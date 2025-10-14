Вирус не прошёл погранконтроль: Приморье обошла волна осенней ветрянки

Осень традиционно считается временем, когда активизируются сезонные вирусы. Однако в 2025 году к привычным ОРВИ добавилась ещё одна инфекция — ветряная оспа. В ряде российских регионов зафиксирован рост числа заболевших, но в Приморском крае ситуация остаётся спокойной. Местные власти и медики уверяют: угрозы эпидемии нет, профилактика работает, а уровень заболеваемости даже ниже, чем в прошлом году.

"Эпидемиологическая ситуация по ветряной оспе в Приморье стабильная. Заболеваемость не превышает среднегодовые показатели и остаётся ниже уровня 2024 года", — сообщили в пресс-службе краевого министерства здравоохранения.

Почему ветрянка снова активизировалась

Вирус варицелла-зостер относится к группе герпесвирусов и отличается высокой заразностью. Он передаётся воздушно-капельным путём — достаточно нескольких минут общения с больным, чтобы заразиться. Вспышки чаще всего происходят осенью и зимой, когда дети возвращаются в школы и детские сады.

Особенность вируса в том, что после перенесённой болезни он может десятилетиями "спать" в организме, а затем активироваться снова в виде опоясывающего лишая. Поэтому профилактика важна не только для детей, но и для взрослых.

Сравнение: эпидемиологическая обстановка

Регион Ситуация осенью 2025 года Принятые меры Москва и Подмосковье Рост числа заболевших, отдельные локальные вспышки Усиление контроля в школах и детсадах Приморский край Стабильная ситуация, уровень ниже прошлогоднего Плановая вакцинация и контроль очагов Татарстан Умеренный рост, единичные тяжелые случаи Прививочные кампании по месту работы Урал и Сибирь Отдельные вспышки в детских коллективах Изоляция заболевших и дезинфекция помещений

Советы шаг за шагом: как защититься от ветрянки

Проверьте наличие иммунитета. Если вы не болели ветрянкой и не привиты — сделайте прививку. Следите за контактами. При вспышках инфекции избегайте массовых мероприятий и закрытых помещений с большим скоплением людей. Укрепляйте иммунитет. Полноценный сон, витамины, прогулки и сбалансированное питание снижают риск заражения. Соблюдайте гигиену. Частое мытьё рук и регулярное проветривание помещений снижают концентрацию вируса в воздухе. При симптомах — самоизоляция. Если появились высыпания и температура, лучше остаться дома и вызвать врача.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка : игнорировать вакцинацию, считая ветрянку "детской ерундой".

Последствие : тяжёлое течение болезни во взрослом возрасте и риск осложнений.

Альтернатива : сделать прививку, особенно если вы входите в группу риска.

Ошибка : посещать школу или работу с начальными симптомами.

Последствие : массовое заражение коллектива и карантин.

Альтернатива : изоляция при первых признаках — залог быстрой локализации очага.

Ошибка: самолечение антибиотиками.

Последствие: отсутствие эффекта, нагрузка на печень и кишечник.

Альтернатива: симптоматическое лечение по назначению врача.

А что если…

…вы контактировали с заболевшим?

Если с момента контакта прошло менее 72 часов, можно сделать экстренную прививку — она предотвратит или ослабит течение болезни.

…в семье есть беременная женщина?

Её нужно защитить максимально: исключить контакт с больными и при необходимости обсудить с врачом введение иммуноглобулина.

…ребёнок уже переболел?

Повторное заражение почти исключено, но важно помнить: вирус остаётся в организме и может проявиться позже в форме опоясывающего лишая.

Плюсы и минусы вакцинации

Аспект Плюсы Минусы Эффективность Формирует стойкий иммунитет на 10-20 лет Может потребовать ревакцинации Безопасность Переносится легко, редко вызывает реакцию Возможна кратковременная слабость Экономика Предотвращает вспышки и карантины Не входит в обязательный календарь Удобство Доступна бесплатно по заявкам Нужно записываться заранее

Мифы и правда

Миф : ветрянкой лучше переболеть в детстве.

Правда : болезнь может проходить тяжело и у детей, а осложнения бывают даже после лёгкой формы.

Миф : прививка бесполезна, если рядом уже вспышка.

Правда : экстренная вакцинация в течение трёх суток после контакта защищает от инфекции.

Миф: вирус передаётся только при близком контакте.

Правда: частицы вируса распространяются по воздуху и могут преодолевать расстояния до 20 метров.

FAQ

Как понять, что это именно ветрянка?

Основной признак — появление мелких пузырьков с прозрачной жидкостью на коже и слизистых, сопровождающихся зудом и температурой.

Можно ли купаться при ветрянке?

Да, но только без мыла и мочалок. Короткие душевые процедуры помогают снизить зуд и риск вторичного инфицирования.

Сколько длится болезнь?

Обычно 7-10 дней. После отпадания корочек человек считается невосприимчивым к повторному заражению.

Кому нельзя делать прививку?

Вакцина противопоказана беременным и людям с тяжёлыми аллергическими реакциями или иммунодефицитом.

Исторический контекст

Ветряная оспа известна человечеству более трёх веков. Первое описание болезни сделал английский врач Ричард Мортон в XVII веке. Лишь в XX веке учёные установили, что её вызывает вирус варицелла-зостер — "родственник" герпеса. В России массовая вакцинация против ветрянки началась с 2018 года, когда препарат впервые вошёл в региональные программы. В Приморье профилактика проводится уже несколько лет подряд, охватывая школы, детские сады и военкоматы.

"В крае создан достаточный запас вакцин, а все медицинские учреждения обеспечены препаратами для экстренной иммунизации", — подчеркнули в министерстве здравоохранения Приморского края.

Три интересных факта