Китай распахнул двери для россиян: туристы ликуют, пограничники сомневаются
Отправиться в Китай с 15 сентября стало проще для россиян — заработал безвизовый режим. Однако вместе с радостной новостью посольство КНР опубликовало подробные разъяснения, чтобы туристы понимали все нюансы.
Основные правила въезда
Теперь россияне могут находиться в Китае без визы до 30 дней. Причём ограничений на количество поездок в течение года нет: можно выезжать и вновь въезжать каждые 30 дней. Но важно помнить: окончательное решение о пропуске принимает сотрудник миграционной службы на границе.
"Решение о предоставлении права на безвизовый въезд принимается сотрудником китайской миграционной службы непосредственно в пункте пропуска", — отметили в посольстве КНР.
Если цель поездки не соответствует условиям безвизового въезда, в пересечении границы могут отказать.
Какие документы лучше иметь при себе
Чтобы избежать недоразумений, туристам советуют подготовить подтверждения:
- бронь гостиницы;
- обратные авиабилеты;
- приглашение от принимающей стороны;
- документы о родстве;
- переписку в мессенджерах или соцсетях, подтверждающую цель визита.
Эти бумаги помогут убедить пограничников в добросовестности намерений.
Важные напоминания от посольства
- Паспорт должен быть действителен ещё минимум полгода на дату выезда из Китая.
- Рекомендуется оформить медицинскую страховку: лечение в КНР дорогое.
- Если турист живёт не в отеле, он обязан в течение 24 часов зарегистрироваться в полиции.
- Безвизовый режим распространяется только на туристические и деловые поездки до 30 дней.
- Для работы, учёбы, журналистики, а также водителей и экспедиторов нужна виза.
- Родственникам россиян, работающих или обучающихся в КНР, требуется виза категории S2.
Безвизовый режим действительно открывает новые возможности для путешествий и деловых контактов, но расслабляться не стоит: требования к туристам сохраняются, а пограничный контроль остаётся строгим.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru