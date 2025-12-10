Вирусы вступили в сезон силы: специалисты фиксируют резкий рост заражений по всей стране

Рост сезонных вирусных инфекций затронул большинство регионов страны, причём доля пациентов с гриппом заметно выше, чем с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС, приводя данные специалистов о текущей эпидемиологической ситуации.

Распространённость гриппа и других вирусов

По словам Светланы Вахрушевой, кандидата медицинских наук и директора департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни ДВФУ, доля пациентов с гриппом составляет около 11%. Коронавирус выявляется значительно реже — всего в 2,6% случаев. Негриппозные ОРВИ, включая парагрипп и аденовирусы, дают от 13 до 18% всех положительных результатов.

Эксперт отмечает, что похолодание традиционно приводит к росту числа заболевших. Такая динамика характерна для всех респираторных инфекций и повторяется ежегодно по мере начала сезонной циркуляции вирусов. Повышение активности сразу нескольких штаммов создаёт дополнительную нагрузку на медицинские службы.

"Пациенты с гриппом составляют около 11% заболевших. Доля пациентов с коронавирусной инфекцией сохраняется небольшой и составляет 2,6% случаев. Негриппозные ОРВИ — парагрипп, аденовирусная инфекция и другие выявляются в 13-18% случаев", — сказала Светлана Вахрушева.

Эпидемический порог и необходимость мер

Как объясняет специалист, для каждой инфекции существует эпидемический порог, превышение которого требует принятия срочных ограничений. Этот уровень рассчитывается на основе статистики предыдущих сезонов и позволяет оценивать необходимость карантинных мер в школах, детских садах и других учреждениях.

Вахрушева приводит пример сезонного начала эпидемии гриппа: оно фиксируется, когда число положительных лабораторных тестов на вирус превышает 10% среди всех заболевших. Такой подход помогает своевременно реагировать на ухудшение обстановки и предотвращать более масштабное распространение инфекции.

Федеральная статистика и активные штаммы

Роспотребнадзор ранее сообщил о значительном росте заболеваемости ОРВИ и гриппом по стране. За неделю число случаев увеличилось на 19,3%, а лабораторно подтверждённых диагнозов гриппа стало более 23,4 тыс. — почти в 1,7 раза больше по сравнению с предыдущим периодом наблюдений.

Особенно быстрый рост отмечен на Дальнем Востоке, в районах Сибири, Урала и на Северо-Западе. Продолжает доминировать штамм A(H3N2), известный быстрым распространением среди населения. При этом фиксируется и увеличение числа случаев COVID-19 — рост за неделю составил 13,7%, что соответствует примерно 11 тысячам выявленных пациентов.

Совокупность этих факторов формирует напряжённую, но ожидаемую картину начала сезона респираторных инфекций, требующую внимательного мониторинга.