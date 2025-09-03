Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 23:27

Список стран с безвизовым въездом продолжает расти: это выгодно россиянам

Россия готовит договорённости о безвизовом въезде в страны Африки, Азии и Ближнего Востока

МИД России сообщил о работе над соглашениями о краткосрочных безвизовых поездках с рядом стран Африки, Азии и Ближнего Востока. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на директора консульского департамента Алексея Климова.

Переговорный процесс

По словам Климова, подобные обсуждения ведутся на постоянной основе и постепенно приносят результат. Дипломат подчеркнул, что расширение списка стран с безвизовым режимом остаётся одной из приоритетных задач ведомства.

Недавние достижения

В качестве примера Климов напомнил:

  • в июле вступило в силу соглашение об отмене виз с Оманом,

  • в августе было подписано аналогичное соглашение с Иорданией.

Итог

Россия продолжает развивать сеть краткосрочных безвизовых поездок. В перспективе такие договорённости могут упростить путешествия россиян в страны Африки, Азии и Ближнего Востока.

