Инновационный проект в Ингушетии: в агрокомплексе "Сунжа" начинается выращивание китайской капусты на 7 млрд рублей

В Ингушетии агрокомплекс "Сунжа" готовится к запуску нового проекта по выращиванию китайской капусты на открытом грунте.

В агрокомплексе "Сунжа" в Ингушетии планируется начать выращивание китайской капусты на открытом грунте - это станет первым случаем в регионе. Это станет возможным благодаря запуску второй очереди предприятия, который ожидается в ближайшее время при поддержке АО "Кавказ.РФ", сообщает пресс-служба института развития Северного Кавказа.

По словам пресс-службы, основные работы по строительству тепличного комплекса на 22 га и электроподстанции "Тихая" почти завершены, что позволит предприятию запустить проект по выращиванию китайской капусты и моркови на открытом грунте. Общая стоимость второй очереди инвестпроекта составляет более 7 млрд рублей, из них 1,3 млрд рублей - средства института развития.

После ввода нового объекта в эксплуатацию, предприятие сможет производить свыше 13 тыс. тонн томатов в год и создать дополнительно свыше 300 рабочих мест. В настоящее время на объекте ведется монтаж умного оборудования и рабочие укрывают площадь агротканью. В ближайшее время начнутся пусконаладочные работы на электроподстанции высокого класса напряжения.

Агрокомплекс "Сунжа" - один из крупнейших проектов в области сельского хозяйства в Ингушетии. В 2019 году в рамках реализации первой очереди проекта при содействии Кавказ.РФ был введен в эксплуатацию тепличный комплекс на 10 га мощностью 5,2 тыс. тонн томатов в год. Реализация данного проекта в прошлом году принесла 27% инвестиций в основной капитал Ингушетии. Продукция агрокомплекса поставляется в торговые сети Северного Кавказа, столичного региона, Сибири и Крайнего Севера.

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Фото: Wikimedia Commons/ https://www.flickr.com/photos/94385898@N05/8902288935/, Фермы Lufa