Иван Петровский Опубликована сегодня в 3:50

Эта простая последовательность йоги скрывает больше силы, чем час в спортзале

Хейли Лотт представила 20-минутный виньяса-йога флоу для новичков

Виньяса-йога часто сравнивается с танцем: плавный переход от одной асаны к другой напоминает хореографию. Здесь дыхание всегда связано с движением, а последовательность выполняется в более динамичном темпе, чем в мягких практиках.

При этом виньяса остаётся прекрасным способом настроиться на осознанность. Инструктор по йоге и медитации Хейли Лотт советует начинать занятие с внутреннего настроя. Перед 20-минутной практикой она предлагает задуматься: зачем вы включили тренировку, почему решили посвятить время своему телу и чему хотите посвятить этот поток.

"Настройтесь на своё "зачем”. Почему вы включили это видео, почему вы здесь, почему готовы двигаться", — сказала инструктор Хейли Лотт.

К этому намерению Лотт советует возвращаться на протяжении всей практики, особенно когда упражнения становятся сложнее. Даже новичкам будет комфортно: каждая интенсивная поза сопровождается упрощённой вариацией.

Начало практики

Занятие стартует в удобной сидячей позиции, где важно ненадолго задержаться и прислушаться к себе. Затем следует мягкое движение "Кошка-корова" для разогрева позвоночника. В упражнении "бочковые вращения" Лотт предлагает проявить креативность и слушать тело. Асана "Нитка в иголке" помогает глубже раскрыть плечи, а первая "Собака мордой вниз" подготавливает мышцы ног и спины к динамике — колени можно сгибать, а стопами поочерёдно "шагать" по коврику.

Постепенно темп возрастает: подъёмы ног активируют бёдра, широкий наклон вперёд позволяет расслабить корпус. В "Горе" инструктор напоминает вернуться к своей внутренней мотивации. Поза "Планка" и модифицированная "Чатуранга" укрепляют мышцы пресса и рук, а "Младшая кобра" мягко раскрывает грудь. Для восстановления Лотт предлагает "Поза ребёнка".

Работа с дыханием и балансом

На протяжении практики инструктор постоянно акцентирует внимание на дыхании: вдохи сопровождают раскрытие грудной клетки, выдохи — углубление поз. В низком выпаде акцент смещается на растяжку бёдер, а при постановке рук в "воротца" раскрывается грудная клетка. Правая и левая стороны выполняются зеркально, создавая гармонию движений.

Здесь важно помнить, что дыхание не только синхронизирует тело и ум, но и помогает успокаивать нервную систему.

Финальные упражнения

После серии выпадов и наклонов Лотт предлагает усложнённые позы для кора: "Высокая лодка" с поднятыми ногами укрепляет пресс, а "Мост" развивает ягодицы и заднюю поверхность бедра. Для мягкого завершения комплекса выполняется скрутка лёжа, снимающая напряжение со спины.

Финал неизменен — "Шавасана". В этом положении нужно полностью расслабиться и дать телу "переварить" практику. Инструктор советует задержаться здесь не менее пяти минут. Завершается сессия в сидячей позе: ладони складываются у груди, а внимание переключается на чувство благодарности.

Такой 20-минутный комплекс подойдёт даже новичкам: он сочетает динамику, силу и мягкое восстановление. Главное — помнить о своём "почему" и позволить практике стать не только физической, но и внутренней работой.

