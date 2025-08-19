Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Johannes Maximilian is licensed under CC BY-SA 4.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 7:58

BMW решила стереть границу между небом и салоном: крыша превращается в экран

BMW запатентовала изогнутый экран вместо панорамной крыши в автомобилях

Кто сказал, что небо в машине может быть только настоящим? BMW решила иначе: в патентных документах компании появилось решение, способное полностью изменить представление о крыше автомобиля. Вместо традиционной панорамной стеклянной конструкции инженеры предлагают установить гигантский изогнутый экран, занимающий почти весь потолок.

Почему экран вместо стекла

Главная причина отказа от привычных панорам — их недостатки. Стеклянные крыши тяжелы, снижают безопасность и буквально превращают салон в парник на солнце. Новый экран лишён этих проблем и одновременно дарит пассажирам иллюзию "открытого неба".

Система будет работать за счёт внешней камеры, транслирующей изображение реального небосвода. Если за окном пасмурно, экран предложит альтернативу: горные пейзажи, морские горизонты или тропические пальмы. По задумке разработчиков, такая визуализация должна не только радовать глаз, но и создавать особую атмосферу поездки.

Технология и возможности

Экран сможет изгибаться по одной оси, точно повторяя форму крыши. В перспективе инженеры допускают и вариант двойного изгиба, что сделает поверхность ещё более естественной. Изображение будет синхронизировано со скоростью автомобиля: при движении создастся ощущение, будто "виртуальное небо" тоже оживает.

Особое внимание уделено функциям релаксации. BMW планирует встроить светотерапию: мягкие переливы цветов помогут снять напряжение, а во время зарядки электромобиля или стоянки пассажиры смогут почувствовать себя в спокойной обстановке.

"Мы хотим, чтобы интерьер стал пространством отдыха и вдохновения", — отмечают разработчики.

Не телевизор, а атмосфера

Важно подчеркнуть, что в патенте речь идёт не о том, чтобы превратить крышу в домашний кинотеатр. Технология не рассчитана на просмотр фильмов или стриминг. Главная цель — визуальные эффекты и создание уюта, а не развлекательный контент.

Будущее под вопросом

Сейчас это лишь заявка в патентном бюро, и говорить о появлении таких экранов в серийных BMW пока рано. Однако тенденция очевидна: автопроизводители всё чаще ищут замену тяжёлым и неудобным стеклянным крышам. Не исключено, что уже в ближайшие годы "виртуальное небо" станет одной из опций премиальных моделей.

