Опухоль Меркеля растёт быстрее остальных: что может её вызвать
Многие привыкли считать герпес "незначительной" инфекцией, проявляющейся только в виде высыпаний. Однако есть тип вируса, который способен запустить куда более опасные процессы в организме.
Как герпес связан с раком кожи
Кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин рассказал, что вирус герпеса человека 8 типа может стать причиной развития злокачественной опухоли — рака Меркеля.
"Вирус герпеса человека 8 типа может спровоцировать опухоли из элементов клеток Меркеля. Это раковое заболевание кожи, достаточно специфичное, очень агрессивное, потому что опухоль быстро растет и быстро дает метастазы", — объяснил эксперт.
Опухоль Меркеля — один из самых агрессивных видов кожного рака, поэтому раннее выявление имеет критическое значение.
Не только герпес: какие вирусы ещё опасны
Черемушкин также напомнил, что существуют и другие вирусы, способные спровоцировать онкологию:
- гепатит B и C → рак печени
Эти вирусы могут вызвать воспаление и цирроз печени, а уже на фоне хронического воспалительного процесса развивается рак.
"Провоцирующим фактором могут оказаться как сами вирусы, так и воспаление, которое развивается из-за цирроза печени, одного из осложнение гепатита".
Почему важно обследоваться
- вирусы могут оставаться в организме бессимптомно;
- хроническая инфекция повышает риск мутаций;
- ранняя диагностика помогает предотвратить развитие опухолей.
Регулярные обследования и своевременное лечение вирусных инфекций — эффективный способ профилактики онкологии.
