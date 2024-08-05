В России появился троян, следящий за пользователями Android

Работники международной компании "Лаборатории Касперского", специализирующейся на разработке систем защиты от различных киберугроз, выявили вирус типа "Троян", который применяется для несанкционированного получения доступа к защищённым данным. Сообщается, что вирус нацелен на россиян, которые используют Android-устройства. Об этом информирует российская деловая газета "Ведомости".

Эксперты международной компании назвали вредоносную программу LianSpy. Кроме того, сообщается о том, что есть вероятность, что за гражданами Российской Федерации производилась слежка с середины 2021 года. Выявить программное обеспечение, предназначенное для получения несанкционированного доступа, было не так легко, поскольку замыслившие преступление лица сильно скрывали свои противоправные действия.

Кроме того, российская деловая газета подчёркивает, что воздействие вируса было не на всех пользователей, а производилось только точечно. После того как вредоносная программа была обнаружена, а это произошло весной 2024 года, работники международной IT-компания зафиксировали более 10 целей. Кто конкретно подвергся кибератаке, не сообщается.

Фото: Flickr / Ecole polytechnique (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)