© Wikimedia Commons by James Heilman, MD is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 5:16

Опухоль Меркеля растёт быстрее остальных: что может её вызвать

Врач-онколог Черемушкин предупредил о риске рака кожи из-за вируса герпеса

Многие привыкли считать герпес "незначительной" инфекцией, проявляющейся только в виде высыпаний. Однако есть тип вируса, который способен запустить куда более опасные процессы в организме.

Как герпес связан с раком кожи

Кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин рассказал, что вирус герпеса человека 8 типа может стать причиной развития злокачественной опухоли — рака Меркеля.

"Вирус герпеса человека 8 типа может спровоцировать опухоли из элементов клеток Меркеля. Это раковое заболевание кожи, достаточно специфичное, очень агрессивное, потому что опухоль быстро растет и быстро дает метастазы", — объяснил эксперт.

Опухоль Меркеля — один из самых агрессивных видов кожного рака, поэтому раннее выявление имеет критическое значение.

Не только герпес: какие вирусы ещё опасны

Черемушкин также напомнил, что существуют и другие вирусы, способные спровоцировать онкологию:

  • гепатит B и C → рак печени

Эти вирусы могут вызвать воспаление и цирроз печени, а уже на фоне хронического воспалительного процесса развивается рак.

"Провоцирующим фактором могут оказаться как сами вирусы, так и воспаление, которое развивается из-за цирроза печени, одного из осложнение гепатита".

Почему важно обследоваться

  • вирусы могут оставаться в организме бессимптомно;
  • хроническая инфекция повышает риск мутаций;
  • ранняя диагностика помогает предотвратить развитие опухолей.

Регулярные обследования и своевременное лечение вирусных инфекций — эффективный способ профилактики онкологии.

