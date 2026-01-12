Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Одежда в чемодане
Одежда в чемодане
© www.freepik.com is licensed under Free More info
Главная / Туризм
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:23

Новый вектор туризма: Госдума рассматривает безвиз с экзотическими странами Африки

Власти обсуждают безвизовый режим с Зимбабве, Замбией и Мозамбиком — МК

Власти обсуждают расширение географии безвизовых поездок для россиян, и речь идет о странах, которые ранее редко фигурировали в туристических планах. Новые направления могут упростить путешествия на Африканский континент и сделать их доступнее без длительных визовых процедур. Об этом сообщает издание "Московский комсомолец" со ссылкой на информацию из профильных структур.

Какие страны могут стать безвизовыми

По данным издания, в настоящее время рассматривается возможность отмены виз для поездок россиян в ряд африканских государств. В числе потенциальных кандидатов называются Зимбабве, Замбия, Мозамбик и Эсватини. Решение по каждому направлению пока находится в стадии проработки.

Речь идет именно о взаимной или односторонней отмене визовых требований, что позволит гражданам России въезжать в эти страны без предварительного оформления разрешений. Такой шаг, как отмечается, может упростить не только туристические поездки, но и деловые контакты.

Позиция законодателей

В комитете Госдумы подчеркнули, что страны Африки не относятся к числу массовых туристических направлений для россиян. Тем не менее интерес к поездкам на континент сохраняется, особенно среди путешественников, ориентированных на экзотические маршруты и новые впечатления.

По мнению представителей парламента, даже ограниченный спрос оправдывает работу над расширением безвизового списка. Это рассматривается как элемент постепенного развития международных связей и туристической мобильности.

Потенциальный эффект для путешественников

Если решения будут приняты, россияне смогут планировать поездки в указанные страны без учета визовых сроков и дополнительных расходов. Это особенно актуально для тех, кто предпочитает спонтанные путешествия или комбинирует несколько стран в одном маршруте.

В то же время эксперты отмечают, что реальный рост турпотока будет зависеть не только от визового режима, но и от транспортной доступности, уровня сервиса и безопасности в принимающих странах.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Опрос в Японии поставил китайских туристов на последнее место — Турпром сегодня в 4:18
Идеальных нет, но антирейтинг есть: кого японцы считают самыми неудобными гостями

Опрос "Турпрома" показал, кто в Японии чаще соблюдает правила приличия. Китайцев критикуют, а россиян оценивают неоднозначно.

Читать полностью » Россиянка в Новом Каире получила переломы после прыжка с балкона — Cairo 24 сегодня в 4:18
Проникновение без взлома и прыжок с высоты: египетская полиция расследует инцидент с россиянками

В Новом Каире россиянка прыгнула со второго этажа, спасаясь от проникшего в квартиру мужчины. Следствие выясняет детали нападения.

Читать полностью » В Шуе во время фестиваля курсирует ретро-поезд с паровозом — гиды сегодня в 2:54
Не Суздаль и не Москва: где в России неожиданно нашли настоящее Рождество

Шуя неожиданно стала одной из главных зимних точек России. Как фестиваль "Русское Рождество" изменил город и привлек сотни тысяч туристов.

Читать полностью » Лучшее время для визита в Некрополь Сан-Джулиано: весна, осень и магия зимних туманов вчера в 21:16
Прогулка по Некрополю Сан-Джулиано — шаг за шагом через тысячелетия: как это место соединяет прошлое и настоящее

Некрополь Сан-Джулиано в Лацио — уникальное место, где археология и природа переплетаются, создавая атмосферу древности и туманной мистики.

Читать полностью » Аэропорт Лаппеенранты приостановил регулярные рейсы — сотрудник аэропорта вчера в 15:10
Вышка закрыта, рейсов нет: как аэропорт на границе с Россией оказался на паузе

Аэропорт Лаппеенранты остался без регулярных рейсов и диспетчеров: воздушная гавань фактически простаивает и рассчитывает всего на два вылета в год.

Читать полностью » Туристы из России активнее бронируют летние туры в Стамбул — координатор Санджар вчера в 14:04
Места на лето тают зимой: Турция снова стала главным магнитом для туристов

Россияне активно бронируют летние туры в Турцию заранее, а спрос на Анталью и семейный отдых растёт на фоне рекордного турпотока.

Читать полностью » Куркума используется не только в кулинарии, но и в свадебных обрядах — Vogue вчера в 9:16
Думала, халди — просто красивая традиция для фото — пока не узнала, что она может примирить две семьи

Куркума в Индии — это не только специя. В свадебных обрядах она символизирует связь поколений и благословение, объединяя семьи и традиции на протяжении веков.

Читать полностью » Номера для семей с детьми включили в требования к размещению — первый зампред ГД Надежда Школкина вчера в 6:11
Семейный туризм в России хотят собрать по ГОСТу: гостиницам и трассам готовят единые правила

В России готовят стандарт семейного туризма: отели и трассы могут обязать учитывать детей — от семейных номеров до питания в пути.

Читать полностью »

Новости
Общество
Билеты на миллион чаще всего покупали 3 и 7 числа каждого месяца — Минфин РФ
Общество
Ozon проводит повторную проверку опасных ветеринарных препаратов — ТАСС
Недвижимость
Неисполнение судебного решения о квартире может повлечь уголовное дело — адвокат Жорин
Общество
Крайний срок оплаты ЖКХ перенесли на 15 число каждого месяца — Колунов
Общество
Работодатели смогут направлять сотрудников к психиатру с 2026 года — РИАН
Недвижимость
Самовольная пристройка к МКД считается реконструкцией — Бердникова
Общество
Мошенники маскируют фишинг под перевод на Outlook Web 2026 — РИА Новости
Общество
Суд в Москве оштрафовал женщину за мат в голосовых в Telegram — РИА Новости
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet