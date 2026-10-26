Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Девушка в советском образе
Девушка в советском образе
© NewsInfo by Ирина Сереброва is licensed under publiс domain
Главная / Общество
Ирина Малова Опубликована сегодня в 16:53

Бабушкин гардероб внезапно стал моднее дорогих бутиков: эти старые вещи снова на пике популярности

Вещи с историей сегодня ценятся выше новинок из масс-маркета, рассказала стилист Анна Скороходова. В комментарии для NewsInfo эксперт отметила, что гардеробы старшего поколения стали ключевым источником вдохновения для современных дизайнеров и молодежи.

Ранее сообщалось, что в мировые тренды вернулся классический свитер с геометрическим рисунком. Так называемые "дедушкины" модели с ромбами обрели универсальность и легко интегрируются в любой современный образ.

По словам эксперта, возвращение моды прошлых десятилетий обусловлено запросом на индивидуальность и уход от безликого минимализма. Люди устали от эстетики тихой роскоши и бежевых оттенков, стремясь к вещам, которые несут в себе эмоциональную ценность и семейные традиции. Сегодня отечественные марки активно используют ретро-силуэты, чтобы удовлетворить этот спрос на аутентичность.

Одним из самых ярких камбэков стали мужские свитеры с узором аргайл — теми самыми цветными ромбами. Стилист рекомендует сочетать их с кожаными брюками или широкими джинсами, создавая контраст между старомодным рисунком и современным кроем. Подобный подход позволяет выглядеть стильно, даже если используется одежда из натуральной шерсти, напоминающая вещи советской эпохи.

"Эти модели сегодня особенно актуальны в бордовых, шоколадных, серых, темно-синих и кремовых оттенках. Однако современная мода предлагает носить данные изделия совершенно иначе", — рассказала Скороходова.

В женский гардероб возвращается так называемый "бабушкин" шик: кардиганы с необычными винтажными пуговицами, жакеты из букле, блузы с бантами и кружевные воротнички. Особенное место занимают аксессуары, такие как шелковые платки и сумки жесткой формы.

В интерьерной моде также наблюдается всплеск интереса к старине — винтажные кружевные изделия ручной работы вновь стали ценным приобретением. Стилист также выделила возвращение крупных брошей, жемчужных колье и массивных клипс.

"Несмотря на то, что винтаж сегодня на пике популярности и модные эксперты предлагают нам носить эти изделия в исконном виде, я не советовала бы собирать образ полностью из вещей одного десятилетия. Гораздо интереснее сочетать старые и новые элементы, то есть винтажный жакет с современными джинсами", — подчеркнула специалист.

Для создания гармоничного облика важно следить за состоянием материалов и актуальностью пропорций. Даже если стоит задача собрать модный образ на выпускной или светское мероприятие, использование фамильных украшений должно быть обоснованным. При этом стоит помнить о правилах хорошего тона: если вещь вам не подходит, эксперты по этикету знают, как распорядиться ненужным подарком без ущерба для отношений с близкими.

Проверено экспертом: визажист Елена Карелина

Читайте также

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Пенсионную реформу предложили пересмотреть ради внуков: почему новая льгота устроит далеко не всех 22.10.2026 в 15:35

Эксперт по семейной политике Марина Поняхина прокомментировала предложение раннего выхода на пенсию бабушкам и дедушкам.

Читать полностью » Уверенность в собственной неотразимости выдает неожиданную черту: высокий IQ тут не причем 22.10.2026 в 12:22

Психолог Татьяна Потемкина объяснила NewsInfo, как интеллект и семейное воспитание формируют восприятие себя.

Читать полностью » Деньги ударяют по дружбе: почему после повышения зарплаты отношения могут пойти по другому сценарию 21.10.2026 в 17:19

Психолог Людмила Полянова прокомментировала NewsInfo влияние достатка на социальные связи.

Читать полностью » Работа мечты ускользает за секунды: искусственный интеллект отбрасывает резюме по неожиданной причине 21.10.2026 в 15:24

HR-эксперт объяснила NewsInfo, почему при поиске рабочего места практически невозможно понять выводы искусственного интеллекта из-за различий в алгоритмах компаний.

Читать полностью » Тревога маскируется под обычное волнение: вот когда пора всерьез задуматься о своем состоянии 21.10.2026 в 12:42

Психолог Людмила Полянова объяснила NewsInfo, как различить естественное беспокойство и патологическую тревогу.

Читать полностью » Отказ в приеме в 10 класс может обернуться проблемами для школы: что должны знать родители девятиклассников 20.10.2026 в 15:10

Адвокат Андрей Губанов объяснил NewsInfo аспекты легального отказа в зачислении выпускников в 10 класс и алгоритм действий родителей.

Читать полностью » Оскорбления в чате могут дорого обойтись обидчику: как сохранить доказательства и защитить себя 19.10.2026 в 17:56

Юрист Андрей Власс пояснил NewsInfo, когда оскорбления в мессенджерах требуют обращения к нотариусу.

Читать полностью » Чувство юмора не обязательно дается от рождения: развить его помогают самые обычные вещи 19.10.2026 в 13:15

Психолог Наталья Морозова рассказала NewsInfo, как чувство юмора помогает справляться с трудностями.

Читать полностью »

Новости
Наука
Зима сделает пробный заход: первый снег придет в центр Россию раньше, чем многие успеют подготовиться
Красота и здоровье
Холод запускает неприятные процессы у корней волос: при какой температуре шапка становится необходимой
Недвижимость
Льготная ипотека помогает одним, но отдаляет квартиры от других: Набиуллина указала на проблему
Авто и мото
В России техосмотр ужесточают, а в США от него отказываются: американцы выбрали другой контроль
Нижегородская область
Миллион шагов по древним камням: летний маршрут по стене нижегородского кремля закроют 5 ноября
Орловская область
Гул в темноте оказался всего лишь паром: энергетики Орла извинились за ночь, полную страха
Еда
Идеальный завтрак начинается не с яичницы: простая формула помогает сделать утреннюю еду полноценной
Питомцы
Ветеринары на Сахалине сделали то, что пока редкость для России: почему такие операции почти не проводят
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet