Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Великая Китайская стена
Великая Китайская стена
© Designed by Freepik is licensed under public domain
Главная / Приволжский федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 18:11

Загранпаспорт и чемодан: что понадобится для поездки в Китай с 15 сентября

МИД КНР: безвизовый въезд в Китай для граждан России откроется с 15 сентября

С 15 сентября жители Пензенской области, как и всей России, смогут ездить в Китай без оформления визы. Об этом сообщает портал "Объясняем.рф" со ссылкой на МИД КНР.

Условия поездки

  • Для въезда потребуется только загранпаспорт — подойдёт как биометрический, так и старого образца.

  • Максимальный срок пребывания в стране составит 30 дней.

  • Безвизовый режим носит пробный характер и будет действовать до 14 сентября 2026 года.

Россияне без визы: куда ещё можно поехать

Сегодня у граждан России есть возможность без визы посещать 78 стран, среди которых:

  • Вьетнам,

  • Таиланд,

  • Сербия,

  • Черногория.

Теперь к этому списку добавился и Китай, что открывает новые перспективы для туризма и деловых поездок.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Саратове возродили военное училище РХБ защиты имени генерала Кириллова 30.08.2025 в 19:25

После 15 лет забвения открылось легендарное училище химзащиты с новейшими технологиями

В Саратове состоялось торжественное открытие высшего военного инженерного училища радиационной, химической и биологической защиты, которое возобновляет работу после 15-летнего перерыва. Церемония прошла с участием заместителя министра обороны РФ Виктора Горемыкина, который вручил учебному заведению боевое знамя.

Читать полностью » В Татарстане введен запрет на публикации о работе ПВО и атаках дронов 29.08.2025 в 23:00

Информация о БПЛА и системе противовоздушной обороны — под запретом: Минниханов подписал указ

В Республике Татарстан введены официальные ограничения на распространение информации, связанной с атаками беспилотных летательных аппаратов и работой системы противовоздушной обороны. Соответствующий указ 29 августа подписал глава региона Рустам Минниханов. Согласно документу, под запрет попадает публикация любых данных, включая фото- и видеоматериалы.

Читать полностью » Власти региона запретили взимать деньги за уроки из обязательной школьной программы 29.08.2025 в 4:11

Деньги в школе под контролем: когда платные услуги законны, а когда нет

Школы могут брать деньги с родителей, но только при соблюдении трёх условий. Какие занятия можно сделать платными, а за что платить нельзя?

Читать полностью » В Пензенской области туристический налог принёс 7,5 млн рублей в первый квартал 2025 года 29.08.2025 в 3:14

Туризм под налогом: отдыхающим в регионе уже выставили счёт

В Пензенской области впервые подсчитали поступления от туристического налога. Как он устроен и на что пойдут собранные миллионы?

Читать полностью » В Пензенской области перевозчиков штрафуют за грязные автобусы и троллейбусы 29.08.2025 в 2:44

Пассажиры требуют порядка: штрафы стали оружием против нечистоплотных перевозчиков

В Пензенской области перевозчиков начали штрафовать за грязные автобусы и троллейбусы. Как именно проверяют транспорт перед рейсами?

Читать полностью » Пензастат сообщил о снижении потребления сахара и хлеба в Пензенской области 28.08.2025 в 23:34

Минус сладкое, минус хлеб: пензяки резко меняют рацион

Жители Пензенской области стали есть меньше сладкого и хлеба, но больше овощей и яиц. Чем отличается рацион села и города?

Читать полностью » В Чебоксарах завершила работу первая в ПФО молодежная научная школа для музейных специалистов 28.08.2025 в 23:06

Цифровые технологии и гранты: как готовят новое поколение музейных ученых в Поволжье

В Чебоксарах успешно завершила работу первая в Приволжском федеральном округе Музейная молодежная научная школа, организованная Фондом развития Чувашского национального музея "Прокопий" при поддержке Фонда президентских грантов. Участниками уникальной образовательной программы стали двадцать молодых сотрудников музеев.

Читать полностью » Регионы Поволжья внедряют новый экспортный стандарт для увеличения несырьевого экспорта 27.08.2025 в 18:59

Цифровой прорыв: как Поволжье меняет правила игры на международных рынках

Приволжские регионы приступили к активному внедрению обновленного Регионального экспортного стандарта, разработанного Российским экспортным центром. Эта работа стала центральной темой окружного совещания в Чебоксарах, где представители всех 14 субъектов ПФО обсудили меры по достижению национальных целей по наращиванию несырьевого неэнергетического экспорта.

Читать полностью »

Новости
Общество

Психолог Алексей Захаров заявил, что нейросети и гаджеты ослабляют память человека
Еда

Домашняя пицца: повара объяснили, как испечь её в духовке при 250–300 °C без дровяной печи
Садоводство

Опавшие листья осенью можно превратить в компост и мульчу
Дом

Дизайнер Михаил Жилин объяснил, чем экоминимализм отличается от классического минимализма
Питомцы

Ветеринар Вера Меньшикова: абиссинская кошка отличается грациозностью и умом
Спорт и фитнес

Лучшее время для тренировок зависит от энергии и мотивации — Cleveland Clinic
Садоводство

Опасность в горшке: 5 популярных комнатных растений, содержащих яд – симптомы и меры предосторожности
Красота и здоровье

Медики рассказали, как стресс и недосып мешают нормализации уровня сахара
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet