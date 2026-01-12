Новый вектор туризма: Госдума рассматривает безвиз с экзотическими странами Африки

Власти обсуждают расширение географии безвизовых поездок для россиян, и речь идет о странах, которые ранее редко фигурировали в туристических планах. Новые направления могут упростить путешествия на Африканский континент и сделать их доступнее без длительных визовых процедур. Об этом сообщает издание "Московский комсомолец" со ссылкой на информацию из профильных структур.

Какие страны могут стать безвизовыми

По данным издания, в настоящее время рассматривается возможность отмены виз для поездок россиян в ряд африканских государств. В числе потенциальных кандидатов называются Зимбабве, Замбия, Мозамбик и Эсватини. Решение по каждому направлению пока находится в стадии проработки.

Речь идет именно о взаимной или односторонней отмене визовых требований, что позволит гражданам России въезжать в эти страны без предварительного оформления разрешений. Такой шаг, как отмечается, может упростить не только туристические поездки, но и деловые контакты.

Позиция законодателей

В комитете Госдумы подчеркнули, что страны Африки не относятся к числу массовых туристических направлений для россиян. Тем не менее интерес к поездкам на континент сохраняется, особенно среди путешественников, ориентированных на экзотические маршруты и новые впечатления.

По мнению представителей парламента, даже ограниченный спрос оправдывает работу над расширением безвизового списка. Это рассматривается как элемент постепенного развития международных связей и туристической мобильности.

Потенциальный эффект для путешественников

Если решения будут приняты, россияне смогут планировать поездки в указанные страны без учета визовых сроков и дополнительных расходов. Это особенно актуально для тех, кто предпочитает спонтанные путешествия или комбинирует несколько стран в одном маршруте.

В то же время эксперты отмечают, что реальный рост турпотока будет зависеть не только от визового режима, но и от транспортной доступности, уровня сервиса и безопасности в принимающих странах.