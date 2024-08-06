Юморист Владимир Винокур показал необычную могилу своей матери: "Люблю и помню"

Юморист Владимир Винокур удивил подписчиков тем, как выглядят могилы его родителей.
Звезда "Аншлага" Владимир Винокур опубликовал в "Инстаграме"* фото могилы своей мамы Анны Винокур. Мама юмориста умерла 6 августа 2018 года на 97-м году жизни.
На фото запечатлено богатое захоронение с величесвенными памятниками. Мама Винокура изображена на большом портрете в королевском образе.
Рядом расположена могила отца артиста Натана Винокура. У родителя звезды над памятником возвышается бронзовый бюст.
"Мамочка! Очень люблю и помню! Папуля, ты гений", — написал 76-летний юморист под фотографией.
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