Список стран с безвизовым въездом продолжает расти: это выгодно россиянам

МИД России сообщил о работе над соглашениями о краткосрочных безвизовых поездках с рядом стран Африки, Азии и Ближнего Востока. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на директора консульского департамента Алексея Климова.

Переговорный процесс

По словам Климова, подобные обсуждения ведутся на постоянной основе и постепенно приносят результат. Дипломат подчеркнул, что расширение списка стран с безвизовым режимом остаётся одной из приоритетных задач ведомства.

Недавние достижения

В качестве примера Климов напомнил:

в июле вступило в силу соглашение об отмене виз с Оманом ,

в августе было подписано аналогичное соглашение с Иорданией.

Итог

Россия продолжает развивать сеть краткосрочных безвизовых поездок. В перспективе такие договорённости могут упростить путешествия россиян в страны Африки, Азии и Ближнего Востока.