Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Китай
Китай
© commons.wikimedia.org by Peter K Burian is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Туризм
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 17:05

Китай распахнул двери для россиян: туристы ликуют, пограничники сомневаются

В Китае заработал безвизовый режим для граждан России на срок до 30 дней

Отправиться в Китай с 15 сентября стало проще для россиян — заработал безвизовый режим. Однако вместе с радостной новостью посольство КНР опубликовало подробные разъяснения, чтобы туристы понимали все нюансы.

Основные правила въезда

Теперь россияне могут находиться в Китае без визы до 30 дней. Причём ограничений на количество поездок в течение года нет: можно выезжать и вновь въезжать каждые 30 дней. Но важно помнить: окончательное решение о пропуске принимает сотрудник миграционной службы на границе.

"Решение о предоставлении права на безвизовый въезд принимается сотрудником китайской миграционной службы непосредственно в пункте пропуска", — отметили в посольстве КНР.

Если цель поездки не соответствует условиям безвизового въезда, в пересечении границы могут отказать.

Какие документы лучше иметь при себе

Чтобы избежать недоразумений, туристам советуют подготовить подтверждения:

  • бронь гостиницы;
  • обратные авиабилеты;
  • приглашение от принимающей стороны;
  • документы о родстве;
  • переписку в мессенджерах или соцсетях, подтверждающую цель визита.

Эти бумаги помогут убедить пограничников в добросовестности намерений.

Важные напоминания от посольства

  1. Паспорт должен быть действителен ещё минимум полгода на дату выезда из Китая.
  2. Рекомендуется оформить медицинскую страховку: лечение в КНР дорогое.
  3. Если турист живёт не в отеле, он обязан в течение 24 часов зарегистрироваться в полиции.
  4. Безвизовый режим распространяется только на туристические и деловые поездки до 30 дней.
  5. Для работы, учёбы, журналистики, а также водителей и экспедиторов нужна виза.
  6. Родственникам россиян, работающих или обучающихся в КНР, требуется виза категории S2.

Безвизовый режим действительно открывает новые возможности для путешествий и деловых контактов, но расслабляться не стоит: требования к туристам сохраняются, а пограничный контроль остаётся строгим.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Национальные блюда Греции: сувлаки, мезе, пироги и узо сегодня в 14:04

Праздник с запахом жареного мяса: что такое Цикнопемпти и зачем греки ждут его целый год

Погрузитесь в мир греческой кухни, где еда становится настоящим ритуалом. Узнайте о лучших блюдах, которые подают на столе, и пробуйте их у себя дома!

Читать полностью » Национальные блюда Марокко: кускус, тажин и уличные шашлычки брошетт сегодня в 13:01

Кухня, в которой специи звучат громче мяса: что делает Марокко неповторимым

Марокканская кухня очаровывает разнообразием и специями. Узнайте главные секреты завтрака, основного блюда и вкуснейших десертов!

Читать полностью » Эксперты объясняют, когда и сколько приходится доплачивать за багаж в 2025 году сегодня в 12:50

Ошибки в багажном тарифе обходятся в сотни долларов: как этого избежать

В 2025 году подавляющее большинство авиакомпаний взимают плату за багаж. Узнайте, когда это происходит, сколько можно заплатить, и как избежать лишних затрат.

Читать полностью » Директор департамента маркетинга курорта Роза Хутор провел сессию на международном форуме-выставке по туризму сегодня в 12:41

11 сентября на международном форуме-выставке по туризму ОТДЫХ Leisure 2025 состоялся круглый стол, посвященный использованию искусственного интеллекта в туризме.

Читать полностью » Эксперты объясняют, какие материалы чемоданов отличаются прочностью и лёгкостью сегодня в 11:48

Какой чемодан лучше: тканевый, пластиковый или алюминиевый

Чемоданы бывают тканевые, пластиковые и алюминиевые. Узнайте, какой материал лучше по прочности и весу и что выбрать для удобных перелётов.

Читать полностью » В 2025 году авиакомпании усилили проверку размеров и веса ручной клади сегодня в 10:45

Новые правила багажа в 2025 году: что изменилось для пассажиров

В 2025 году авиакомпании усилили контроль за багажом. Узнайте, какие требования к ручной клади и чемоданам действуют сегодня и как избежать штрафов.

Читать полностью » Современные чемоданы различаются по материалу, размеру и удобству колёс сегодня в 9:43

Как найти чемодан, который переживёт десятки перелётов

Чемодан для перелётов должен быть прочным, удобным и практичным. Узнайте, на что обращать внимание при покупке, чтобы он служил годами.

Читать полностью » Правильная укладка вещей в чемодан экономит место и уменьшает складки сегодня в 8:41

Почему опытные туристы не складывают вещи в чемодан стопками

Компактная укладка одежды позволяет освободить место в чемодане и сохранить вещи в порядке. Несколько простых лайфхаков помогут облегчить дорогу.

Читать полностью »

Новости
Еда

Куриная грудка быстро пересыхает: оптимальная готовка при 190 °C занимает 8–10 минут
Садоводство

Стрижка газона перед зимой: когда и как правильно завершить сезон - советы экспертов
Питомцы

У собак накапливаются налёт и сера без регулярной чистки зубов и ушей
Садоводство

Декоративный чеснок высаживают осенью для обильного цветения
Наука

Метан на Макемаке испаряется несмотря на низкую температуру
Спорт и фитнес

Нутрициолог Мария Кардакова: строгие диеты в долгую не работают
Питомцы

Уход за улиткой ахатиной: правила содержания от зоологов
Спорт и фитнес

Инструкторы по фитнесу уточнили, какой вес гирь безопасен для домашних занятий
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet