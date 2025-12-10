Праздник, который не требует визы: Сербия превращается в главный зимний секрет российских туристов

Новогодние маршруты за рубеж всё чаще выбирают те, кто ищет европейскую атмосферу без визовых процедур, и, как отмечается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР), таким направлением для россиян становится Сербия. Интерес к стране подогревают не только экономичные варианты отдыха, но и удобство въезда в период праздничных поездок.

Стоимость поездки и предложения рынка

Сербская столица готова предложить туристам широкий спектр зимних развлечений, при этом визовые формальности отсутствуют, что делает направление привлекательным для планирования отпуска в сжатые сроки. Эксперты АТОР указывают, что путешествие на двоих в Белград с перелётом и проживанием в гостинице категории "четыре звезды" может уложиться в сумму около 300 тыс. руб. На рынке присутствуют и более дорогие пакеты — до 600 тыс. руб., ориентированные на расширенные программы отдыха.

По данным отраслевых специалистов, востребованность таких туров сохраняется стабильной на протяжении осенне-зимнего сезона. Туристы проявляют интерес к разным форматам отдыха — от горнолыжных и термальных курортов до насыщенных экскурсионных маршрутов по городам. Это разнообразие позволяет операторам формировать предложения под разные бюджеты, что делает направление ещё более гибким.

Спрос и туристические предпочтения

В обзоре подчёркивается, что туроператоры называют спрос на туры в Сербию "вполне уверенным". Популярны поездки на горнолыжные и термальные курорты, а также экскурсионные сити-туры. Бронируют отдельно отели и пакетные туры. Такая динамика объясняется тем, что страна сочетает традиционный европейский отдых с доступностью и предсказуемым уровнем сервиса.

Дополнительным фактором привлекательности становится атмосфера новогоднего Белграда, где праздничные мероприятия, гастрономические фестивали и культурные события создают ощущение насыщенной городской среды. В сочетании с отсутствием визы это превращает Сербию в одно из немногих направлений в Европе, куда россияне могут отправиться спонтанно, не выходя за рамки умеренного бюджета.