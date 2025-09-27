Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Александр Александров Опубликована сегодня в 10:15

Как получить шенген в 2025 году без отказа - пошаговый разбор

Шенген в 2025 году: где россиянам ещё выдают визы и какие документы нужны

Европейские страны в 2025 году продолжают сохранять строгие правила оформления виз для россиян. Шенген остаётся доступным, но процесс получения стал дольше и затратнее. Усиление пограничного контроля и новые требования к документам делают подготовку к поездке особенно важной.

Тем не менее туристы по-прежнему могут получить визы в такие государства, как Австрия, Венгрия, Германия, Греция, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Португалия, Словения, Франция, Швейцария и Швеция. В каждом случае есть свои нюансы, о которых стоит знать заранее.

Какие документы нужны

  1. Заграничный паспорт с двумя пустыми страницами и копией.

  2. Заполненная анкета и две цветные фотографии формата 3,5×4,5 см.

  3. Билеты в обе стороны и подтверждённое бронирование отеля или аренды жилья.

  4. Доказательства того, что заявитель вернётся домой: обратный билет, документы на недвижимость, справка с работы.

  5. Выписка из банка, подтверждающая наличие суммы из расчёта 70–90 евро в день.

  6. Медицинская страховка, действующая на весь срок поездки.

Срок рассмотрения заявлений в 2025 году составляет от 15 до 45 дней. Взрослые оплачивают визовый сбор в размере 80 евро, дети от 6 до 12 лет — 40 евро.

Сравнение требований в странах

Страна Главные условия 2025 года Особенности
Германия Оплаченные билеты и жильё, страховка в европейской компании Выписка из иностранного банка
Италия Только 10-летние биометрические паспорта Нужно предоставить оба паспорта, если они действительны
Исландия Согласие посольства перед подачей заявления Заявка отправляется на email
Кипр Подтверждение платёжеспособности, справка с работы или спонсорство Национальная виза платная с 2025 года
Словения Срок рассмотрения до 45 дней Выдача однократных виз, страховка иностранной компании

Советы шаг за шагом

  1. Заранее забронируйте и оплатите отель. Лучше выбирать тарифы с возвратом.
  2. Проверьте, чтобы страховка была оформлена через европейскую страховую компанию.
  3. Сохраняйте все подтверждения переводов и оплат — их часто просят приложить.
  4. Подайте документы минимум за два месяца до поездки, чтобы избежать задержек.
  5. Используйте сервисы онлайн-записи в консульства, чтобы не тратить время на очередь.

А что если…

Если визу всё же не выдали, можно рассмотреть альтернативные направления. В 2025 году россияне активно выбирают Турцию, ОАЭ, Египет и Таиланд — там не нужны шенгенские визы, а въезд проще и быстрее.

Плюсы и минусы

Плюсы получения шенгена Минусы
Возможность посетить несколько стран по одной визе Длительные сроки рассмотрения
Богатая культурная программа Европы Высокий визовый сбор
Развитый сервис и безопасность Требования к страховке и финансам стали строже

FAQ

Как выбрать страну для подачи на шенген?
Выбирайте ту, где планируете провести больше всего времени.

Сколько стоит оформление визы в 2025 году?
80 евро для взрослых, 40 евро для детей 6–12 лет, дополнительно оплачиваются услуги визовых центров.

Что лучше — многократная или однократная виза?
Если путешествуете регулярно, удобнее мультивиза. Но некоторые страны, как Словения, выдают только однократные визы для туризма.

