Эти цветы стоит выращивать в солнечном месте: делайте так, и они будут радовать вас пышным цветением

Хризантема

Хризантемы предпочитают для роста яркое солнце. Вы также можете выбрать любые оттенки и формы хризантем для своего сада. Например, розовые, белые, фиолетовые, бордовые, красные, оранжевые, желтые цветы.

Чтобы ваши хризантемы хорошо цвели, регулярно поливайте растение и отщипывайте отцветшие цветы. Это будет стимулировать их к росту.

Эхинацея

Вы можете выращивать эхинацею в своем саду на солнечном месте. Растение имеет ароматные розовые, красные или белые цветы, которые привлекают полезных опылителей в ваш сад. Кроме того, эхинацея довольно терпима к засухе и полутени.

Дельфиниум

Дельфиниумы известны своими высокими цветами. Растению требуется не менее шести часов солнца в день, чтобы нормально расти. Выбирайте для выращивания хорошо дренированную и богатую питательными веществами почву.

Также защищайте дельфиниум от сильных ветров, так как это часто ломает растение пополам.

Георгины

Для своего сада можно выбрать георгины разных форм. Цветок насчитывает сотни сортов. Высаживать клубни в горшки или открытый грунт можно за четыре-шесть недель до последней даты заморозков.

Георгины будут хорошо расти на теплой, плодородной, хорошо дренированной, но влажной почве на полном солнце.

Фото: geograph.org.uk/Steve Daniels (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)