирения на здоровье. Висцеральный жир по-прежнему рассматривается как фактор риска для сердечно-сосудистых и метаболических нарушений. Однако когда речь идет о деменции, работа в Medicine предлагает более осторожную интерпретацию: прямой причинной связи обнаружить не удалось.