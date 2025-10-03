Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Гроздь винограда
Гроздь винограда
© flickr.com by Sheila Sund is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 1:55

Виноград решил похудеть: вместо гроздей показывает фитнес-ягодки

Виноградные кусты дают мелкие ягоды при перегрузке и нехватке бора

Когда ждёшь от винограда крупные сладкие гроздья, а получаешь мелкие кисловатые ягодки, настроение портится. Это явление хорошо знакомо виноградарям — его называют горошением. Но у проблемы есть объяснения и вполне рабочие способы её избежать.

Сравнение сортов винограда по склонности к горошению

Сорт Склонность к горошению Особенности
Августин Низкая Стабильный урожай, подходит для начинающих
Аркадия Низкая Крупные грозди, высокие вкусовые качества
Кодрянка Высокая Требует дополнительного ухода и нормировки
Таёжный Высокая Нужна ручная помощь в опылении
Мускатный Средняя/высокая Зависим от погоды и подкормок

Советы шаг за шагом

  1. Регулярно проверяйте лозу и проводите обрезку. Удаляйте слабые побеги, оставляйте только те, что дадут полноценный урожай.

  2. В жаркие дни опрыскивайте кусты чистой водой утром или вечером, чтобы пыльца сохраняла липкость.

  3. В период цветения используйте борные подкормки — это укрепляет завязь. Подойдут готовые препараты с бором для садовых культур.

  4. При необходимости используйте мягкую кисточку для ручного опыления ранним утром.

  5. Высаживайте рядом медоносные растения или привлекайте пчёл сладкой водой в мхе — естественные опылители значительно снижают риск горошения.

  6. Следите за балансом питания: не перегружайте куст лишними завязями и листьями.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: слишком много побегов и пасынков.
    Последствие: питательных веществ не хватает, ягоды остаются мелкими.
    Альтернатива: прищипывать пасынки, оставляя по два листа.

  • Ошибка: посадка лозы в затенённом и закрытом месте.
    Последствие: отсутствует ветер для опыления, грозди формируются неровно.
    Альтернатива: сажать на открытых, проветриваемых участках.

  • Ошибка: отсутствие подкормок бором.
    Последствие: завязи опадают, ягоды не набирают размер.
    Альтернатива: использовать борные удобрения в период цветения.

А что если…

А что если горошение уже проявилось? Тогда стоит сосредоточиться на правильном уходе за оставшимися гроздьями: поливать лозу регулярно, убирать слабые кисти и дать кусту восстановиться. Даже если ягоды будут меньше, они могут стать слаще за счёт меньшей нагрузки на куст.

Плюсы и минусы разных способов борьбы с горошением

Метод Плюсы Минусы
Опрыскивание водой Доступный способ, подходит всем Нужно делать регулярно, особенно в жару
Борные подкормки Укрепляют завязи, повышают урожайность Требуют точного дозирования
Ручное опыление Максимальный контроль Затратно по времени
Привлечение пчёл Естественный метод, улучшает опыление Зависит от наличия насекомых

FAQ

Как выбрать сорт, который меньше склонен к горошению?
Лучше всего подойдут "Августин" и "Аркадия" — они редко страдают от этой проблемы.

Сколько стоит борное удобрение?
Цены варьируются от 50 до 200 рублей за упаковку в зависимости от производителя и формы выпуска.

Что лучше — ручное опыление или привлечение пчёл?
Пчёлы эффективнее, но при их отсутствии ручное опыление кисточкой даст результат.

Мифы и правда

  • Миф: горошение всегда связано только с плохим сортом.
    Правда: чаще всего причина — перегрузка куста или погода.

  • Миф: если ягоды мелкие, то вкус у них хуже.
    Правда: при меньшей нагрузке ягоды могут быть даже слаще.

  • Миф: без химии с горошением не справиться.
    Правда: помогает правильная обрезка, полив и привлечение пчёл.

