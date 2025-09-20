Вирусы пошли в атаку: хабаровские школы и сады закрывают классы и группы на карантин
В Хабаровском крае за последнюю неделю зафиксирован резкий рост заболеваемости ОРВИ. По данным региональных специалистов, темп прироста составил почти 48 %. Основной причиной называют начало учебного года и формирование детских коллективов, где вирусы распространяются особенно быстро.
Уже несколько хабаровских школ частично закрыли классы на карантин. В четырёх школах занятия временно прекращены в пяти классах. Ограничительные меры вводятся тогда, когда более 20 % учеников в классе заболевают.
По информации краевого Роспотребнадзора, сейчас циркулируют вирусы, не относящиеся к гриппу. Однако кампания по вакцинации против гриппа уже стартовала: привито свыше 46 тысяч человек, среди них около 16 тысяч детей. Всего планируется охватить вакцинацией 631 тысячу жителей региона.
В детских садах групп с ОРВИ пока нет, но три группы закрыты на карантин из-за энтеровирусной инфекции. В управлении образования подчеркнули, что в этом году было решено вводить карантин даже при одном случае энтеровируса, учитывая его стремительное распространение, хотя по нормативам ограничительные меры начинаются с трёх случаев.
Сравнение ситуации
|Показатель
|Значение
|Прирост заболеваемости ОРВИ
|+48 % за неделю
|Закрытые классы
|5 классов в 4 школах
|Закрытые группы в детсадах
|3 группы (энтеровирус)
|Количество привитых от гриппа
|46 000 человек (включая 16 000 детей)
|План вакцинации
|631 000 жителей
Советы шаг за шагом
-
Следите за симптомами: температура, кашель, насморк — повод оставить ребёнка дома.
-
При первых признаках заболевания обращайтесь к врачу, а не занимайтесь самолечением.
-
Используйте профилактические меры: регулярное мытьё рук, проветривание помещений, влажная уборка.
-
Участвуйте в вакцинации — прививки снижают риск осложнений и тяжёлых форм болезни.
-
Обеспечьте детям полноценный сон и витамины для поддержки иммунитета.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Отправить заболевшего ребёнка в школу.
Последствие: Быстрое распространение инфекции в классе.
Альтернатива: Оставить дома, изолировать и проконсультироваться с врачом.
-
Ошибка: Игнорировать кампанию вакцинации.
Последствие: Высокий риск тяжёлого течения гриппа.
Альтернатива: Сделать прививку в поликлинике.
-
Ошибка: Не соблюдать карантинные меры в саду или школе.
Последствие: Массовое заражение детей.
Альтернатива: Соблюдать предписания Роспотребнадзора.
А что если…
А что если показатели заболеваемости продолжат расти? В этом случае число классов и групп на карантине увеличится, а при необходимости региональные власти могут ввести дополнительные ограничения и перевести часть школ на дистанционное обучение.
FAQ
Сколько длится карантин в школе или саду?
Обычно 7–10 дней, пока уровень заболеваемости не снизится.
Затронуты ли вузы и колледжи?
На данный момент ограничений в средних и высших учебных заведениях нет.
Стоит ли делать прививку от гриппа, если циркулируют не гриппозные вирусы?
Да, вакцинация снижает риск тяжёлого течения при появлении гриппозных штаммов позже в сезоне.
Мифы и правда
-
Миф: Карантин вводят «для галочки».
Правда: Он применяется только при превышении порога заболеваемости.
-
Миф: Вакцина от гриппа полностью защищает и от ОРВИ.
Правда: Прививка работает только против гриппозных штаммов, но облегчает течение смешанных инфекций.
-
Миф: Энтеровирус неопасен.
Правда: У детей болезнь может протекать тяжело, поэтому закрывают группы даже при одном случае.
Исторический контекст
Рост заболеваемости ОРВИ в начале учебного года фиксируется ежегодно. В Хабаровском крае похожие карантинные меры вводились и раньше, в том числе в 2017 и 2021 годах. Новизна этого сезона в том, что ограничительные меры по энтеровирусу стали строже — закрытие групп происходит даже при единичных случаях.
Три интересных факта
-
Энтеровирусы передаются не только воздушно-капельным, но и контактным путём — через игрушки и посуду.
-
Вакцинация от гриппа в Хабаровском крае проводится уже более 20 лет подряд.
-
Школьники являются основной группой риска: до 70 % случаев ОРВИ приходится именно на них.
