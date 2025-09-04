Туризм в США под ударом: визы дорожают до рекордных сумм

С 1 октября в США вводится дополнительный платёж для иностранцев — Visa Integrity Fee ("сбор за соблюдение визовых правил"). Теперь каждому заявителю на неиммиграционную визу придётся платить не только стандартный консульский сбор $185, но и ещё $250 сверху.

Один из самых дорогих сборов в мире

По оценке Ассоциации туризма США, новый платёж станет одним из самых высоких туристических сборов в мире. Для граждан России стоимость краткосрочной визы составит около 35 тысяч рублей по текущему курсу ЦБ.

Последствия для отрасли

Уже сейчас отмечается снижение турпотока : с марта 2025 года динамика отрицательная, а в июле страну посетили на 3,1% меньше туристов , чем год назад.

Эксперты прогнозируют падение по итогам всего года.

Причина — внешняя и иммиграционная политика администрации президента Трампа, которая делает США менее привлекательными для путешественников.

Введение Visa Integrity Fee, по мнению аналитиков, ещё больше отпугнёт туристов, несмотря на предстоящие крупные события: ЧМ-2026 по футболу и Олимпиада-2028 в Лос-Анджелесе.

Реакция индустрии

Американские турагенты отмечают, что клиенты боятся ответных мер: рост сборов для иностранцев может привести к повышению цен на визы и для самих американцев при поездках в другие страны.

Россияне и визы в США

С начала 2025 года россиянам выдано всего 17,5 тыс. виз В1/В2 , что на 18% меньше , чем за аналогичный период прошлого года.

В мае падение составило более 33,5% : одобрено лишь 2,7 тыс. заявлений против 4,1 тыс. годом ранее.

Эксперты считают, что новый сбор на эту статистику существенно не повлияет: США посещают в основном обеспеченные россияне, для которых $250 не станет решающим барьером.

Итог

Введение Visa Integrity Fee делает визы в США одними из самых дорогих в мире и может ускорить падение туристического потока. Американский турбизнес уже обеспокоен перспективами, а для иностранцев поездки в Штаты становятся всё менее доступными.