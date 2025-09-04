Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Reinhold Möller is licensed under CC BY-SA 4.0
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:16

Россияне впервые поедут в Китай без визы: что скрывается за новым правилом

Китай разрешит россиянам въезд без визы на год — МИД РФ запросил разъяснения

С середины сентября российские туристы смогут путешествовать в Китай без визы. Но нюансов у нового режима пока больше, чем ясности — именно поэтому Москва обратилась к Пекину за дополнительными разъяснениями.

Как будут работать новые правила

Согласно официальной ноте китайской стороны, с 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026-го граждане России с обычными загранпаспортами смогут находиться в Китае до 30 дней без оформления визы.

Режим распространяется:

  • на туристические поездки,

  • деловые визиты,

  • частные путешествия,

  • транзит через территорию КНР.

МИД России подтвердил, что подробности будут опубликованы на официальном сайте после получения разъяснений от китайских коллег.

Симметрия в обмен

Москва рассматривает возможность пойти навстречу Китаю. Как отметила официальный представитель МИД Мария Захарова на полях Восточного экономического форума, отмена виз для китайских граждан при поездках в Россию сейчас находится "в стадии проработки".

Что действует уже сейчас

Напомним, между странами существует соглашение о групповом туристическом обмене: группы от 5 до 50 человек могут посещать соседнее государство без визы сроком до 15 дней.

