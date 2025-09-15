Китай распахнул двери для россиян: туристы ликуют, пограничники сомневаются

Отправиться в Китай с 15 сентября стало проще для россиян — заработал безвизовый режим. Однако вместе с радостной новостью посольство КНР опубликовало подробные разъяснения, чтобы туристы понимали все нюансы.

Основные правила въезда

Теперь россияне могут находиться в Китае без визы до 30 дней. Причём ограничений на количество поездок в течение года нет: можно выезжать и вновь въезжать каждые 30 дней. Но важно помнить: окончательное решение о пропуске принимает сотрудник миграционной службы на границе.

"Решение о предоставлении права на безвизовый въезд принимается сотрудником китайской миграционной службы непосредственно в пункте пропуска", — отметили в посольстве КНР.

Если цель поездки не соответствует условиям безвизового въезда, в пересечении границы могут отказать.

Какие документы лучше иметь при себе

Чтобы избежать недоразумений, туристам советуют подготовить подтверждения:

бронь гостиницы;

обратные авиабилеты;

приглашение от принимающей стороны;

документы о родстве;

переписку в мессенджерах или соцсетях, подтверждающую цель визита.

Эти бумаги помогут убедить пограничников в добросовестности намерений.

Важные напоминания от посольства

Паспорт должен быть действителен ещё минимум полгода на дату выезда из Китая. Рекомендуется оформить медицинскую страховку: лечение в КНР дорогое. Если турист живёт не в отеле, он обязан в течение 24 часов зарегистрироваться в полиции. Безвизовый режим распространяется только на туристические и деловые поездки до 30 дней. Для работы, учёбы, журналистики, а также водителей и экспедиторов нужна виза. Родственникам россиян, работающих или обучающихся в КНР, требуется виза категории S2.

Безвизовый режим действительно открывает новые возможности для путешествий и деловых контактов, но расслабляться не стоит: требования к туристам сохраняются, а пограничный контроль остаётся строгим.