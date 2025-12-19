Не мыши, а нечто страшное: что на самом деле год шуршало в стенах дома на Кубани

Жизнь в собственном доме может превратиться в затяжной стресс, если в стенах поселился незваный "сосед", которого невозможно ни найти, ни выгнать. Жительница Кубани год жила в постоянном напряжении после неожиданной встречи со змеей и, по ее словам, едва не потеряла спокойствие из-за звуков, которые слышала в доме. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на публикацию Baza в Telegram.

Первая встреча со змеей и исчезновение

Женщина рассказала, что впервые заметила рептилию в своем доме в Ляпино в 2024 году. По ее словам, змея внезапно упала с потолка прямо в мойку в тот момент, когда она мыла посуду. Хозяйка сильно испугалась, а когда пришла в себя, гадюки уже не было — она исчезла в доме.

В течение следующих двух дней женщина пыталась разыскать рептилию, обследуя все углы и возможные укрытия. Поиски не дали результата, и в какой-то момент владелица решила, что опасность миновала. Она предположила, что гадюка не вернется и ей удалось избавиться от угрозы без посторонней помощи.

Год тревоги из-за шорохов в стенах

Однако вскоре женщину начали беспокоить странные шелестящие звуки, доносившиеся из стен. Эти шумы, как следует из рассказа, вызывали постоянное напряжение и усиливали страх, что змея все еще находится где-то рядом. При этом признать такую версию сразу она не могла.

По словам россиянки, она старалась убедить себя, что источник звуков — мыши или другие мелкие животные. Тем не менее ощущение угрозы не исчезало, а тревога накапливалась. В итоге, как утверждается, ситуация стала настолько изматывающей, что женщина едва не "сошла с ума".

Второе появление и помощь родственников

Спустя год рептилия снова показалась хозяйке на глаза. Женщина лежала на диване и заметила змею, после чего решила больше не справляться с ситуацией в одиночку и попросила о помощи. На этот раз к дому приехали родственники.

По их словам, змею удалось увидеть в щели в стене. До приезда сотрудников МЧС родственники около 40 минут удерживали рептилию за хвост, чтобы она не скрылась снова. После этого, как сообщается, дальнейшими действиями занялись спасатели.