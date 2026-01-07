Китай, Иордания, Оман — кто следующий? Карта безвизовых стран для россиян пополнится

В 2026 году география безвизовых поездок для россиян может расшириться сразу за счёт двух новых направлений. Туристический рынок ожидает решений, которые способны заметно упростить зарубежные поездки и поддержать выездной туризм на фоне сохраняющихся ограничений. Об этом сообщает издание "Известия" со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майю Ломидзе.

Какие страны могут открыть безвиз для россиян

По словам главы АТОР, в последние годы список безвизовых направлений для граждан России постепенно расширяется. В 2025 году к нему уже присоединились Китай, Иордания и Оман. Эти решения стали важным фактором восстановления туристического спроса на данных направлениях.

Следующий шаг ожидается в 2026 году.

"В 2025 году к безвизовому списку добавились Китай, Иордания и Оман, а с 2026 года присоединится Саудовская Аравия", — сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Таким образом, королевство может стать ещё одной страной Ближнего Востока, открытой для россиян без виз.

Перспективы безвиза с Индией

Кроме того, обсуждается возможность введения упрощённого режима поездок в Индию. По информации АТОР, соответствующее решение может быть принято во второй половине года. Речь идёт о безвизовом въезде для организованных туристических групп численностью от пяти до 50 человек.

Предполагается, что такие поездки будут осуществляться через аккредитованных туроператоров. Этот формат уже применяется в ряде стран и рассматривается как компромиссный вариант, позволяющий стимулировать турпоток при сохранении контроля со стороны принимающего государства.

Ситуация с Европой и другими направлениями

При этом, как отметила Ломидзе, поездки россиян в страны Евросоюза остаются ограниченными. Турпоток в ЕС сократился существенно по ряду технических причин, однако полностью он не исчез. Россияне продолжают выезжать на отдых в отдельные европейские страны, включая Грецию, Испанию, Италию и Францию.

В то же время в 2025 году зафиксировано снижение интереса к ряду альтернативных направлений. По данным туроператоров, уменьшился турпоток из России в Иран и Венесуэлу. На этом фоне расширение безвизового списка рассматривается как один из ключевых факторов перераспределения туристического спроса в ближайшие годы.