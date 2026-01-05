Открытые границы без виз: Монголия решила не закрывать туристам двери

Монголия продолжает делать ставку на развитие въездного туризма и упрощение миграционных процедур. Власти страны решили сохранить действующие послабления для иностранных гостей, рассчитывая поддержать поток путешественников и деловую активность. Об этом сообщает агентство МОНЦАМЭ.

Продление безвизового режима

Правительство Монголии утвердило пролонгацию безвизового режима для граждан 34 государств. Он позволяет находиться на территории страны до 30 дней без оформления визы. Действие этой меры продлено до завершения 2026 года, что фактически означает сохранение упрощённого порядка въезда ещё на один год.

В список стран, для которых действует данный режим, входят 32 европейских государства, а также Австралия и Новая Зеландия. Граждане этих стран могут посещать Монголию с туристическими целями, не обращаясь заранее за визовыми документами, что делает направление более доступным и конкурентоспособным.

Туризм и международные соглашения

Отдельно отмечается, что аналогичный безвизовый режим действует и между Россией и Монголией. Это позволяет гражданам двух стран свободно совершать краткосрочные поездки и способствует развитию туристических и гуманитарных контактов.

Помимо государств, включённых в 30-дневный режим, граждане ещё 30 стран имеют право въезжать в Монголию без визы на срок от 14 до 90 дней. Эти условия также распространяются преимущественно на туристические поездки и зависят от конкретных двусторонних договорённостей.

Визовая статистика и интерес к стране

На фоне расширения и сохранения безвизовых возможностей растёт и общее количество иностранных граждан, посещающих Монголию. В сообщении МОНЦАМЭ говорится, что в 2025 году министерство иностранных дел страны оформило почти 125 тыс. виз. Это на 14,18% больше, чем годом ранее.

Рост показателя свидетельствует о повышенном интересе к Монголии со стороны иностранцев, в том числе из стран, для которых визовый режим сохраняется. Власти рассчитывают, что сочетание безвизового въезда и упрощённых процедур будет и дальше стимулировать туристический поток и международную мобильность.