Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 12:53

Вирусы пошли в атаку: хабаровские школы и сады закрывают классы и группы на карантин

Роспотребнадзор: в Хабаровском крае рост заболеваемости ОРВИ, на карантин закрыты школы и детсады

В Хабаровском крае за последнюю неделю зафиксирован резкий рост заболеваемости ОРВИ. По данным региональных специалистов, темп прироста составил почти 48 %. Основной причиной называют начало учебного года и формирование детских коллективов, где вирусы распространяются особенно быстро.

Уже несколько хабаровских школ частично закрыли классы на карантин. В четырёх школах занятия временно прекращены в пяти классах. Ограничительные меры вводятся тогда, когда более 20 % учеников в классе заболевают.

По информации краевого Роспотребнадзора, сейчас циркулируют вирусы, не относящиеся к гриппу. Однако кампания по вакцинации против гриппа уже стартовала: привито свыше 46 тысяч человек, среди них около 16 тысяч детей. Всего планируется охватить вакцинацией 631 тысячу жителей региона.

В детских садах групп с ОРВИ пока нет, но три группы закрыты на карантин из-за энтеровирусной инфекции. В управлении образования подчеркнули, что в этом году было решено вводить карантин даже при одном случае энтеровируса, учитывая его стремительное распространение, хотя по нормативам ограничительные меры начинаются с трёх случаев.

Сравнение ситуации

Показатель Значение
Прирост заболеваемости ОРВИ +48 % за неделю
Закрытые классы 5 классов в 4 школах
Закрытые группы в детсадах 3 группы (энтеровирус)
Количество привитых от гриппа 46 000 человек (включая 16 000 детей)
План вакцинации 631 000 жителей

Советы шаг за шагом

  1. Следите за симптомами: температура, кашель, насморк — повод оставить ребёнка дома.

  2. При первых признаках заболевания обращайтесь к врачу, а не занимайтесь самолечением.

  3. Используйте профилактические меры: регулярное мытьё рук, проветривание помещений, влажная уборка.

  4. Участвуйте в вакцинации — прививки снижают риск осложнений и тяжёлых форм болезни.

  5. Обеспечьте детям полноценный сон и витамины для поддержки иммунитета.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Отправить заболевшего ребёнка в школу.
    Последствие: Быстрое распространение инфекции в классе.
    Альтернатива: Оставить дома, изолировать и проконсультироваться с врачом.

  • Ошибка: Игнорировать кампанию вакцинации.
    Последствие: Высокий риск тяжёлого течения гриппа.
    Альтернатива: Сделать прививку в поликлинике.

  • Ошибка: Не соблюдать карантинные меры в саду или школе.
    Последствие: Массовое заражение детей.
    Альтернатива: Соблюдать предписания Роспотребнадзора.

А что если…

А что если показатели заболеваемости продолжат расти? В этом случае число классов и групп на карантине увеличится, а при необходимости региональные власти могут ввести дополнительные ограничения и перевести часть школ на дистанционное обучение.

FAQ

Сколько длится карантин в школе или саду?
Обычно 7–10 дней, пока уровень заболеваемости не снизится.

Затронуты ли вузы и колледжи?
На данный момент ограничений в средних и высших учебных заведениях нет.

Стоит ли делать прививку от гриппа, если циркулируют не гриппозные вирусы?
Да, вакцинация снижает риск тяжёлого течения при появлении гриппозных штаммов позже в сезоне.

Мифы и правда

  • Миф: Карантин вводят «для галочки».
    Правда: Он применяется только при превышении порога заболеваемости.

  • Миф: Вакцина от гриппа полностью защищает и от ОРВИ.
    Правда: Прививка работает только против гриппозных штаммов, но облегчает течение смешанных инфекций.

  • Миф: Энтеровирус неопасен.
    Правда: У детей болезнь может протекать тяжело, поэтому закрывают группы даже при одном случае.

Исторический контекст

Рост заболеваемости ОРВИ в начале учебного года фиксируется ежегодно. В Хабаровском крае похожие карантинные меры вводились и раньше, в том числе в 2017 и 2021 годах. Новизна этого сезона в том, что ограничительные меры по энтеровирусу стали строже — закрытие групп происходит даже при единичных случаях.

Три интересных факта

  1. Энтеровирусы передаются не только воздушно-капельным, но и контактным путём — через игрушки и посуду.

  2. Вакцинация от гриппа в Хабаровском крае проводится уже более 20 лет подряд.

  3. Школьники являются основной группой риска: до 70 % случаев ОРВИ приходится именно на них.

