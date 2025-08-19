Опухоль Меркеля растёт быстрее остальных: что может её вызвать

Многие привыкли считать герпес "незначительной" инфекцией, проявляющейся только в виде высыпаний. Однако есть тип вируса, который способен запустить куда более опасные процессы в организме.

Как герпес связан с раком кожи

Кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин рассказал, что вирус герпеса человека 8 типа может стать причиной развития злокачественной опухоли — рака Меркеля.

"Вирус герпеса человека 8 типа может спровоцировать опухоли из элементов клеток Меркеля. Это раковое заболевание кожи, достаточно специфичное, очень агрессивное, потому что опухоль быстро растет и быстро дает метастазы", — объяснил эксперт.

Опухоль Меркеля — один из самых агрессивных видов кожного рака, поэтому раннее выявление имеет критическое значение.

Не только герпес: какие вирусы ещё опасны

Черемушкин также напомнил, что существуют и другие вирусы, способные спровоцировать онкологию:

гепатит B и C → рак печени

Эти вирусы могут вызвать воспаление и цирроз печени, а уже на фоне хронического воспалительного процесса развивается рак.

"Провоцирующим фактором могут оказаться как сами вирусы, так и воспаление, которое развивается из-за цирроза печени, одного из осложнение гепатита".

Почему важно обследоваться

вирусы могут оставаться в организме бессимптомно;

хроническая инфекция повышает риск мутаций;

ранняя диагностика помогает предотвратить развитие опухолей.

Регулярные обследования и своевременное лечение вирусных инфекций — эффективный способ профилактики онкологии.