Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Олег Газманов
Олег Газманов
© commons.wikimedia.org by Вадим Чуприна
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 3:45

Танец, который бросил вызов молодёжи: хит Газманова стал вирусным

Олег Газманов стал героем TikTok благодаря танцу под песню "Я по жизни загулял"

Лето стало временем неожиданных открытий для соцсетей: вслед за танцорами Татьяны Булановой, которые в августе стали вирусными героями TikTok, в тренды ворвался Олег Газманов. Пользователи начали массово повторять его энергичный танец под песню "Я по жизни загулял", и это мгновенно превратилось в новый флешмоб.

Танец, который покорил молодежь

Несмотря на то что артисту давно за шестьдесят, его движения в припрыжку выглядят настолько бодро, что многие молодые пользователи соцсетей признаются: повторить подобное им не так-то просто. Ролики с танцем Газманова набирают сотни тысяч просмотров, а комментаторы шутят, что суставам музыканта можно только позавидовать.

Под зажигательный трек сняты десятки видео: кто-то старательно повторяет каждый шаг, а кто-то с юмором показывает, как быстро "сдается" дыхание при попытке танцевать в том же темпе, что и певец.

Вирусные хиты российских артистов

История с Газмановым — не единичный случай. Ранее похожая ситуация произошла с Татьяной Булановой. В начале августа соцсети буквально заполонили ролики с ее танцорами. Их необычная хореография, в которой сочетаются элементы классики и современных движений, оказалась настолько необычной, что пользователи по всей стране начали записывать свои версии выступлений.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Виктория Боня сообщила о попытке взлома аккаунтов и угрозах мошенников вчера в 22:57

Поддельная страница и угрозы: как аферисты пытались лишить Боню её имени

Виктория Боня столкнулась с угрозами от интернет-мошенников. Блогер рассказала, как злоумышленники пытались взломать её аккаунты и чего они добивались.

Читать полностью » Софи Тернер сыграет Лару Крофт в сериале Prime Video по сценарию Фиби Уоллер-Бридж вчера в 21:57

Санса превращается в Лару: неожиданный поворот в карьере Софи Тернер

Софи Тернер готовится сыграть культовую Лару Крофт в новом сериале от Prime Video. Съемки стартуют в январе, а проект уже называют амбициозным.

Читать полностью » Суд в Калифорнии запретил снос дома, где умерла Мэрилин Монро вчера в 20:58

Война за стены: как владельцы и город не поделили дом Мэрилин Монро

Американский суд вмешался в спор вокруг особняка Мэрилин Монро в Лос-Анджелесе. Почему дом оказался под угрозой и что решили власти?

Читать полностью » Дочь Майкла Джексона назвала биографический фильм об отце вчера в 19:55

"Откровенная ложь": почему Пэрис Джексон с гневом обрушилась на байопик о своём отце

Дочь Майкла Джексона Пэрис резко высказалась о будущем байопике. Она назвала картину нечестной и объяснила, почему решила дистанцироваться от проекта.

Читать полностью » Федеральная торговая комиссия США: Disney нарушила правила COPPA на YouTube вчера в 18:58

Тайная слежка за детьми в сети: Disney пришлось платить за ошибки в YouTube

Disney оказалась в центре громкого скандала: FTC обвинила компанию в нарушении детской приватности на YouTube, а урегулирование стоило миллионы.

Читать полностью » Том Холланд рассказал IGN о жизни с СДВГ и дислексией вчера в 17:59

Секрет Томa Холланда: как диагноз помогает играть супергероев

Том Холланд рассказал о своём опыте жизни с СДВГ и дислексией, объяснил, как творчество помогает справляться с трудностями, и дал советы тем, кто сталкивается с похожими особенностями.

Читать полностью » Спин-офф вчера в 16:52

Сериал ещё не вышел, а его уже продлили: феномен "Газеты" от создателей "Офиса"

Новый спин-офф "Офиса" переносит зрителей в редакцию газеты на Среднем Западе США. Продолжение уже заказано, и интрига только начинается.

Читать полностью » В Санкт-Петербурге открывают Центр современного искусства имени Сергея Курехина вчера в 15:59

Петербург возвращает долг: Центр имени Курехина открывается спустя десятилетие

В Петербурге готовят к открытию Центр имени Сергея Курехина, который десять лет находился на реконструкции. Что ждёт горожан в обновлённом пространстве?

Читать полностью »

Новости
Дом

Варианты организации полива комнатных растений во время отпуска
Красота и здоровье

Три фактора, сокращающие жизнь россиян: врач Инна Решетова о возрасте для начала профилактики
Авто и мото

Полиция Колорадо вернула Lamborghini, найденный благодаря анализу фото в соцсетях
Авто и мото

В России стартовала сервисная кампания Honda по замене подушек Takata
Красота и здоровье

Врач рассказал, чем груша полезнее яблок и бананов по содержанию пищевых волокон
Спорт и фитнес

Физиотерапевт Алисса Хардгроув назвала роль статической растяжки после тренировок
Садоводство

Ошибки садоводов в сентябре приводят к гибели молодых груш
Спорт и фитнес

Сколько калорий сжигает бег: данные тренера Эми Дворецки
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet