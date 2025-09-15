Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 13:36

Компьютер ведет себя, как капризный подросток? Причина может быть страшнее, чем вы думаете

IT-эксперт рассказал, как вовремя заметить вирус на компьютере и телефоне

Компьютер медленнее выполняет задачи — повод проверить его на вирус. Как вовремя разглядеть на гаджете вредоносную программу, в беседе с NewsInfo посоветовал директор Центра спортивного программирования и киберспорта Уфимского университета науки и технологий Святослав Пегов.

Первый "звоночек", что в электронное устройство — компьютер или телефон, проник вирус, не так быстро начинают выполняться различные действия.

"В любом случае вирус потребляет какие-то мощности от персонального устройства, особенно это заметно на телефонах. Если у вас какая-то вредоносная программа на телефон попадает, вы заметите разницу в производительности", — пояснил эксперт.

Пегов советует обратить внимание на непонятно откуда появляющиеся задачи, "всплывающие" на экране окна, непривычные уведомления.

"Появление процессов непонятных в менеджере задач, в диспетчере задач. Это очень хорошо отслеживается на ПК, потому что, когда нажимаете Ctrl-Shift-Esc, открывается диспетчер задач. Смотрите, а у вас там какие-то непонятные процессы появляются, которые потребляют ресурсы ПК, потребляют ресурсы сети. Но, при этом вы понятия не имеете, откуда эти новые процессы могли взяться", — назвал повод насторожиться программист.

По мнению Пегова, основной источник попадания вирусов на гаджеты- поддельные ссылки, которые рассылают мошенники. Переходить по ним ни в коем случае нельзя, предупредил IT-консультант.

"Оттуда уже скачиваются либо вредоносные файлы, которые запускают те самые вирусы, либо люди попадают на фальшивые версии сайтов, где вводят свои личные персональные данные. И дальше идет вредоносная деятельность", — ещё раз напомнил пользователям о бдительности специалист.

