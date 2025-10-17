Запах детства и листья герани: в Сибири открыли выставку

В одном из музеев Сибири открылась необычная выставка, посвящённая растениям, которые ещё несколько десятилетий назад можно было увидеть в каждом доме, школе или поликлинике. Экспозиция, созданная при участии ботанического сада СО РАН и краеведческого музея, получила название "Бабушкины цветы".

Организаторы решили напомнить посетителям о том, что растения, когда-то украшавшие советские подоконники, вновь заслуживают внимания — не только как элемент ностальгии, но и как часть культурной памяти.

"Экспозиция призвана пробудить интерес к незаслуженно забытым "бабушкиным" цветам, которые ещё недавно можно было встретить не только в квартирах, но также в школах, поликлиниках, магазинах, производственных помещениях и учреждениях культуры", — рассказали организаторы.

Возрождение "домашней классики"

Выставка стала своеобразным путешествием в прошлое. За основу проекта авторы взяли вышедшие из моды растения, которые долгое время считались символом уюта и домашнего тепла.

В экспозиции можно увидеть аспидистру, герань, традесканцию, фикус, диффенбахию, бегонию, хлорофитум - именно они десятилетиями украшали советские подоконники и придавали жизни даже самым строгим интерьерам.

Две этикетки для каждого цветка

Особенность выставки — оригинальная система подписей. У каждого растения две этикетки:

научная - с латинским названием, родом и описанием особенностей вида;

"бабушкина" - с тем, как цветок называли в быту и как за ним ухаживали в семьях.

"Именно представители старшего поколения могут простым языком рассказать о любом цветке — его "народном" названии и предпочтениях в уходе", — поясняют организаторы проекта.

Таким образом, каждый экспонат становится не просто ботаническим образцом, а частью живой истории, связанной с бытом и традициями.

Интерьеры XX века и атмосфера дома

Чтобы погрузить посетителей в атмосферу ушедших десятилетий, авторы воссоздали фрагменты домашних интерьеров разных эпох XX века.

В одной части зала можно увидеть комнату 1950-х годов с ковром и массивными фикусовыми листьями в глиняных горшках. Рядом — яркая гостиная 1970-х с макраме, подвесными кашпо и геранью в эмалированных ведёрках.

"Интерьерная мода со временем менялась, а вместе с ней — и выбор комнатных растений", — отмечают авторы выставки.

Так посетители могут наглядно проследить, как эстетика комнатного озеленения развивалась вместе с историей страны.

Приметы, суеверия и народные верования

Один из разделов выставки посвящён суевериям и приметам, связанным с домашними растениями. Здесь собраны истории о "денежных деревьях", цветах, приносящих счастье, и тех, которых, по народным поверьям, не стоит держать в доме.

Так, традесканцию считали "оберегом от сглаза", герань — символом спокойствия и уюта, а диффенбахию, наоборот, называли "цветком-ревнивцем", якобы разрушающим семейные отношения.

Эта часть экспозиции, по словам кураторов, вызвала особый интерес у посетителей — многие делились воспоминаниями о том, какие растения когда-то росли у их бабушек и какие приметы бытовали в их семьях.

Наука и ностальгия

Организаторы подчёркивают, что проект объединяет ботаническую точность и культурную память. Экспозиция включает более 60 видов растений, предоставленных из коллекции ботанического сада Сибирского отделения РАН.

"Мы хотели показать, что за каждым знакомым с детства цветком стоит не только сентиментальная история, но и богатое научное наследие", — рассказали сотрудники музея.

Кроме растений, на выставке представлены архивные фотографии, предметы быта и элементы декора, которые помогли воссоздать атмосферу разных эпох — от послевоенных лет до конца 1980-х.

Цена билета и доступность

Выставка продлится до 16 ноября. Посетить её могут все желающие — возрастных ограничений нет.

Стоимость входных билетов:

взрослый — 200 рублей ,

школьники, студенты и пенсионеры — 100 рублей.

Билеты можно приобрести по "Пушкинской карте".

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: выбрасывать старые растения, считая их немодными.

Последствие: потеря живого наследия и редких видов.

Альтернатива: вернуть им место в доме — многие из них неприхотливы и прекрасно очищают воздух.

Ошибка: ориентироваться только на экзотические цветы.

Последствие: повышенные расходы и сложный уход.

Альтернатива: сочетать современные растения с классическими видами, создавая гармонию.

Ошибка: забывать о культурной ценности флоры.

Последствие: утрата традиций домашнего цветоводства.

Альтернатива: изучать историю растений, передавать знания детям и сохранять семейные коллекции.

Почему стоит посетить выставку

Выставка "Бабушкины цветы" — это не просто ботаническая коллекция. Это история о времени, когда комнатные растения были частью повседневной жизни, символом заботы, уюта и красоты.

Каждый экземпляр в экспозиции — словно живое воспоминание о прошлом: о подоконниках с фикусами, о школьных коридорах с пальмами и о вечерах, когда бабушки поливали цветы и рассказывали истории из своей юности.

"Наша цель — напомнить людям, что растения — это не мода, а традиция, которая объединяет поколения", — подчеркнули организаторы проекта.

Цветы, которые переживают эпохи

Несмотря на переменчивость интерьерной моды, некоторые "бабушкины" растения сегодня вновь становятся популярными. Аспидистра, монстера и традесканция возвращаются в дизайнерские интерьеры, сочетая ретро-очарование с современными трендами.

Флористы отмечают, что эти виды не только декоративны, но и выполняют важную функцию — очищают воздух и создают комфортный микроклимат в доме.

Итог

Проект "Бабушкины цветы" объединяет прошлое и настоящее, напоминая: флора — часть нашей культуры, а старомодные растения могут вновь стать актуальными. Для кого-то эта выставка — путешествие в детство, для кого-то — открытие, что красота и забота о природе не теряют ценности с годами.