ИИ в биотехнологиях
© Generated by AI (DALL\u00b7E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Олег Белов Опубликована сегодня в 12:27

Новый вирус придумали СМИ — Роспотребнадзор расставил точки над i

Ведомство опровергло слухи о неизвестной инфекции с кашлем и температурой

Роспотребнадзор официально опроверг слухи о циркуляции в России неизвестной опасной инфекции.

Что стало причиной паники
29 марта в СМИ и Telegram-каналах появились сообщения о "новом вирусе", сопровождающемся кашлем с кровью и высокой температурой. Симптомы описывались так: слабость, ломота, отрицательные тесты на COVID-19 и грипп.

Именно эти публикации породили волну обсуждений и пугающих заголовков.

Позиция Роспотребнадзора
В ведомстве заявили:

"Указанные публикации опираются на материалы, датированные 30 марта 2025 года… На сегодняшний день сведений о циркуляции в Российской Федерации каких-либо новых опасных вирусов, не известных ранее, не зафиксировано".

Первоначально речь шла не о "новом вирусе", а о возможной микоплазменной пневмонии. Позднее именно этот диагноз подтвердился.

Призыв к СМИ
Роспотребнадзор направил запрос в Telegram-канал — первоисточник информации — и попросил редакции воздерживаться от публикации неподтверждённых данных, полагаясь только на официальные сведения.

