Новый вирус из Индии пугает мир: чем он опасен и дойдет ли до России

Вирус Нипах"не представляет реальной угрозы для России и не способен вызвать масштабную вспышку, считает вирусолог, академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Виталии Зверев. Об особенностях вируса, путях передачи и рисках для людей ученый рассказал в комментарии NewsInfo.

Зверев пояснил, что вирус Нипах не является новым и уже фиксировался ранее в странах Юго-Восточной Азии. По его словам, заболевание относится к зоонозным инфекциям и связано с определенными природными резервуарами, которые отсутствуют на территории России.

"Первая вспышка была в конце девяностых зарегистрирована в Малайзии. Нипах он называется как раз по месту, в котором это все случилось, географическое название", — отметил эксперт.

Основным источником заражения вирусолог назвал летучих животных. Академик отметил возможность передачи инфекции между людьми при тесном контакте, но назвал эффективность такого пути невысокой.

"Вирус вызывает респираторное заболевание, в ряде случаев менингоэнцефалиты. При контакте человека с человеком небольшие вспышки бывают как правило семейные, максимум болеют пять-семь человек в окружении, дальше он не распространяется", — подчеркнул Зверев.

Академик добавил, что условия для закрепления и циркуляции вируса в России отсутствуют, поэтому поводов для паники нет. Даже в случае завоза единичного случая вероятность дальнейшего распространения остается минимальной из-за климата и отсутствия природных резервуаров инфекции.