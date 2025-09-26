Хрусталь сияет снова: почему старые графины ценятся больше современных

В 2025 году посуда времён СССР снова стала хитом. Многие коллекционеры, дизайнеры и простые любители уюта обратили внимание на винтажные сервизы, хрусталь и бокалы из цветного стекла. Причина проста: людям всё чаще хочется не только практичности, но и душевного тепла, связанного с семейными традициями. Винтажная утварь возвращает нас в прошлое, где за праздничным столом собирались поколения и царила особая атмосфера.

Французский фарфор — символ статуса

"Французский фарфор всегда отличался благородным оттенком, хрупкостью и невероятно элегантными рисунками — отсюда такая высокая цена", — рассказала антиквар, эксперт по историческому декору Регина Ван Влит.

Во времена СССР такой сервиз был настоящей редкостью и ценился как семейная реликвия. Его могли привезти только из-за границы или подарить в исключительном случае. Сегодня фарфор из Франции снова считается символом высокого статуса и изысканного вкуса, а коллекционеры готовы платить за него большие суммы.

Хрустальный графин — символ уюта и прочности

Когда-то хрусталь был в каждом доме, а графины и вазы считались обязательным подарком к праздникам. Сегодня особенно ценится именно хрустальный графин.

"Замечали ли вы, насколько удивительной на свету становится вода в хрустальном графине, играя радужными переливами и солнечными бликами? Такой эффект немного напоминает волшебство, создавая сказочную атмосферу за столом", — отметила Регина Ван Влит.

Хрусталь ассоциируется с надёжностью и универсальностью: он гармонично сочетается и с фарфором, и с серебром.

Бокалы из цветного стекла — романтика прошлого

Цветное стекло стало массово популярным в СССР после 1960-х годов. Сегодня такие бокалы вновь в моде. Каждый предмет создавался вручную стеклодувами, поэтому он хранит в себе уникальность и авторский стиль.

"Винтажные бокалы из цветного стекла будут удачным выбором для самых разных случаев, напоминая о своих истоках и проделанном пути", — подчеркнула эксперт Регина Ван Влит.

Такая посуда мгновенно добавляет романтики в сервировку и создаёт особую атмосферу праздника.

Сравнение популярных винтажных предметов