Грипп
Грипп
Опубликована сегодня в 6:15

ОРВИ прошла, а сердце не выдержало: неожиданная причина инфаркта у здоровых людей

Вахляев: вирусные инфекции могут вызывать воспаление сосудов и инфаркт

Борьба с гиподинамией, правильное питание и отказ от вредных привычек — всё это известно как меры профилактики инфаркта. Но мало кто задумывается, что вирусные инфекции — такие как грипп и коронавирус — тоже могут серьёзно ударить по сердцу.

Об этом в беседе с РИА Новости рассказал врач-кардиолог и анестезиолог-реаниматолог Антон Вахляев.

Вирусы и сердце: неожиданная связь

Специалист подчеркнул, что современные исследования всё чаще подтверждают: инфекционно-воспалительная природа инфаркта — не миф, а реальность.

"ОРВИ, грипп и коронавирус могут провоцировать повреждение сосудистой стенки. Это в некоторых случаях приводит к разрыву холестериновой бляшки и инфаркту", — объяснил доктор Вахляев.

Иммунная система, борясь с вирусом, запускает воспалительные процессы в организме — и особенно активно они проявляются в артериях. Именно это и повышает риск развития сердечно-сосудистых осложнений.

Самые опасные инфекции — и как от них защититься

По словам врача, наибольшую угрозу представляют грипп и коронавирус. Хорошая новость — от них есть эффективные прививки.

"Вакцинация помогает не только избежать самой инфекции, но и снизить риск тяжелых осложнений, включая инфаркт", — отметил кардиолог.

В список полезных прививок также входит вакцина против пневмококка. Все они особенно актуальны для людей с хроническими болезнями и старше 50 лет.

Простые шаги для сильного сердца

Антон Вахляев напомнил, что кардиопрофилактика начинается не с таблеток, а с образа жизни. Вот ключевые рекомендации:

  • Больше движения — даже умеренные нагрузки полезны.
  • Контроль веса и индекса массы тела.
  • Полный отказ от курения.
  • Регулярная вакцинация от сезонных инфекций.

"Регулярные тренировки, умеренные кардионагрузки и отказ от вредных привычек — это уже серьёзный вклад в защиту сердца", — подчеркнул эксперт.

Главное — не откладывать

Чем раньше вы начнёте заботиться о сердце, тем дольше оно будет работать без сбоев. Простые меры могут существенно снизить риск, особенно если вы в группе повышенного внимания — по возрасту или по состоянию здоровья.

