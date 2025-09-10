Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Почему яд гадюки так опасен и как действует противоядие

Врачи Нижневартовской детской больницы сохранили руку подростку после укуса змеи

Врачи Нижневартовской окружной клинической детской больницы спасли жизнь подростку, которого укусила гадюка. По словам медиков, мальчик поступил в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии: у него наблюдался обширный отёк руки, высокий риск тромбоза сосудов и развития ДВС-синдрома — тяжёлых осложнений, угрожающих жизни.

Как действовали врачи

Подростку незамедлительно ввели сыворотку против яда гадюки — главное противоядие, которое нейтрализует действие токсинов. Параллельно назначили гепаринотерапию для профилактики тромбозов, антибактериальную терапию и регулярные перевязки, чтобы исключить инфекционные осложнения.

"Такой случай требует молниеносной реакции и точных действий. Яд гадюки может вызвать некроз тканей, системные осложнения, и без своевременной помощи последствия могли бы быть необратимыми", — пояснил врач-детский хирург Рафиль Мунасипов.

Результат лечения

После стабилизации состояния подростка перевели в хирургическое отделение, а затем выписали домой. Функции руки удалось полностью сохранить.

Почему важно обращаться за помощью сразу

В Депздраве Югры подчеркнули: случай напоминает, что при укусах змей необходимо как можно быстрее обращаться за медицинской помощью. Только оперативное введение противоядия и слаженные действия врачей позволяют избежать тяжёлых последствий.

