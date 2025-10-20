Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 23:06

Запах детства и кружевные салфетки: в ботсаду показали растения, с которых начинался уют

Ботанический сад Сибирского отделения РАН представил выставку забытых комнатных растений

В ботаническом саду Сибирского отделения РАН открылась необычная выставка, посвящённая растениям, которые ещё недавно украшали почти каждый дом, школу или поликлинику. Проект получил название "Бабушкины цветы" и объединяет ностальгию, ботанику и историю интерьерной моды ХХ века.

"Экспозиция призвана пробудить интерес к незаслуженно забытым "бабушкиным" цветам, которые ещё недавно можно было встретить не только в квартирах, но также в школах, поликлиниках, магазинах, производственных помещениях и учреждениях культуры", — рассказали организаторы.

Возрождение ностальгии

Мода на домашние растения циклична. Те, что ещё десять лет назад считались устаревшими, сегодня возвращаются в интерьеры и снова вызывают восхищение. Авторы проекта решили показать, как менялся вкус и подход к озеленению жилых и общественных помещений на протяжении XX века.

В центре выставки — более шестидесяти видов растений, знакомых каждому, кто хоть раз заходил в советскую квартиру или библиотеку. Среди них — аспидистра, традесканция, герань, бегония, сансевиерия, алоэ и фикус. Все они сопровождаются табличками с двумя названиями: научным и "народным".

Как устроена экспозиция

Посетители могут не только увидеть растения, но и почувствовать атмосферу разных десятилетий. Вокруг зелёных "героев" воссозданы уголки интерьеров — от 1950-х до 1980-х годов. Старые кресла, кружевные салфетки, журналы, лампы и гобелены помогают перенестись в прошлое и вспомнить, как выглядели дома наших родителей и бабушек.

"Интерьерная мода со временем менялась, а вместе с ней — и выбор комнатных растений", — поясняют авторы проекта.

Организаторы добавили, что выставка стала совместной работой ботанического сада СО РАН и краеведческого музея: растения предоставлены из коллекции ботсада, а предметы быта — из музейных фондов.

Две стороны одного растения

Каждый цветок здесь представлен сразу в двух ипостасях: научной и "домашней". На одной табличке посетители увидят официальное название и род растения, на другой — простое "народное", знакомое каждому со времён детства.

Например:

  • Сансевиерия - "щучий хвост";

  • Каланхоэ - "цветок от простуды";

  • Аспидистра высокая - "железная леди" или "неубиваемая";

  • Традесканция - "бабушкин плющ".

Эта задумка позволяет взглянуть на растения глазами разных поколений и понять, какую роль они играли в быту и культуре.

Цветочные приметы и суеверия

Один из разделов экспозиции посвящён народным приметам и поверьям. Сотрудники музея собрали десятки историй и суеверий, связанных с комнатными растениями.

Так, герань считалась защитником дома от злых духов, а аспидистра — символом выносливости и семейного благополучия. Кактус ставили у окна, чтобы "задерживал негатив", а фикус в гостиной — "приманивал достаток".

Многие из этих примет кажутся забавными, но, как признаются авторы проекта, именно благодаря им растения дольше сохранялись в домах. Ведь за каждым цветком стояла история, а значит — и эмоция.

Почему старые растения снова популярны

В последние годы наблюдается настоящий "зелёный ренессанс". Садоводы и дизайнеры интерьеров возвращают в моду виды, когда-то считавшиеся простыми. Причин несколько:

  1. Выносливость. Большинство "бабушкиных" цветов неприхотливы и легко переносят колебания температуры.

  2. Ностальгия. Людям хочется тепла и уюта, а знакомые с детства растения вызывают чувство спокойствия.

  3. Экологичность. Растения очищают воздух и улучшают микроклимат помещений.

  4. Эстетика ретро. Герани и фикусы прекрасно вписываются в модный винтажный стиль.

Сравнение популярных "бабушкиных" растений

Растение Народное название Особенности ухода Символика
Аспидистра "Железная леди" Выдерживает тень, редкий полив Выносливость, спокойствие
Герань "Пеларгония" Любит свет, не боится засухи Защита дома
Традесканция "Бабушкин плющ" Быстро растёт, легко укореняется Долголетие
Фикус - Требует умеренного полива Семейное счастье
Алоэ "Столетник" Полив раз в неделю Исцеление, здоровье
Каланхоэ - Светолюбиво, цветёт зимой Забота и тепло

Советы тем, кто хочет вернуть в дом "бабушкины" цветы

  1. Выбирайте устойчивые виды. Начните с фикуса, герани или сансевиерии — они прощают ошибки новичков.

  2. Используйте горшки в стиле ретро. Керамика, эмаль и узоры 70-х создают ту самую атмосферу.

  3. Не ставьте растения вплотную к батареям. Большинство из них любят умеренный климат.

  4. Делитесь отростками. Как раньше: у соседей, друзей, коллег. Это традиция, объединяющая поколения.

  5. Добавьте аксессуары. Кружевная салфетка или старый кашпо из алюминия подчеркнут уют и стиль эпохи.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ставить растения в полную тень.
    Последствие: замедленный рост и потеря окраса.
    Альтернатива: рассеянный свет или окна восточного направления.

  • Ошибка: слишком частый полив.
    Последствие: загнивание корней.
    Альтернатива: умеренный полив после подсыхания грунта.

  • Ошибка: использование плотной почвы.
    Последствие: нехватка воздуха для корней.
    Альтернатива: лёгкий субстрат с добавлением песка.

А что если сочетать старое и новое?

Организаторы выставки уверены: "бабушкины" растения прекрасно сочетаются с современными. Фикус или аспидистра уместны рядом с орхидеями или суккулентами. Главное — соблюдать баланс и не превращать комнату в джунгли.

Современные дизайнеры активно используют винтажные растения в офисах и коворкингах. Это не только красиво, но и помогает людям расслабиться, создавая атмосферу дома.

Плюсы и минусы возвращения к старым видам

Плюсы Минусы
Простота ухода Некоторые виды ядовиты для животных
Ностальгическая ценность Не всем нравится "советская эстетика"
Долговечность растений Требуют регулярного омоложения
Эффект озеленения Занимают много места

FAQ

Когда можно посетить выставку?
До 16 ноября.

Сколько стоит билет?
200 рублей, для школьников, студентов и пенсионеров — 100 рублей. Также действуют билеты по "Пушкинской карте".

Есть ли возрастные ограничения?
Нет, выставка открыта для всех желающих.

Что включает экспозиция?
Более 60 видов растений и предметы быта из коллекций ботсада СО РАН и краеведческого музея.

Мифы и правда

Миф: старые растения не вписываются в современный интерьер.
Правда: они отлично смотрятся в стиле "ретро", "эко" и "лофт".

Миф: "бабушкины" цветы не модны.
Правда: дизайнеры всё чаще используют фикусы и традесканции в проектах.

Миф: ухаживать за ними сложно.
Правда: большинство этих видов неприхотливы и живут десятилетиями.

