Запах детства и кружевные салфетки: в ботсаду показали растения, с которых начинался уют

В ботаническом саду Сибирского отделения РАН открылась необычная выставка, посвящённая растениям, которые ещё недавно украшали почти каждый дом, школу или поликлинику. Проект получил название "Бабушкины цветы" и объединяет ностальгию, ботанику и историю интерьерной моды ХХ века.

"Экспозиция призвана пробудить интерес к незаслуженно забытым "бабушкиным" цветам, которые ещё недавно можно было встретить не только в квартирах, но также в школах, поликлиниках, магазинах, производственных помещениях и учреждениях культуры", — рассказали организаторы.

Возрождение ностальгии

Мода на домашние растения циклична. Те, что ещё десять лет назад считались устаревшими, сегодня возвращаются в интерьеры и снова вызывают восхищение. Авторы проекта решили показать, как менялся вкус и подход к озеленению жилых и общественных помещений на протяжении XX века.

В центре выставки — более шестидесяти видов растений, знакомых каждому, кто хоть раз заходил в советскую квартиру или библиотеку. Среди них — аспидистра, традесканция, герань, бегония, сансевиерия, алоэ и фикус. Все они сопровождаются табличками с двумя названиями: научным и "народным".

Как устроена экспозиция

Посетители могут не только увидеть растения, но и почувствовать атмосферу разных десятилетий. Вокруг зелёных "героев" воссозданы уголки интерьеров — от 1950-х до 1980-х годов. Старые кресла, кружевные салфетки, журналы, лампы и гобелены помогают перенестись в прошлое и вспомнить, как выглядели дома наших родителей и бабушек.

"Интерьерная мода со временем менялась, а вместе с ней — и выбор комнатных растений", — поясняют авторы проекта.

Организаторы добавили, что выставка стала совместной работой ботанического сада СО РАН и краеведческого музея: растения предоставлены из коллекции ботсада, а предметы быта — из музейных фондов.

Две стороны одного растения

Каждый цветок здесь представлен сразу в двух ипостасях: научной и "домашней". На одной табличке посетители увидят официальное название и род растения, на другой — простое "народное", знакомое каждому со времён детства.

Например:

Сансевиерия - "щучий хвост";

Каланхоэ - "цветок от простуды";

Аспидистра высокая - "железная леди" или "неубиваемая";

Традесканция - "бабушкин плющ".

Эта задумка позволяет взглянуть на растения глазами разных поколений и понять, какую роль они играли в быту и культуре.

Цветочные приметы и суеверия

Один из разделов экспозиции посвящён народным приметам и поверьям. Сотрудники музея собрали десятки историй и суеверий, связанных с комнатными растениями.

Так, герань считалась защитником дома от злых духов, а аспидистра — символом выносливости и семейного благополучия. Кактус ставили у окна, чтобы "задерживал негатив", а фикус в гостиной — "приманивал достаток".

Многие из этих примет кажутся забавными, но, как признаются авторы проекта, именно благодаря им растения дольше сохранялись в домах. Ведь за каждым цветком стояла история, а значит — и эмоция.

Почему старые растения снова популярны

В последние годы наблюдается настоящий "зелёный ренессанс". Садоводы и дизайнеры интерьеров возвращают в моду виды, когда-то считавшиеся простыми. Причин несколько:

Выносливость. Большинство "бабушкиных" цветов неприхотливы и легко переносят колебания температуры. Ностальгия. Людям хочется тепла и уюта, а знакомые с детства растения вызывают чувство спокойствия. Экологичность. Растения очищают воздух и улучшают микроклимат помещений. Эстетика ретро. Герани и фикусы прекрасно вписываются в модный винтажный стиль.

Сравнение популярных "бабушкиных" растений