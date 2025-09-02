Загранпаспорт и чемодан: что понадобится для поездки в Китай с 15 сентября

С 15 сентября жители Пензенской области, как и всей России, смогут ездить в Китай без оформления визы. Об этом сообщает портал "Объясняем.рф" со ссылкой на МИД КНР.

Условия поездки

Для въезда потребуется только загранпаспорт — подойдёт как биометрический, так и старого образца.

Максимальный срок пребывания в стране составит 30 дней .

Безвизовый режим носит пробный характер и будет действовать до 14 сентября 2026 года.

Россияне без визы: куда ещё можно поехать

Сегодня у граждан России есть возможность без визы посещать 78 стран, среди которых:

Вьетнам,

Таиланд,

Сербия,

Черногория.

Теперь к этому списку добавился и Китай, что открывает новые перспективы для туризма и деловых поездок.