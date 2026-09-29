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Мужчина в синем свитере кашляет, сидя за рабочим столом в офисе
Мужчина в синем свитере кашляет, сидя за рабочим столом в офисе
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 14:04

Простуда в офисе расходится по кругу: что нужно сделать если коллега расчихался

Заболевшего простудой или вирусом сотрудника необходимо отправлять домой минимум на три дня, заявил терапевт-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. В комментарии NewsInfo специалист подробно рассказал о правилах безопасности в рабочих коллективах во время сезонного всплеска заболеваемости.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала граждан ограничивать контакты с людьми, у которых заметны признаки респираторных инфекций, такие как кашель и насморк. Руководитель ведомства напомнила о необходимости регулярного мытья рук и дезинфекции мобильных устройств. При появлении первых симптомов недомогания гражданам рекомендовано оставаться дома.

По мнению иммунолога, изоляция заболевшего является ключевым фактором защиты остальных сотрудников. Если инфицированный человек все же находится в помещении, эффективным средством защиты становится обычная медицинская маска, но только при условии ее регулярной замены несколько раз в день.

Особую опасность в плане распространения инфекций представляют офисы с открытой планировкой, отметил иммунолог. Очистка воздуха в таких помещениях напрямую зависит от технического состояния вентиляционных систем. Обслуживание климатической техники критически важно для создания безопасной среды, поскольку грязные фильтры часто превращаются в источник распространения патогенов.

"Есть сплит-системы, кондиционеры, которые висят. В них надо менять фильтры, они являются часто источником заражения", — пояснил Жемчугов.

Врач подчеркнул, что периодичность обслуживания климатического оборудования должна строго соответствовать техническим инструкциям. Помимо этого, в рабочих кабинетах необходимо регулярно проводить влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств. Защитные свойства организма в этот период также зависят от общего состояния здоровья и восприимчивости к возбудителям болезней. На это напрямую влияет реальное состояние иммунитета человека.

Популярные в народе методы профилактики, вроде раскладывания чеснока на рабочих столах, эксперт назвал неэффективными и устаревшими. Подобные способы действуют в радиусе пяти сантиметров и не более пяти минут.

В качестве альтернативы для защиты слизистых оболочек и лечения при первых признаках простуды специалист рекомендовал использовать противовирусные капли. Предотвратить распространение других опасных инфекций в организованных коллективах помогают своевременные профилактические меры. Снижение охвата вакцинацией в обществе неизбежно ведет к тому, что фиксируется очередная вспышка кори или иных контролируемых заболеваний.

"Надо сидеть дома тому сотруднику, который простудился три дня и капать противовирусное", — резюмировал специалист.
Проверено экспертом: врач-терапевт (врач общей практики) Алексей Поляков, врач-терапевт (врач общей практики) Марина Егорова

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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