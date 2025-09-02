Загранпаспорт и чемодан: что понадобится для поездки в Китай с 15 сентября
С 15 сентября жители Пензенской области, как и всей России, смогут ездить в Китай без оформления визы. Об этом сообщает портал "Объясняем.рф" со ссылкой на МИД КНР.
Условия поездки
-
Для въезда потребуется только загранпаспорт — подойдёт как биометрический, так и старого образца.
-
Максимальный срок пребывания в стране составит 30 дней.
-
Безвизовый режим носит пробный характер и будет действовать до 14 сентября 2026 года.
Россияне без визы: куда ещё можно поехать
Сегодня у граждан России есть возможность без визы посещать 78 стран, среди которых:
-
Вьетнам,
-
Таиланд,
-
Сербия,
-
Черногория.
Теперь к этому списку добавился и Китай, что открывает новые перспективы для туризма и деловых поездок.
