Вирус не прошёл погранконтроль: Приморье обошла волна осенней ветрянки
Осень традиционно считается временем, когда активизируются сезонные вирусы. Однако в 2025 году к привычным ОРВИ добавилась ещё одна инфекция — ветряная оспа. В ряде российских регионов зафиксирован рост числа заболевших, но в Приморском крае ситуация остаётся спокойной. Местные власти и медики уверяют: угрозы эпидемии нет, профилактика работает, а уровень заболеваемости даже ниже, чем в прошлом году.
"Эпидемиологическая ситуация по ветряной оспе в Приморье стабильная. Заболеваемость не превышает среднегодовые показатели и остаётся ниже уровня 2024 года", — сообщили в пресс-службе краевого министерства здравоохранения.
Почему ветрянка снова активизировалась
Вирус варицелла-зостер относится к группе герпесвирусов и отличается высокой заразностью. Он передаётся воздушно-капельным путём — достаточно нескольких минут общения с больным, чтобы заразиться. Вспышки чаще всего происходят осенью и зимой, когда дети возвращаются в школы и детские сады.
Особенность вируса в том, что после перенесённой болезни он может десятилетиями "спать" в организме, а затем активироваться снова в виде опоясывающего лишая. Поэтому профилактика важна не только для детей, но и для взрослых.
Сравнение: эпидемиологическая обстановка
|Регион
|Ситуация осенью 2025 года
|Принятые меры
|Москва и Подмосковье
|Рост числа заболевших, отдельные локальные вспышки
|Усиление контроля в школах и детсадах
|Приморский край
|Стабильная ситуация, уровень ниже прошлогоднего
|Плановая вакцинация и контроль очагов
|Татарстан
|Умеренный рост, единичные тяжелые случаи
|Прививочные кампании по месту работы
|Урал и Сибирь
|Отдельные вспышки в детских коллективах
|Изоляция заболевших и дезинфекция помещений
Советы шаг за шагом: как защититься от ветрянки
-
Проверьте наличие иммунитета. Если вы не болели ветрянкой и не привиты — сделайте прививку.
-
Следите за контактами. При вспышках инфекции избегайте массовых мероприятий и закрытых помещений с большим скоплением людей.
-
Укрепляйте иммунитет. Полноценный сон, витамины, прогулки и сбалансированное питание снижают риск заражения.
-
Соблюдайте гигиену. Частое мытьё рук и регулярное проветривание помещений снижают концентрацию вируса в воздухе.
-
При симптомах — самоизоляция. Если появились высыпания и температура, лучше остаться дома и вызвать врача.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: игнорировать вакцинацию, считая ветрянку "детской ерундой".
Последствие: тяжёлое течение болезни во взрослом возрасте и риск осложнений.
Альтернатива: сделать прививку, особенно если вы входите в группу риска.
-
Ошибка: посещать школу или работу с начальными симптомами.
Последствие: массовое заражение коллектива и карантин.
Альтернатива: изоляция при первых признаках — залог быстрой локализации очага.
-
Ошибка: самолечение антибиотиками.
Последствие: отсутствие эффекта, нагрузка на печень и кишечник.
Альтернатива: симптоматическое лечение по назначению врача.
А что если…
…вы контактировали с заболевшим?
Если с момента контакта прошло менее 72 часов, можно сделать экстренную прививку — она предотвратит или ослабит течение болезни.
…в семье есть беременная женщина?
Её нужно защитить максимально: исключить контакт с больными и при необходимости обсудить с врачом введение иммуноглобулина.
…ребёнок уже переболел?
Повторное заражение почти исключено, но важно помнить: вирус остаётся в организме и может проявиться позже в форме опоясывающего лишая.
Плюсы и минусы вакцинации
|Аспект
|Плюсы
|Минусы
|Эффективность
|Формирует стойкий иммунитет на 10-20 лет
|Может потребовать ревакцинации
|Безопасность
|Переносится легко, редко вызывает реакцию
|Возможна кратковременная слабость
|Экономика
|Предотвращает вспышки и карантины
|Не входит в обязательный календарь
|Удобство
|Доступна бесплатно по заявкам
|Нужно записываться заранее
Мифы и правда
-
Миф: ветрянкой лучше переболеть в детстве.
Правда: болезнь может проходить тяжело и у детей, а осложнения бывают даже после лёгкой формы.
-
Миф: прививка бесполезна, если рядом уже вспышка.
Правда: экстренная вакцинация в течение трёх суток после контакта защищает от инфекции.
-
Миф: вирус передаётся только при близком контакте.
Правда: частицы вируса распространяются по воздуху и могут преодолевать расстояния до 20 метров.
FAQ
Как понять, что это именно ветрянка?
Основной признак — появление мелких пузырьков с прозрачной жидкостью на коже и слизистых, сопровождающихся зудом и температурой.
Можно ли купаться при ветрянке?
Да, но только без мыла и мочалок. Короткие душевые процедуры помогают снизить зуд и риск вторичного инфицирования.
Сколько длится болезнь?
Обычно 7-10 дней. После отпадания корочек человек считается невосприимчивым к повторному заражению.
Кому нельзя делать прививку?
Вакцина противопоказана беременным и людям с тяжёлыми аллергическими реакциями или иммунодефицитом.
Исторический контекст
Ветряная оспа известна человечеству более трёх веков. Первое описание болезни сделал английский врач Ричард Мортон в XVII веке. Лишь в XX веке учёные установили, что её вызывает вирус варицелла-зостер — "родственник" герпеса. В России массовая вакцинация против ветрянки началась с 2018 года, когда препарат впервые вошёл в региональные программы. В Приморье профилактика проводится уже несколько лет подряд, охватывая школы, детские сады и военкоматы.
"В крае создан достаточный запас вакцин, а все медицинские учреждения обеспечены препаратами для экстренной иммунизации", — подчеркнули в министерстве здравоохранения Приморского края.
Три интересных факта
-
Вирус варицелла-зостер способен сохраняться на поверхностях до 8 часов, но быстро погибает под солнечным светом.
-
Человек, перенёсший ветрянку, остаётся носителем вируса на всю жизнь.
-
При повторной активации этот же вирус вызывает опоясывающий лишай.
