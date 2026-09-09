Персидский залив готовит единую визу: что это даст туристам из России

Введение единой визы для стран Персидского залива не приведет к росту интереса российских путешественников к региону, заявил вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян. В комментарии для NewsInfo эксперт пояснил, что для граждан РФ фактически уже действует свободный режим въезда во все ключевые государства этой зоны.

Ранее сообщалось, что анонсирован запуск проекта по созданию общей визовой зоны в странах Персидского залива. Аналог европейского соглашения должен упростить перемещение между Катаром, Бахрейном, Оманом, Саудовской Аравией и ОАЭ.

Мкртчян подчеркнул, что российские туристы редко выбирают комбинированные туры в этом регионе, предпочитая отдых в одной конкретной стране. По его словам, доля тех, кто посещает два и более государства за одну поездку на Ближний Восток, составляет менее двух процентов. При этом Саудовская Аравия оставалась последним государством региона, требовавшим формальностей, но и она упростила правила в прошлом году. Сейчас новая безвизовая страна доступна россиянам наравне с Эмиратами или Катаром.

"Для россиян все страны и так безвизовые: Катар, Бахрейн, Оман, Саудовская Аравия, Арабские Эмираты. Поэтому на россиян это никоим образом не повлияет", — отметил Мкртчян.

На текущую динамику рынка влияют не визовые послабления, а вопросы безопасности и логистики, говорит специалист. Эксперт указал на серьезное снижение показателей по сравнению с прошлым годом из-за обострения геополитической обстановки в данном регионе.

"Никакого роста турпотока. Сейчас наоборот идет снижение, гигантское снижение с прошлым годом. Турпоток вырастет в два-три раза российский в эту зону, если закончится военный конфликт. Сейчас люди не едут из-за конфликта", — пояснил специалист.

В условиях нестабильности путешественники все чаще сталкиваются с отменой рейсов или изменением полетных программ. Нередко конфликт в Ближнем Востоке напрямую отражается на стоимости авиабилетов и сложности маршрутов.

Кроме того, при планировании поездок важно учитывать религиозные особенности региона, ведь особый режим в период священных месяцев может существенно менять привычный формат отдыха и работы инфраструктуры.

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