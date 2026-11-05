Миллион человек устремились в храм, которого не существует: ИИ добрался до самого святого

Виртуальные пространства и технологии искусственного интеллекта не способны полноценно заменить верующим физическое посещение религиозных учреждений, о чем рассказал священник Андрей Сапунов. В комментарии для NewsInfo.Ru эксперт подчеркнул, что цифровые платформы остаются лишь инструментом визуализации, не обладающим сакральной глубиной реального богослужения.

Ранее сообщалось, что в Южной Корее необычайную популярность приобрел виртуальный буддийский храм, созданный с помощью искусственного интеллекта 26-летним выпускником университета. Всего за несколько дней после запуска проект привлек более миллиона посещений, а его успех спровоцировал появление целой серии аналогичных виртуальных пространств — от христианских церквей до саун и туристических лагерей.

Сапунов отметил, что по мере развития нейросетей общество все чаще будет сталкиваться с попытками цифровой подмены традиционных институтов. Однако здание храма является особым, определенным образом устроенным местом, предназначенным для соборной молитвы и совершения таинств. Дистанционный формат исключает возможность полноценного участия в церковной жизни, превращая духовный опыт в простое наблюдение за картинкой. Религиозные организации продолжают развивать собственные цифровые проекты. Например, ожидается, что новый православный мессенджер выйдет в первой половине 2026 года.

"Естественно, в виртуальном храме богослужение совершить невозможно — разве что в мыслях. Для этого понадобились бы и виртуальный батюшка, и виртуальный Господь. Если говорить в контексте церковной культуры Русской православной церкви, это всего лишь визуализация, не более того", — пояснил священник.

Он сравнил посещение виртуальной церкви с просмотром 3D-экскурсий по Эрмитажу или Лувру. По его мнению, подобные проекты носят скорее развлекательный характер и являются продуктом кратковременного интереса или "хайпа", нежели устойчивой духовной практикой. Вне зависимости от конфессии, верующий человек нуждается в живом контексте, который невозможно передать через экран. Для многих христиан важно физическое присутствие на молитве. Так, традиционно верующие могут встретить Новый год на ночной литургии непосредственно в стенах церкви.

Сапунов уверен, что цифровая среда никогда не станет полноценной альтернативой живому общению с Богом и общиной. Несмотря на технологический прогресс, природа христианского упования остается неизменной. Важность личного участия подтверждают и массовые торжества, когда рождественская литургия собирает тысячи прихожан в ключевых соборах страны. Духовное просвещение охватывает и другие регионы мира: недавно стало известно, что регистрация РПЦ в Кот-д’Ивуаре позволит укрепить гуманитарные контакты.

"Виртуальные храмы вряд ли когда-либо заменят реальное богослужение. Это скорее хайп, чем продуктивное решение. Живая молитва и физическое посещение церкви останутся незаменимыми", — резюмировал священник.

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