Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Сочетание винтажной футболки
Сочетание винтажной футболки
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 21:47

Грубая футболка и кружевная юбка: когда противоположности делают стиль взрывным

Мода 2025: винтажные футболки сочетают с юбками, джинсами и оверсайз-образами

Винтажные футболки давно перестали быть просто одеждой с принтом — сегодня это вещь с характером, которая задаёт тон всему образу. Их универсальность поражает: одна и та же футболка может выглядеть романтично в сочетании с юбкой, бунтарски — с кожаными сапогами или расслабленно — со спортивными брюками. Именно поэтому мода на них возвращается снова и снова.

Силуэт как главный инструмент

Чтобы футболка смотрелась стильно, важно правильно обыграть её форму. Можно полностью заправить её в брюки или джинсы, оставить свободной или сделать лёгкий "фронт-таκ" — заправить лишь переднюю часть. Ремень на талии или сумка через плечо помогают разделить пропорции и придать образу больше динамики. Даже маленькая деталь вроде подворота рукавов меняет восприятие наряда.

Контраст с женственностью

Один из самых эффектных приёмов — противопоставить грубую или дерзкую футболку утончённой вещи. Кружевная или атласная юбка миди создаёт нужное напряжение в стиле: баланс между романтикой и уличной эстетикой. Такой приём делает образ свежим и универсальным — его легко надеть и на летнюю вечеринку, и на поздний бранч. Дженнифер Лоуренс нередко выбирает именно этот вариант.

Рок-шик с характером

Музыкальные футболки с логотипами групп — настоящий символ винтажной моды. Их легко превратить в основу рок-н-ролльного образа, если добавить шляпу, массивные украшения или кожаные ботинки. Зои Кравиц, например, делает именно так, превращая обычный мерч в эффектный модный акцент. Здесь работает принцип: чем проще футболка, тем смелее аксессуары.

Джинсы и простота, которая всегда работает

Самый базовый и беспроигрышный вариант — сочетание футболки с джинсами или джинсовыми шортами. Такой дуэт не требует усилий, но всегда выглядит современно. Чтобы избежать излишней простоты, стоит добавить детали: солнцезащитные очки, поясную сумку на цепочке или яркие серьги. Даже небольшие акценты придают образу завершённость.

Свободный городской ритм

Футболки оверсайз идеально подходят для расслабленных летних образов. Они хорошо смотрятся с широкими брюками, спортивными штанами, холщовыми сумками и лёгкой обувью вроде шлёпанцев. Такой стиль демонстрирует Мэри-Кейт Олсен: непринуждённость, в которой всё равно чувствуется вкус. Главное — не перегружать образ деталями, тогда он будет смотреться гармонично.

Универсальность и аутентичность

Винтажная футболка — это не просто элемент гардероба, а способ выразить настроение. Она одинаково хорошо вписывается в романтический, повседневный или дерзкий стиль. Более того, это экологичный выбор: винтажная вещь даёт вторую жизнь одежде и помогает формировать осознанное отношение к моде. Именно поэтому такие футболки никогда не выходят из тренда — они всегда выглядят искренне и индивидуально.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Стоматолог Дарья Моргачёва: полный отказ от сладкого не защищает от кариеса сегодня в 16:36

Кариес атакует даже без сладкого: зубы разрушают продукты, о которых вы не догадывались

Кариес — распространенное заболевание, вызывающее боль и дискомфорт. Откройте для себя 5 простых правил, которые помогут защитить зубы от разрушения.

Читать полностью » Гарвардские исследования подтвердили: медленное питание помогает снизить вес сегодня в 16:34

Минус 500 калорий в день без диеты: как работает эффект мелочей

Забудьте о подсчётах калорий и строгих диетах. Есть метод, который помогает худеть без ограничений, спортзала и приложений.

Читать полностью » Медики: корица снижает гликемический индекс продуктов и уровень холестерина сегодня в 15:52

Лишний сахар и стресс убивают медленно — эти специи помогают держать удар

Три привычные специи способны изменить не только вкус привычных блюд, но и повлиять на здоровье. Узнайте, какие свойства скрывают корица, мускат и кардамон.

Читать полностью » Ортопед Гаевская: утренняя боль в пятках чаще связана с плантарным фасциитом сегодня в 15:37

Каждый шаг как пытка: болезнь, которая превращает утро в испытание

Врач объясняет, почему боль в пятках по утрам характерна для плантарного фасциита, и раскрывает методы лечения, включая консервативные и хирургические подходы.

Читать полностью » Ревматолог Алина Молчанова объяснила, при каких болезнях суставов нужно ограничить помидоры сегодня в 14:47

Почему одни врачи запрещают томаты, а другие называют их суперфудом

Помидоры часто обвиняют в том, что они вредят суставам. Врачи разобрались, какие диагнозы требуют осторожности, а где отказ от них не нужен.

Читать полностью » Витаминная атака: как превратить обычный чай в эликсир здоровья с помощью трех чудо-ингредиентов сегодня в 14:01

Чайная магия: добавьте это, и ваша иммунная система скажет вам спасибо – вот три секрета

Улучшите свой чай! Шиповник, облепиха и имбирь – мощные добавки для иммунитета, богатые витаминами C, A и E. Откройте секрет здоровья и забудьте о простудах!

Читать полностью » Доцент Пироговского университета Эльвира Хачирова назвала продукты для здоровья сердца сегодня в 13:45

Смертельный риск на тарелке: продукты, которые убивают сосуды

Как снизить риск инфаркта и инсульта с помощью питания? Врач рассказала, какие продукты помогают сосудам, а от чего лучше отказаться.

Читать полностью » Диетолог Михалёва назвала продукты для быстрого восстановления при простуде сегодня в 13:01

Секрет быстрого выздоровления: продукты, которые молниеносно ставят на ноги

Диетолог Михалёва советует, что включить в рацион при простуде для быстрого восстановления и укрепления иммунитета. Какие продукты помогут и что исключить?

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Штрафы за ремонт автомобиля во дворе установлены по новым правилам МВД России
Дом

Ошибки при глажке, которые портят одежду и сокращают срок службы утюга
Авто и мото

Магнит в системе ГУР предотвращает преждевременный износ деталей автомобиля
ЮФО

Использование саженцев с закрытой корневой системой в Крыму повысило приживаемость деревьев
Авто и мото

Суд обязал Zotye Auto демонтировать производственные линии в Чунцине
Спорт и фитнес

Десять фактов, которые объясняют, почему велоспорт полезен для здоровья и образа жизни
Наука и технологии

Архивы раскрыли, что дом Шекспира унаследовал кузен, а не потомки
Наука и технологии

Учёные подтвердили нахождение подземного одеона в горах Турции
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet