Танец, который бросил вызов молодёжи: хит Газманова стал вирусным

Лето стало временем неожиданных открытий для соцсетей: вслед за танцорами Татьяны Булановой, которые в августе стали вирусными героями TikTok, в тренды ворвался Олег Газманов. Пользователи начали массово повторять его энергичный танец под песню "Я по жизни загулял", и это мгновенно превратилось в новый флешмоб.

Танец, который покорил молодежь

Несмотря на то что артисту давно за шестьдесят, его движения в припрыжку выглядят настолько бодро, что многие молодые пользователи соцсетей признаются: повторить подобное им не так-то просто. Ролики с танцем Газманова набирают сотни тысяч просмотров, а комментаторы шутят, что суставам музыканта можно только позавидовать.

Под зажигательный трек сняты десятки видео: кто-то старательно повторяет каждый шаг, а кто-то с юмором показывает, как быстро "сдается" дыхание при попытке танцевать в том же темпе, что и певец.

Вирусные хиты российских артистов

История с Газмановым — не единичный случай. Ранее похожая ситуация произошла с Татьяной Булановой. В начале августа соцсети буквально заполонили ролики с ее танцорами. Их необычная хореография, в которой сочетаются элементы классики и современных движений, оказалась настолько необычной, что пользователи по всей стране начали записывать свои версии выступлений.