Список стран с безвизовым въездом продолжает расти: это выгодно россиянам
МИД России сообщил о работе над соглашениями о краткосрочных безвизовых поездках с рядом стран Африки, Азии и Ближнего Востока. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на директора консульского департамента Алексея Климова.
Переговорный процесс
По словам Климова, подобные обсуждения ведутся на постоянной основе и постепенно приносят результат. Дипломат подчеркнул, что расширение списка стран с безвизовым режимом остаётся одной из приоритетных задач ведомства.
Недавние достижения
В качестве примера Климов напомнил:
-
в июле вступило в силу соглашение об отмене виз с Оманом,
-
в августе было подписано аналогичное соглашение с Иорданией.
Итог
Россия продолжает развивать сеть краткосрочных безвизовых поездок. В перспективе такие договорённости могут упростить путешествия россиян в страны Африки, Азии и Ближнего Востока.
