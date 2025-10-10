Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Parthenocissus quinquefolia, 2019-10-26, South Side Slopes, 02
Parthenocissus quinquefolia, 2019-10-26, South Side Slopes, 02
© commons.wikimedia.org by Cbaile19 is licensed under CC0
Главная / Садоводство
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 5:33

Декоративный монстр: почему садоводы всё чаще избавляются от любимого растения

Корни девичьего винограда способны разрушать фасады и фундаменты зданий

Пятилистный девичий виноград — одно из самых спорных растений в наших садах. Его считают красивым, но нередко именно он становится причиной разрушенных заборов, треснувших фасадов и захваченных участков. При этом до сих пор многие уверены, что это просто эффектное украшение двора и не спешат с ним расставаться.

Как выглядит и почему так популярен

Под именами "девичий виноград пятилистный", "пятилисточник" или "собачье вино" скрывается одно и то же растение — Parthenocissus quinquefolia. Его листья напоминают пальцы раскрытой ладони, осенью окрашиваются в ярко-красные и бордовые оттенки, а стебли цепко вьются по любой опоре. Благодаря своей живучести и способности быстро покрывать стены виноград стал любимцем ландшафтных дизайнеров и дачников.

Его часто высаживают вдоль заборов, фасадов и беседок, чтобы создать "зеленый экран" — живую, плотную и неприхотливую завесу. Однако под привлекательной внешностью кроется целый список скрытых угроз.

Проблемы, которые маскирует красота

Главная опасность — разрушительная сила его корней и усиков-присосок. Виноград легко цепляется за кирпич, бетон и дерево. Если на поверхности есть трещина или скол, растение постепенно внедряет туда корни, которые при разрастании расширяют повреждение. Со временем фасад крошится, штукатурка отслаивается, а деревянные конструкции начинают гнить.

Проблему усугубляет скорость роста. Без регулярной обрезки лиана может покрыть десятки квадратных метров за один сезон, скрыв окна, трубы и даже крышу. При этом избавиться от неё гораздо сложнее, чем кажется: после удаления стеблей корни остаются живыми и дают новые побеги.

Сравнение

Показатель

Девичий виноград

Альтернатива: жимолость каприфоль

Скорость роста

Очень высокая

Средняя

Влияние на фасад

Разрушает штукатурку, кирпич

Безопасна при опоре

Уход

Требует постоянной обрезки

Минимальный

Декоративность осенью

Ярко-красные листья

Нежные ароматные цветы

Устойчивость к морозу

Высокая

Средняя

Советы шаг за шагом: как контролировать рост

  1. Сразу после посадки установите опору — металлическую сетку или решётку, чтобы стебли не касались стены.
  2. Подрезайте лиану не реже двух раз за сезон, особенно внизу и по бокам.
  3. Не позволяйте побегам касаться кровли, водостоков и проводки.
  4. Осенью обязательно удаляйте опавшие листья: под ними может развиться грибок.
  5. Если растение вышло из-под контроля — обрежьте стебли у основания и обработайте пеньки гербицидом точечно, чтобы не повредить соседние посадки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: посадка вплотную к дому.
    Последствие: повреждение фасада и фундамента.
    Альтернатива: высадка на расстоянии не менее 50 см и установка декоративной решётки.
  • Ошибка: отсутствие регулярной обрезки.
    Последствие: лиана забивает водостоки, душит другие растения.
    Альтернатива: стрижка дважды в год и контроль прикорневой зоны.
  • Ошибка: попытка выкорчевать старые корни вручную.
    Последствие: новые побеги появляются через несколько недель.
    Альтернатива: использование корнеразрушающих препаратов точечно.

А что если… не отказываться от винограда?

Если вас привлекает его декоративность, можно использовать виноград более безопасных видов — например, плющ колхидский или девичий виноград триостренный (Parthenocissus tricuspidata). Они менее агрессивны и не наносят вреда фасадам при правильном уходе. Ещё вариант — выращивать пятилистный виноград в крупных контейнерах: корни не смогут расползтись, а стебли легко контролировать.

Плюсы

Минусы

Быстро растёт и закрывает неприглядные стены

Разрушает поверхность при повреждениях

Яркая осенняя окраска

Сложно удалить старые побеги

Засухо- и морозоустойчив

Может душить соседние растения

Создаёт тень и снижает нагрев стен

Требует частой обрезки

Привлекает птиц

Распространяется семенами и отростками

FAQ

Как удалить девичий виноград с фасада?
Обрежьте все стебли у основания и дайте им засохнуть. После этого аккуратно снимите усохшие побеги, не повреждая штукатурку. Оставшиеся корни обработайте гербицидом.

Можно ли посадить его у забора?
Да, если забор прочный и не деревянный. Оптимально — металлическая сетка или бетонная стена с защитным покрытием.

Какие растения безопаснее для озеленения фасада?
Жимолость, клематис, плющ, кампсис — эти лианы менее агрессивны и при регулярном уходе не разрушают поверхность.

Сколько живёт девичий виноград?
При благоприятных условиях он может расти десятилетиями, ежегодно обновляясь.

Как сдержать его распространение?
Ограничьте корневую зону бордюром или высадите растение в крупный контейнер.

Мифы и правда

  • Миф: девичий виноград защищает стены от влаги.
    Правда: наоборот, его листья задерживают влагу, создавая условия для плесени.
  • Миф: он не разрушает кирпич.
    Правда: усики и корни способны проникать в трещины и расширять их.
  • Миф: достаточно один раз обрезать весной.
    Правда: без летней и осенней обрезки растение быстро выходит из-под контроля.

3 интересных факта

  1. Виноград привлекает птиц: они питаются его ягодами и разносят семена на большие расстояния.
  2. В США это растение занесено в список инвазивных видов из-за его способности вытеснять местную флору.
  3. В старых усадьбах виноград часто использовали для маскировки неровных стен — но уже через несколько лет приходилось ремонтировать фасад.

