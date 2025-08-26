Новый вирус придумали СМИ — Роспотребнадзор расставил точки над i

Роспотребнадзор официально опроверг слухи о циркуляции в России неизвестной опасной инфекции.

Что стало причиной паники

29 марта в СМИ и Telegram-каналах появились сообщения о "новом вирусе", сопровождающемся кашлем с кровью и высокой температурой. Симптомы описывались так: слабость, ломота, отрицательные тесты на COVID-19 и грипп.

Именно эти публикации породили волну обсуждений и пугающих заголовков.

Позиция Роспотребнадзора

В ведомстве заявили:

"Указанные публикации опираются на материалы, датированные 30 марта 2025 года… На сегодняшний день сведений о циркуляции в Российской Федерации каких-либо новых опасных вирусов, не известных ранее, не зафиксировано".

Первоначально речь шла не о "новом вирусе", а о возможной микоплазменной пневмонии. Позднее именно этот диагноз подтвердился.

Призыв к СМИ

Роспотребнадзор направил запрос в Telegram-канал — первоисточник информации — и попросил редакции воздерживаться от публикации неподтверждённых данных, полагаясь только на официальные сведения.