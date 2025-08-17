Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Фитнес-браслет на запястье человека крупным планом
Фитнес-браслет на запястье человека крупным планом
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 4:50

Умные часы против лени: как гаджет заставляет подниматься с дивана

Приложение Future предлагает персональные тренировки под контролем PhD по кинезиологии Сары Гаскон

Каждый из нас хотя бы раз сталкивался с моментом, когда привычный ритм тренировок рушится. Для меня таким переломом стала пандемия: закрытый спортзал, постоянный стресс и ощущение, что на спорт просто не хватает сил. Даже спустя месяцы возвращение к привычным нагрузкам оказалось не таким простым, как я ожидала.

Но именно тогда я решила попробовать Future — приложение, которое обещает персональный подход и поддержку тренера, словно он рядом, хотя всё происходит онлайн.

Что такое Future и как это работает

Future — это сервис виртуальных тренировок. За $150 в месяц пользователь получает доступ к персональному плану, составленному тренером. После скачивания приложения (пока только для iOS) нужно заполнить анкету: цели, уровень подготовки, доступное оборудование, предпочтения по стилю коуча.

Система предлагает несколько специалистов, один из которых помечен как "лучшее совпадение". Мне досталась кинезеолог Сара Гаскон. Уже после первого видеозвонка стало ясно: её энергия и внимание к деталям создают атмосферу доверия. Сара не только уточнила мои цели, но и предложила гибкий подход: если в какой-то день не хватает сил, программа адаптируется.

Как строятся тренировки

Особенность Future в том, что программа полностью индивидуальна. В моём случае недели выглядели так:

  • понедельник-среда: занятия CrossFit,
  • четверг: отдых,
  • пятница: силовая тренировка,
  • суббота: йога или пилатес,
  • воскресенье: HIIT или плиометрика.

Каждое занятие включает разминку, основные упражнения (2-3 круга по нескольку раундов) и заминку с растяжкой. Инструкции сопровождаются видео и голосовыми подсказками тренера. Можно даже записывать себя на видео, чтобы тренер проверил технику.

Интересная деталь: Future интегрируется с Apple Watch (если у вас нет — часы предоставляются бесплатно на время подписки). Это позволяет отслеживать шаги, калории, пульс и делиться данными с тренером.

Преимущества приложения

  • возможность выбрать музыку для занятий прямо в приложении;
  • гибкий график — тренировки можно выполнять в любое удобное время;
  • постоянная обратная связь от тренера через чат;
  • поддержка и контроль: тренер видит, выполнили ли вы задание.

Фактически, Future объединяет лучшие черты живого тренера и онлайн-платформ: личный контакт сохраняется, но при этом не нужно подстраиваться под расписание спортзала.

Минусы, о которых стоит знать

Конечно, не обошлось без недостатков. Цена в $150 в месяц выше, чем у большинства фитнес-приложений, хотя и дешевле живых занятий с тренером. Ещё один минус — пока приложение доступно только для пользователей iPhone. Кроме того, демонстрационные ролики с упражнениями не всегда отражают разнообразие телосложения.

Стоит ли попробовать?

Если мотивация падает, а жёсткий график личных тренировок вам не подходит, Future может стать отличным решением. Поддержка тренера, гибкость программы и персональный подход помогают выстроить устойчивую привычку. А первый месяц обойдётся всего в $19 с возможностью вернуть деньги, если сервис не понравится.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Полный комплекс упражнений для 20-минутной EMOM тренировки дома сегодня в 2:10

дин приём, из-за которого минута на тренировке кажется вечностью

20 минут, которые изменят ваше представление о тренировках: EMOM — метод, где каждая минута на счету, а прогресс виден с первого занятия.

Читать полностью » Физиотерапевт Дэйв Кэнди объяснил, почему немеют ноги во время спорта сегодня в 1:50

Когда спорт становится ловушкой: что скрывает внезапное онемение стоп

Почему во время тренировки немеют стопы? Разбираем частые причины, советы врачей и простые способы избежать неприятных ощущений.

Читать полностью » Тренер объяснил, как удерживать штангу на груди при фронтальных приседаниях сегодня в 1:28

Штанга на груди и десятки приседаний: неожиданное правило ломает привычную тренировку

50 приседаний со штангой превращаются в проверку на прочность: за каждое падение снаряда ждёт "штраф" на велотренажёре. Выдержите ли вы испытание?

Читать полностью » Тренер Джейк Харкофф назвал, какие тренажёры для приседаний лучше использовать новичкам и спортсменам сегодня в 1:10

Пять тренажёров, которые навсегда меняют приседания

Приседания — это не только база тренировки, но и ключ к защите от травм. Разбираем, какой тренажёр выбрать для силы, массы или идеальных ягодиц.

Читать полностью » Силовые тренировки при беременности: рекомендации тренера Бетины Гозо сегодня в 0:50

Обычная усталость или сигнал опасности: как тело беременной реагирует на нагрузки

Силовые тренировки во время беременности не только безопасны, но и помогают будущим мамам чувствовать себя лучше. Какие упражнения выбрать и как их выполнять?

Читать полностью » Тренер Питер Марино составил комплекс упражнений с эспандером для ног и плеч сегодня в 0:10

Обычная лента, необычный результат: как тело меняется за 4 недели

Комплекс упражнений с эспандером для ног и плеч, который легко выполнить дома. Минимум оборудования — максимум результата.

Читать полностью » Как Кристиан Бейл менял вес от 55 до 100 кг для кино — история физических перевоплощений вчера в 23:26

Минус 30 кг, потом плюс 40 — Кристиан Бейл: актёр, который сражается с весами, а не с гримёрами

Он ел один тунец в день, а потом весил 100 кг. Кристиан Бейл менял тело ради ролей, но в 2019 признался: «Я больше не могу. Моя смерть смотрит мне в лицо».

Читать полностью » Новичкам — от 25 повторений: Силина назвала схему тренировок с приседаниями для дома сегодня в 20:11

100 приседаний в день — и никакого спортзала: как простое движение меняет тело

Простое движение, доступное каждому: эксперт раскрывает, как 100 приседаний за подход могут заменить силовые упражнения и помочь сбросить вес.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Автопроизводители: цвет моторного масла не указывает на его качество
Спорт и фитнес

Эллиптический тренажёр сжигает до 335 калорий за 30 минут — данные Harvard Health
Авто и мото

Автоюрист рассказал, как правильно отвечать инспектору ГАИ, чтобы избежать штрафа
Красота и здоровье

Невролог Габитова предупредила об опасности самостоятельного вправления позвоночника
Еда

Как приготовить ликер из черноплодной рябины в домашних условиях
Садоводство

Как правильно поливать алоэ: три шага к здоровому растению
Еда

Как приготовить торт Невеста из 12 коржей: советы кондитера
Культура и шоу-бизнес

The Hollywood Reporter: Лили Коллинз снимется в комедии Amazon MGM "Close Personal Friends"
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru