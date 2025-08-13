Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Секонд-хенд
© commons.wikimedia.org by MAKY.OREL is licensed under CC0
Алина Курнявцева Опубликована 13.08.2025 в 15:21

Винтажный шопинг в Европе: 10 городов, где поиск становится удовольствием

Лондон, Париж, Берлин: 10 городов с лучшими винтажными магазинами в Европе

Винтажные находки нередко становятся самыми ценными сувенирами из путешествий. Будь то редкая жемчужина с блошиного рынка или дизайнерская вещь прошлых десятилетий, азарт поиска за границей только усиливает удовольствие от покупок.

Новый опрос международного сервиса бронирования путешествий Omio определил города Европы, где любители винтажного стиля могут найти самые интересные и качественные магазины.

Лондон — лидер по количеству магазинов
Столица Великобритании уверенно возглавила рейтинг: здесь насчитывается 409 винтажных магазинов со средним рейтингом 4,46 из 5. Несмотря на то, что оценка оказалась самой низкой в списке, эксперты отмечают: при таком разнообразии поиск "своей" вещи становится частью увлекательной охоты.

Париж — столица высокой винтажной моды
Французская столица, закономерно оказавшаяся в верхних строчках рейтинга, предлагает 226 магазинов со средним рейтингом 4,52. Здесь часто можно встретить брендовые раритеты — например, винтажные шарфы Hermès или туфли Chanel в отличном состоянии.

Берлин — город смелого уличного стиля
Третью строчку занял Берлин с 165 магазинами и средним рейтингом 4,57. Город известен своим дерзким стилем, что отражается и в ассортименте винтажных лавок.

Рим — итальянский шарм с историей
Вечный город располагает 102 магазинами (средний рейтинг 4,45), что ставит его в середину списка по качеству. Путешественникам советуют заранее изучить адреса, чтобы попасть в действительно стоящие точки.

Милан — винтаж рядом с подиумами
Второй итальянский представитель рейтинга предлагает 101 магазин со средней оценкой 4,51. Близость к мировой индустрии моды делает шопинг здесь особенно интересным.

Барселона — тщательно отобранные находки
Каталонская столица вошла в топ благодаря 90 магазинам и высокому среднему рейтингу 4,64. Небольшое количество точек компенсируется их продуманным ассортиментом.

Мадрид — винтаж с испанским колоритом
С 81 магазином и рейтингом 4,60, столица Испании предлагает немало интересных вариантов для ценителей стиля прошлых лет.

Лиссабон — главный винтажный адрес Португалии
В португальской столице работает 54 магазина (средняя оценка 4,55), а атмосферные улочки только усиливают впечатление от покупок.

Афины — лидер по качеству
Единственный греческий город в рейтинге получил 46 магазинов и рекордную среднюю оценку 4,75. Эксперты отмечают, что Афины — одно из лучших мест для удачного винтажного шопинга в Европе.

Манчестер — максимум качества при минимуме усилий
Хотя в городе всего 22 магазина, средний рейтинг 4,75 делает шопинг здесь одним из самых приятных и продуктивных в Европе.

В итоговом рейтинге Omio учитывались количество винтажных магазинов в городе и их средний пользовательский рейтинг. В пересчёте цен: большинство товаров в таких магазинах стоят от 3 500 до 15 000 ₽, а особенные дизайнерские находки могут достигать 50 000 ₽ и выше.

