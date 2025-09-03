Виза за тысячи рублей оказалась ненужной: туристы спорят, стоит ли радоваться

Россияне, оформившие визы в Китай, оказались в непростой ситуации: с 15 сентября въезд в страну на срок до 30 дней станет возможен без визы, а многие уже успели заплатить за оформление документов.

Туристы начали получать уведомления о введении безвизового режима, такие же рассылки поступают и туроператорам, хотя не всем. В компании PAC Group сообщили, что их клиентов официально проинформировали о возможности въезда без визы. В то же время в ITM Group пояснили, что пока таких сообщений не получали: рассылкой занимаются визовые центры, тогда как они работают напрямую через консульства.

После новостей о безвизе многие путешественники стали задаваться вопросом, можно ли вернуть деньги, уже потраченные на оформление. Те, кто занимался этим самостоятельно, оплачивали консульский сбор в размере около 2,5 тыс. рублей. При обращении через визовый центр сумма с учётом сервисных услуг доходила до 13 тыс. рублей.

Некоторым туристам повезло — оформление визы было отменено, и им пообещали возврат средств. Однако те, кто только что получил паспорт с вклеенной визой, заявляют, что деньги им возвращать отказались. По их словам, услуга считается оказанной, поэтому компенсировать расходы никто не будет.

Не меньше волнуются и те, кто должен получить документы в ближайшие дни. Обычно консульский сбор оплачивается при выдаче паспорта, и туристы переживают: стоит ли платить за уже ненужный документ? В одном из консульств заявителям рекомендовали попробовать попросить об отмене визы при получении, тогда, возможно, удастся избежать оплаты. Однако часть туристов опасается, что аннулирование уже вклеенной визы может создать сложности при пересечении границы.

Есть и те, кто считает, что наличие визы может оказаться преимуществом. Они надеются, что документ позволит пройти пограничные процедуры быстрее, а кто-то даже шутит, что заплаченные деньги должны "окупиться" отдельной очередью.