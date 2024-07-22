Ученые из американского Института медицинских исследований Стоуэрс обнаружили, что вирус денге использует редкие комбинации нуклеотидов при кодировании своих белков. Это позволяет вирусу уклоняться от защитных механизмов клеток и ускорять сборку вирусных белков.
В ходе исследования анализировалась РНК, кодирующая геном вируса, и частота встречаемости разных кодонов в его структуре. Оказалось, что вирус денге предпочитает использовать неоптимальные для клеток кодоны, что способствует более активному размножению вируса в зараженных клетках.
Это открытие имеет важное значение для разработки лекарств и вакцин против лихорадки денге. Вирус денге широко распространен в тропических регионах и является причиной заболеваемости до 400 миллионов человек ежегодно.
Фото: flickr.com/NIAID (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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