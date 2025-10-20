Запах детства и кружевные салфетки: в ботсаду показали растения, с которых начинался уют
В ботаническом саду Сибирского отделения РАН открылась необычная выставка, посвящённая растениям, которые ещё недавно украшали почти каждый дом, школу или поликлинику. Проект получил название "Бабушкины цветы" и объединяет ностальгию, ботанику и историю интерьерной моды ХХ века.
"Экспозиция призвана пробудить интерес к незаслуженно забытым "бабушкиным" цветам, которые ещё недавно можно было встретить не только в квартирах, но также в школах, поликлиниках, магазинах, производственных помещениях и учреждениях культуры", — рассказали организаторы.
Возрождение ностальгии
Мода на домашние растения циклична. Те, что ещё десять лет назад считались устаревшими, сегодня возвращаются в интерьеры и снова вызывают восхищение. Авторы проекта решили показать, как менялся вкус и подход к озеленению жилых и общественных помещений на протяжении XX века.
В центре выставки — более шестидесяти видов растений, знакомых каждому, кто хоть раз заходил в советскую квартиру или библиотеку. Среди них — аспидистра, традесканция, герань, бегония, сансевиерия, алоэ и фикус. Все они сопровождаются табличками с двумя названиями: научным и "народным".
Как устроена экспозиция
Посетители могут не только увидеть растения, но и почувствовать атмосферу разных десятилетий. Вокруг зелёных "героев" воссозданы уголки интерьеров — от 1950-х до 1980-х годов. Старые кресла, кружевные салфетки, журналы, лампы и гобелены помогают перенестись в прошлое и вспомнить, как выглядели дома наших родителей и бабушек.
"Интерьерная мода со временем менялась, а вместе с ней — и выбор комнатных растений", — поясняют авторы проекта.
Организаторы добавили, что выставка стала совместной работой ботанического сада СО РАН и краеведческого музея: растения предоставлены из коллекции ботсада, а предметы быта — из музейных фондов.
Две стороны одного растения
Каждый цветок здесь представлен сразу в двух ипостасях: научной и "домашней". На одной табличке посетители увидят официальное название и род растения, на другой — простое "народное", знакомое каждому со времён детства.
Например:
-
Сансевиерия - "щучий хвост";
-
Каланхоэ - "цветок от простуды";
-
Аспидистра высокая - "железная леди" или "неубиваемая";
-
Традесканция - "бабушкин плющ".
Эта задумка позволяет взглянуть на растения глазами разных поколений и понять, какую роль они играли в быту и культуре.
Цветочные приметы и суеверия
Один из разделов экспозиции посвящён народным приметам и поверьям. Сотрудники музея собрали десятки историй и суеверий, связанных с комнатными растениями.
Так, герань считалась защитником дома от злых духов, а аспидистра — символом выносливости и семейного благополучия. Кактус ставили у окна, чтобы "задерживал негатив", а фикус в гостиной — "приманивал достаток".
Многие из этих примет кажутся забавными, но, как признаются авторы проекта, именно благодаря им растения дольше сохранялись в домах. Ведь за каждым цветком стояла история, а значит — и эмоция.
Почему старые растения снова популярны
В последние годы наблюдается настоящий "зелёный ренессанс". Садоводы и дизайнеры интерьеров возвращают в моду виды, когда-то считавшиеся простыми. Причин несколько:
-
Выносливость. Большинство "бабушкиных" цветов неприхотливы и легко переносят колебания температуры.
-
Ностальгия. Людям хочется тепла и уюта, а знакомые с детства растения вызывают чувство спокойствия.
-
Экологичность. Растения очищают воздух и улучшают микроклимат помещений.
-
Эстетика ретро. Герани и фикусы прекрасно вписываются в модный винтажный стиль.
Сравнение популярных "бабушкиных" растений
|Растение
|Народное название
|Особенности ухода
|Символика
|Аспидистра
|"Железная леди"
|Выдерживает тень, редкий полив
|Выносливость, спокойствие
|Герань
|"Пеларгония"
|Любит свет, не боится засухи
|Защита дома
|Традесканция
|"Бабушкин плющ"
|Быстро растёт, легко укореняется
|Долголетие
|Фикус
|-
|Требует умеренного полива
|Семейное счастье
|Алоэ
|"Столетник"
|Полив раз в неделю
|Исцеление, здоровье
|Каланхоэ
|-
|Светолюбиво, цветёт зимой
|Забота и тепло
Советы тем, кто хочет вернуть в дом "бабушкины" цветы
-
Выбирайте устойчивые виды. Начните с фикуса, герани или сансевиерии — они прощают ошибки новичков.
-
Используйте горшки в стиле ретро. Керамика, эмаль и узоры 70-х создают ту самую атмосферу.
-
Не ставьте растения вплотную к батареям. Большинство из них любят умеренный климат.
-
Делитесь отростками. Как раньше: у соседей, друзей, коллег. Это традиция, объединяющая поколения.
-
Добавьте аксессуары. Кружевная салфетка или старый кашпо из алюминия подчеркнут уют и стиль эпохи.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: ставить растения в полную тень.
Последствие: замедленный рост и потеря окраса.
Альтернатива: рассеянный свет или окна восточного направления.
-
Ошибка: слишком частый полив.
Последствие: загнивание корней.
Альтернатива: умеренный полив после подсыхания грунта.
-
Ошибка: использование плотной почвы.
Последствие: нехватка воздуха для корней.
Альтернатива: лёгкий субстрат с добавлением песка.
А что если сочетать старое и новое?
Организаторы выставки уверены: "бабушкины" растения прекрасно сочетаются с современными. Фикус или аспидистра уместны рядом с орхидеями или суккулентами. Главное — соблюдать баланс и не превращать комнату в джунгли.
Современные дизайнеры активно используют винтажные растения в офисах и коворкингах. Это не только красиво, но и помогает людям расслабиться, создавая атмосферу дома.
Плюсы и минусы возвращения к старым видам
|Плюсы
|Минусы
|Простота ухода
|Некоторые виды ядовиты для животных
|Ностальгическая ценность
|Не всем нравится "советская эстетика"
|Долговечность растений
|Требуют регулярного омоложения
|Эффект озеленения
|Занимают много места
FAQ
Когда можно посетить выставку?
До 16 ноября.
Сколько стоит билет?
200 рублей, для школьников, студентов и пенсионеров — 100 рублей. Также действуют билеты по "Пушкинской карте".
Есть ли возрастные ограничения?
Нет, выставка открыта для всех желающих.
Что включает экспозиция?
Более 60 видов растений и предметы быта из коллекций ботсада СО РАН и краеведческого музея.
Мифы и правда
Миф: старые растения не вписываются в современный интерьер.
Правда: они отлично смотрятся в стиле "ретро", "эко" и "лофт".
Миф: "бабушкины" цветы не модны.
Правда: дизайнеры всё чаще используют фикусы и традесканции в проектах.
Миф: ухаживать за ними сложно.
Правда: большинство этих видов неприхотливы и живут десятилетиями.
