Рай закончился кровью: отпуск в Паттайе привёл к приговору, смягчение которого многих шокировало

Трагедия на популярном тайском курорте закончилась для российского туриста длительным тюремным сроком. Суд учёл мотив преступления, но не стал смягчать саму квалификацию произошедшего. Об этом сообщает Mash.

Обстоятельства преступления

Инцидент произошёл в Паттайе, куда из Иркутска на отдых прилетели две пары, давно знакомые между собой. Денис и Маша состояли в отношениях, как и Миша с Леной. При этом незадолго до поездки Маша рассталась с Мишей и начала встречаться с Денисом, а Миша, в свою очередь, стал парой для Лены.

Уже во время отдыха ситуация изменилась. По данным следствия, Миша и Маша вновь начали проводить время вдвоём, что стало источником конфликта. Это обстоятельство сыграло ключевую роль в дальнейших событиях и стало причиной резкого обострения отношений внутри компании.

Решение суда

В результате конфликта Денис убил Мишу. Суд в Таиланде признал российского туриста виновным в умышленном убийстве. Первоначально рассматривался вариант пожизненного лишения свободы, однако окончательное решение оказалось иным.

Суд учёл ревность как смягчающее обстоятельство и назначил наказание в виде 25 лет тюремного заключения. Таким образом, мужчина избежал пожизненного срока, но получил один из максимально возможных длительных сроков лишения свободы по тайскому законодательству.

Контекст и последствия

Дело рассматривалось в рамках уголовного права Таиланда, которое отличается жёстким подходом к преступлениям против личности, особенно если речь идёт о насильственной смерти. Иностранное гражданство подсудимого не повлияло на квалификацию преступления и меру ответственности.

История стала очередным примером того, как личные конфликты во время зарубежного отдыха могут привести к тяжёлым и необратимым последствиям, заканчиваясь длительным заключением в иностранной тюрьме.