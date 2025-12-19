Родители в ярости, дети в восторге: как бессмысленная фраза шесть-семь разрушает уроки по всему миру

В 2025 году интернет снова доказал, что абсурд способен объединять миллионы: мем "шесть-семь" из баскетбольной среды превратился в глобальную школьную манию, которая раздражает учителей и родителей сильнее любой "моды на сленг". Взрослые пытаются выяснить смысл фразы, но именно его отсутствие и делает тренд почти неуязвимым. Об этом сообщает "Лента.ру".

Как "шесть-семь" стало школьным ритуалом

Фраза "шесть-семь" (6-7 или six-seven) разлетелась через TikTok и быстро вышла за пределы соцсетей. В школах дети начали выкрикивать эти два числа в классе и дома, а затем повторять жест — руки двигаются вверх-вниз, будто человек "взвешивает" оценку или жонглирует. Увлечённость дошла до уровня ритуала: один ученик встаёт и произносит "шесть-семь", остальные подхватывают, а урок на некоторое время превращается в хаос.

Учителя описывают явление как навязчивое и изматывающее.

"Я преподаю 20 лет и за это время сталкивалась с разным сленгом, но ничто не сводило меня с ума сильнее, чем это", — призналась учительница словесности Адриа Лапландер.

Учитель естествознания Гейб Данненбринг тоже жалуется, что достаточно услышать на уроке любую комбинацию чисел со шестеркой или семеркой — и класс становится неуправляемым.

Почему взрослые ненавидят мем

Раздражение родителей и педагогов подпитывает то, что тренд практически невозможно "рационально объяснить". Данненбринг однажды подсчитал, сколько раз за день услышал выражение, и у него вышло 75 повторений. Некоторые учителя пытаются отвечать дисциплиной: Лапландер запретила ученикам использовать фразу и назначила наказание — сочинение объемом 67 слов о том, что означает термин "шесть-семь", а при повторных нарушениях — новые тексты и больше слов.

В TikTok учителя предлагают и другие меры — вплоть до снижения оценки за поведение. Родители в соцсетях признаются, что пытались разговаривать, запрещать и угрожать последствиями, но дети повторяют "шесть-семь" часами. У взрослых это вызывает эффект бессилия: смысл у мема не проясняется, а сам он цепляется к любой паузе в разговоре и превращается в универсальный ответ.

Откуда взялась фраза и жест

"Лента.ру" связывает происхождение мема с песней Doot Doot (6 7) рэпера Skrilla (Джемиль Эдвардс), вышедшей в конце 2024 года. В треке звучит фраза "шесть-семь", которую трактуют по-разному: как отсылку к 67-й улице в Филадельфии или как намёк на полицейский код 10-67, используемый для сообщения о смерти. Затем выражение подхватила баскетбольная среда.

В декабре того же года молодой баскетболист Тайлен Кинни придумал жест и начал выкладывать ролики в TikTok. Широкую известность фраза получила после вирусного видео на YouTube: зритель любительского матча Маверик Тревиллиан выкрикнул "шесть-семь" и повторил жест, а ролик набрал миллионы просмотров. В сети его прозвали 67 Kid — и именно этот образ закрепил мем как символ шумного одноклассника, который не может остановиться.

Что это означает и почему работает

Парадокс в том, что дети часто не могут объяснить смысл мема — и не пытаются. Десятилетняя Эшлин говорит прямо.

"На самом деле у фразы "шесть-семь" нет никакого смысла", — объяснила десятилетняя Эшлин.

Шестнадцатилетняя Дилан описывает это как "шутку для посвященных", которая становится смешнее, когда взрослые пытаются её расшифровать и терпят неудачу.

Популярность дошла до того, что Dictionary. com признал выражение словом 2025 года, хотя и сам затруднился дать определение. В словаре отмечают, что некоторые воспринимают его как "так себе" или "может быть", особенно в связке с жестом ладонями вверх. При этом, главный эффект — в социальной функции: выкрик "шесть-семь" мгновенно маркирует "своего" в группе и включает коллективную игру.

Как тренд выходит за пределы школ

Мем заметили и в массовой культуре: одержимость школьников высмеяли в "Южном парке", а фраза звучит и за пределами подростковой среды. В симпатии к ней признавалась актриса Элизабет Олсен.

"Мне кажется, его любят потому, что он абсурдный и взялся из ниоткуда", — сказала Элизабет Олсен.

В материале также упоминается эпизод со школьным визитом премьер-министра Великобритании Кира Стармера, где он произнёс "шесть-семь" и жестом спровоцировал реакцию детей, а потом извинился, узнав о запрете.

Постепенно взрослые нашли и "антидот": некоторые начали намеренно повторять мем сами, изображая, что это "круто". По их словам, у части детей интерес действительно снизился — потому что выражение, подхваченное взрослыми, в глазах школьников быстро "стареет".