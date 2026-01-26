Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ирина Малова Опубликована сегодня в 15:16

Новый вирус из Индии пугает мир: чем он опасен и дойдет ли до России

Вирус Нипах"не представляет реальной угрозы для России и не способен вызвать масштабную вспышку, считает вирусолог, академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Виталии Зверев. Об особенностях вируса, путях передачи и рисках для людей ученый рассказал в комментарии NewsInfo.

Зверев пояснил, что вирус Нипах не является новым и уже фиксировался ранее в странах Юго-Восточной Азии. По его словам, заболевание относится к зоонозным инфекциям и связано с определенными природными резервуарами, которые отсутствуют на территории России.

"Первая вспышка была в конце девяностых зарегистрирована в Малайзии. Нипах он называется как раз по месту, в котором это все случилось, географическое название", — отметил эксперт.

Основным источником заражения вирусолог назвал летучих животных. Академик отметил возможность передачи инфекции между людьми при тесном контакте, но назвал эффективность такого пути невысокой.

"Вирус вызывает респираторное заболевание, в ряде случаев менингоэнцефалиты. При контакте человека с человеком небольшие вспышки бывают как правило семейные, максимум болеют пять-семь человек в окружении, дальше он не распространяется", — подчеркнул Зверев.

Академик добавил, что условия для закрепления и циркуляции вируса в России отсутствуют, поэтому поводов для паники нет. Даже в случае завоза единичного случая вероятность дальнейшего распространения остается минимальной из-за климата и отсутствия природных резервуаров инфекции.

"Это все происходит в других странах в таких сельскохозяйственных районах, где нет серьезной медицинской помощи, поэтому там есть смертельные случаи. Но сложно себе представить, что каким-то образом этот вирус вызовет вспышку в нашей стране, это очень маловероятно, у нас нет таких природных резервуаров, например, где водится большое количество летучих мышей", — подытожил вирусолог.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