Исторический контекст

Виноград выращивают тысячелетиями, и проблема горошения известна с древних времён. Уже римские земледельцы замечали, что погодные условия влияют на размер ягод. В старинных аграрных записях упоминались методы борьбы: от выбора солнечных склонов до искусственного встряхивания лозы во время цветения.

Три интересных факта

  1. В античности считалось, что гроздь с мелкими ягодами приносит больше вина, так как кожица содержит больше танинов.

  2. В Китае существует сорт винограда, который намеренно выращивают с мелкими ягодами — их ценят за концентрированный вкус.

  3. Современные теплицы с системой опыления и регулировки влажности почти полностью исключают проблему горошения.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Органические удобрения улучшают почву и поддерживают рост рассады лука без химической нагрузки вчера в 19:17

Перья сигналят, как светофор: пожелтение кончиков расскажет о голоде луковицы

Как вырастить лук с мощными перьями и крепкими луковицами? Секрет в правильном питании: баланс органики, минералов и микроэлементов.

Читать полностью » Папоротник становится популярным в ландшафтном дизайне вчера в 19:11

Сад без папоротника теряет глубину и прохладу: дизайнеры считают его обязательным

Папоротники возвращаются в моду. Узнайте, почему это растение снова называют королевой садов и как оно способно преобразить даже самые тенистые участки.

Читать полностью » Некоторые растения создают риск для здоровья детей при контакте с листьями вчера в 18:18

Зелёные соседи или опасные враги: эти растения стоит избегать дома

Комнатные растения украшают дом, но не все безопасны для детей и животных. Рассказываем, каких видов стоит избегать и чем они опасны.

Читать полностью » Семена из магазинных овощей дают урожай при правильной подготовке и проращивании плодов вчера в 18:16

Овощи мстят за чек: супермаркетный перец прячет в себе новый урожай

Овощи с прилавка могут подарить не только вкусный ужин, но и полноценный урожай. Узнайте, какие семена стоит попробовать прорастить.

Читать полностью » Перечная мята отпугивает пауков и снижает риск появления паутины в доме вчера в 17:16

Осень приносит не только холод: пауки вторгаются в квартиры — спасает это растение

Забудьте про химические спреи. Эксперты подтверждают: мята перечная — самое эффективное средство для отпугивания пауков от дома осенью.

Читать полностью » Уплотнение почвы мешает корням дышать и устраняется приподнятыми грядками и мульчированием вчера в 17:16

Дождевые черви уходят первыми: привычка садоводов, которая рушит почву изнутри

Урожай не радует, несмотря на старания? Проблема может быть в самой почве. Какие ошибки лишают землю плодородия и как вернуть её к жизни?

Читать полностью » Герань зимует в подвале и контейнерах при минимальном уходе вчера в 16:16

Герань уходит в спячку: этот старый способ работает лучше модных лайфхаков

Герань — одно из самых популярных садовых и балконных растений. Но чтобы весной снова наслаждаться её пышным цветением, важно правильно подготовить кусты к зиме.

Читать полностью » Фосфорно-калийные удобрения поддерживают рассаду при ранних бутонах и уменьшают нагрузку азота вчера в 16:16

Бутон в детском саду: как не загубить урожай, когда растения спешат жить

Ранние бутоны на рассаде — не повод для паники. Узнайте, как с помощью простых приёмов сохранить силы растений и заложить основу для будущего урожая.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Бутылочный полив грядок снижает нагрузку и повышает урожайность
Еда

La Repubblica: сицилийский вариант жареного молока стал самым популярным
Дом

Простыня на резинке признана самым надёжным вариантом для спокойного сна
Садоводство

Эксперты Университета Луизианы: баклажаны готовы к сбору через 60–80 дней после пересадки
Туризм

Москвич Пак: заявил, что автодом стал его полноценным жильём
Технологии

Министерство энергетики США отозвало 321 грант на 7,56 млрд долларов в сфере чистой энергетики
Авто и мото

МВД России: с 2025 года водительские права автоматически продлят на три года
Наука

ESO: телескоп VLT в Чили выявил аномалии в составе кометы 3I/ATLAS
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet