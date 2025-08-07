ОРВИ прошла, а сердце не выдержало: неожиданная причина инфаркта у здоровых людей
Борьба с гиподинамией, правильное питание и отказ от вредных привычек — всё это известно как меры профилактики инфаркта. Но мало кто задумывается, что вирусные инфекции — такие как грипп и коронавирус — тоже могут серьёзно ударить по сердцу.
Об этом в беседе с РИА Новости рассказал врач-кардиолог и анестезиолог-реаниматолог Антон Вахляев.
Вирусы и сердце: неожиданная связь
Специалист подчеркнул, что современные исследования всё чаще подтверждают: инфекционно-воспалительная природа инфаркта — не миф, а реальность.
"ОРВИ, грипп и коронавирус могут провоцировать повреждение сосудистой стенки. Это в некоторых случаях приводит к разрыву холестериновой бляшки и инфаркту", — объяснил доктор Вахляев.
Иммунная система, борясь с вирусом, запускает воспалительные процессы в организме — и особенно активно они проявляются в артериях. Именно это и повышает риск развития сердечно-сосудистых осложнений.
Самые опасные инфекции — и как от них защититься
По словам врача, наибольшую угрозу представляют грипп и коронавирус. Хорошая новость — от них есть эффективные прививки.
"Вакцинация помогает не только избежать самой инфекции, но и снизить риск тяжелых осложнений, включая инфаркт", — отметил кардиолог.
В список полезных прививок также входит вакцина против пневмококка. Все они особенно актуальны для людей с хроническими болезнями и старше 50 лет.
Простые шаги для сильного сердца
Антон Вахляев напомнил, что кардиопрофилактика начинается не с таблеток, а с образа жизни. Вот ключевые рекомендации:
- Больше движения — даже умеренные нагрузки полезны.
- Контроль веса и индекса массы тела.
- Полный отказ от курения.
- Регулярная вакцинация от сезонных инфекций.
"Регулярные тренировки, умеренные кардионагрузки и отказ от вредных привычек — это уже серьёзный вклад в защиту сердца", — подчеркнул эксперт.
Главное — не откладывать
Чем раньше вы начнёте заботиться о сердце, тем дольше оно будет работать без сбоев. Простые меры могут существенно снизить риск, особенно если вы в группе повышенного внимания — по возрасту или по состоянию здоровья.
