Бабушкин гардероб внезапно стал моднее дорогих бутиков: эти старые вещи снова на пике популярности

Вещи с историей сегодня ценятся выше новинок из масс-маркета, рассказала стилист Анна Скороходова. В комментарии для NewsInfo эксперт отметила, что гардеробы старшего поколения стали ключевым источником вдохновения для современных дизайнеров и молодежи.

Ранее сообщалось, что в мировые тренды вернулся классический свитер с геометрическим рисунком. Так называемые "дедушкины" модели с ромбами обрели универсальность и легко интегрируются в любой современный образ.

По словам эксперта, возвращение моды прошлых десятилетий обусловлено запросом на индивидуальность и уход от безликого минимализма. Люди устали от эстетики тихой роскоши и бежевых оттенков, стремясь к вещам, которые несут в себе эмоциональную ценность и семейные традиции. Сегодня отечественные марки активно используют ретро-силуэты, чтобы удовлетворить этот спрос на аутентичность.

Одним из самых ярких камбэков стали мужские свитеры с узором аргайл — теми самыми цветными ромбами. Стилист рекомендует сочетать их с кожаными брюками или широкими джинсами, создавая контраст между старомодным рисунком и современным кроем. Подобный подход позволяет выглядеть стильно, даже если используется одежда из натуральной шерсти, напоминающая вещи советской эпохи.

"Эти модели сегодня особенно актуальны в бордовых, шоколадных, серых, темно-синих и кремовых оттенках. Однако современная мода предлагает носить данные изделия совершенно иначе", — рассказала Скороходова.

В женский гардероб возвращается так называемый "бабушкин" шик: кардиганы с необычными винтажными пуговицами, жакеты из букле, блузы с бантами и кружевные воротнички. Особенное место занимают аксессуары, такие как шелковые платки и сумки жесткой формы.

В интерьерной моде также наблюдается всплеск интереса к старине — винтажные кружевные изделия ручной работы вновь стали ценным приобретением. Стилист также выделила возвращение крупных брошей, жемчужных колье и массивных клипс.

"Несмотря на то, что винтаж сегодня на пике популярности и модные эксперты предлагают нам носить эти изделия в исконном виде, я не советовала бы собирать образ полностью из вещей одного десятилетия. Гораздо интереснее сочетать старые и новые элементы, то есть винтажный жакет с современными джинсами", — подчеркнула специалист.

Для создания гармоничного облика важно следить за состоянием материалов и актуальностью пропорций. Даже если стоит задача собрать модный образ на выпускной или светское мероприятие, использование фамильных украшений должно быть обоснованным. При этом стоит помнить о правилах хорошего тона: если вещь вам не подходит, эксперты по этикету знают, как распорядиться ненужным подарком без ущерба для отношений с близкими.

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