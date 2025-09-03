Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Китайский дом
Китайский дом
© commons.wikimedia.org by Reinhold Möller is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Туризм
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 17:11

Виза за тысячи рублей оказалась ненужной: туристы спорят, стоит ли радоваться

Туристы в России требуют возврата денег за китайские визы после введения безвиза

Россияне, оформившие визы в Китай, оказались в непростой ситуации: с 15 сентября въезд в страну на срок до 30 дней станет возможен без визы, а многие уже успели заплатить за оформление документов.

Туристы начали получать уведомления о введении безвизового режима, такие же рассылки поступают и туроператорам, хотя не всем. В компании PAC Group сообщили, что их клиентов официально проинформировали о возможности въезда без визы. В то же время в ITM Group пояснили, что пока таких сообщений не получали: рассылкой занимаются визовые центры, тогда как они работают напрямую через консульства.

После новостей о безвизе многие путешественники стали задаваться вопросом, можно ли вернуть деньги, уже потраченные на оформление. Те, кто занимался этим самостоятельно, оплачивали консульский сбор в размере около 2,5 тыс. рублей. При обращении через визовый центр сумма с учётом сервисных услуг доходила до 13 тыс. рублей.

Некоторым туристам повезло — оформление визы было отменено, и им пообещали возврат средств. Однако те, кто только что получил паспорт с вклеенной визой, заявляют, что деньги им возвращать отказались. По их словам, услуга считается оказанной, поэтому компенсировать расходы никто не будет.

Не меньше волнуются и те, кто должен получить документы в ближайшие дни. Обычно консульский сбор оплачивается при выдаче паспорта, и туристы переживают: стоит ли платить за уже ненужный документ? В одном из консульств заявителям рекомендовали попробовать попросить об отмене визы при получении, тогда, возможно, удастся избежать оплаты. Однако часть туристов опасается, что аннулирование уже вклеенной визы может создать сложности при пересечении границы.

Есть и те, кто считает, что наличие визы может оказаться преимуществом. Они надеются, что документ позволит пройти пограничные процедуры быстрее, а кто-то даже шутит, что заплаченные деньги должны "окупиться" отдельной очередью.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Для поездки россиян в Тибет по-прежнему потребуется отдельное разрешение сегодня в 16:01

Год на пробу: кого пустят в Китай без визы

Китай вводит годовой безвиз для россиян: от туризма до бизнеса, но с важными нюансами, о которых стоит знать заранее.

Читать полностью » Врачи напомнили туристам о рисках морских ежей и важности обуви на пляжах Хорватии сегодня в 15:00

Туристы не ждут этого: в Хорватии до сих пор есть земли с минами

Что нужно знать перед поездкой в Хорватию: безопасность, пляжи, особенности городов и советы для туристов, которые помогут избежать неприятных сюрпризов.

Читать полностью » Туристам в Хорватии напомнили о штрафах за пьянство и нарушении дресс-кода сегодня в 14:57

Секреты хорватского этикета: правила, которые спасут от неловких ситуаций

Прежде чем отправиться в Хорватию, узнайте, какие правила и привычки помогут избежать неприятностей и сделать отдых по-настоящему незабываемым.

Читать полностью » Каппадокия, Троя и Кушченнети вошли в список главных национальных парков Турции сегодня в 13:52

Каменные боги, подземные города и пылающие скалы: какие тайны хранит Турция

Национальные парки Турции — это и загадочные руины Трои, и альпийские тропы Качкара, и пещерные церкви Каппадокии. Какие из них стоит увидеть своими глазами?

Читать полностью » Горячие источники Камчатки остаются популярным направлением туризма сегодня в 12:30

Туристы в пуховиках и купальниках: горячие источники Камчатки ломают логику

Горячие источники Камчатки — это природные спа среди вулканов и гор. Купание в них становится частью путешествия и уникальным опытом отдыха.

Читать полностью » Вулканы Камчатки: маршруты для путешественников сегодня в 11:28

Вулканы Камчатки: гид по самым популярным маршрутам

Камчатка — край вулканов. Рассказываем, какие маршруты выбрать, чтобы увидеть главные природные чудеса и почувствовать мощь этой земли.

Читать полностью » Подготовка к поездке на Камчатку: что важно знать сегодня в 10:25

Камчатка: как подготовиться к путешествию на край света

Камчатка — край вулканов и дикой природы. Чтобы путешествие стало комфортным и безопасным, важно правильно подготовиться и учесть особенности региона.

Читать полностью » Блюда и продукты Алтая, которые стоит отведать в поездке сегодня в 9:23

Гастрономический Алтай: вкус гор, который удивит вас

Алтай славится не только горами и озёрами, но и своей кухней. Рассказываем, какие блюда и продукты стоит попробовать, чтобы прочувствовать вкус региона.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Тренер Кэти Хейк назвала главные мышцы, которые развивают приседания чашей
Еда

Сода делает мясо мягче и сочнее за счёт изменения кислотности
Питомцы

Фермеры Бразилии назвали бордер-колли незаменимыми помощниками в сельском хозяйстве
Садоводство

Агрономы рассказали о пользе и рисках закапывания куриного яйца в почву
Красота и здоровье

Лимонная вода натощак: врачи предупредили о риске для зубной эмали и ЖКТ
Авто и мото

Audi сократит количество опций в автомобилях — решение подтвердил гендиректор Гернот Дёлльне
Красота и здоровье

Французский маникюр с жёлтым акцентом назван трендом офисного стиля осени 2025 года
Садоводство

Не все сорта одинаково полезны: какие яблоки пролежат дольше и почему
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet