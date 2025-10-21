Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Аллергия на алкоголь
Аллергия на алкоголь
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:13

Вино для аппетита, коньяк для сосудов — и инфаркт в подарок: миф, который пора забыть

Алкоголь разрушает сосуды и повышает риск инсульта и инфаркта — Наталья Гаврилюк

Многие уверены, что бокал вина "для аппетита" или немного коньяка после ужина помогают сердцу. Эта идея прочно укоренилась в народном сознании и даже передаётся как "народная мудрость". Однако врачи всё чаще говорят об обратном. Кардиологи на основании клинических исследований утверждают: алкоголь не лечит сердце и не защищает сосуды — напротив, даже небольшие дозы постепенно разрушают их стенки и повышают риск инсульта или инфаркта.

Что говорят врачи

Современные научные данные показывают, что этанол токсичен для клеток миокарда — мышцы, обеспечивающей работу сердца. Он нарушает обмен кальция, приводит к окислительному стрессу и разрушает мембраны кардиомиоцитов. Это постепенно ослабляет сердце, снижает его способность к нормальному сокращению и делает сосуды менее эластичными.

По словам врачей, алкоголь вызывает микровоспаления в сосудистой стенке, что со временем может привести к формированию атеросклеротических бляшек. Даже если человек пьёт "редко и понемногу", эффект накапливается. Особенно опасно сочетание алкоголя с гипертонией, сахарным диабетом или высоким уровнем холестерина — эти факторы усиливают действие друг друга.

"Так что чем меньше и реже человек употребляет спиртное, тем ниже риски инфарктов и инсультов. Никакого защитного эффекта для сосудов алкогольные напитки не дают", — отметила кандидат медицинских наук, кардиолог НМИЦ им. В. А. Алмазова Наталья Гаврилюк.

По словам специалиста, представление о "пользе" красного вина связано с тем, что в нём содержатся антиоксиданты. Но тот же эффект можно получить, просто добавив в рацион виноград, гранат, чернику или зелёный чай — без вреда для печени и сосудов.

Почему алкоголь опасен для сосудов

Алкоголь действительно вызывает кратковременное расширение сосудов, из-за чего человек ощущает тепло и расслабление. Но это иллюзия: спустя несколько часов сосуды резко сужаются, давление подскакивает, а сердце вынуждено работать с перегрузкой.

Регулярное употребление спиртного, даже в небольших дозах, провоцирует:

  • развитие гипертонии и тахикардии;

  • утолщение стенок сосудов;

  • нарушения ритма сердца;

  • повышение уровня холестерина и триглицеридов;

  • хроническое воспаление сосудистой стенки.

Всё это приводит к ускоренному старению сосудов и росту вероятности тромбоза.

Советы шаг за шагом для профилактики

  1. Полный отказ от алкоголя. Даже редкие бокалы вина влияют на давление и сосуды.

  2. Больше клетчатки. Добавляйте в рацион отруби, овсянку, яблоки, брокколи — они очищают сосуды.

  3. Контроль жиров. Исключите продукты с трансжирами: майонез, чипсы, маргарин, промышленную выпечку.

  4. Кофе в меру. До четырёх чашек в день допустимо, если нет гипертонии.

  5. Физическая активность. Ежедневные прогулки и плавание укрепляют сосудистые стенки.

  6. Сон и отдых. Хроническое недосыпание повышает уровень кортизола, что вредно для сердца.

Сравнение: "умеренное употребление" и трезвость

Параметр Умеренное употребление Полный отказ
Риск инсульта Повышен на 20-30% Минимальный
Давление Часто нестабильное Стабильное
Состояние сосудов Постепенно ухудшается Сохраняется эластичность
Уровень энергии Колебания Постоянный
Сон Нарушается Восстанавливается

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: пить "для профилактики".
    Последствие: повышение давления и ускоренное старение сосудов.
    Альтернатива: укрепляйте сосуды питанием и умеренной физической активностью.

  • Ошибка: употреблять алкоголь вместе с жирной пищей.
    Последствие: двойная нагрузка на печень и сердце.
    Альтернатива: замените жирные соусы и закуски овощами и рыбой.

  • Ошибка: использовать алкоголь как средство от стресса.
    Последствие: зависимость и повышенная тревожность.
    Альтернатива: расслабляйтесь с помощью дыхательных техник, прогулок, хобби.

А что если…

…вы пьёте только на праздники? Даже редкое употребление спиртного может спровоцировать сосудистый спазм, особенно у людей с повышенным давлением.

…вы считаете, что пиво безопаснее вина? На самом деле количество этанола в полулитре пива эквивалентно рюмке водки — и вред для сосудов одинаков.

…вы заменяете алкоголь "безалкогольным пивом"? Этот напиток всё равно содержит до 0,5 % спирта и лишён пользы. Лучше выбрать квас, морс или чай с ягодами.

Плюсы и минусы отказа от алкоголя

Плюсы Минусы
Нормализация давления и пульса Психологическая перестройка привычек
Улучшение сна и концентрации Возможен дискомфорт в первые недели
Снижение риска инсульта и инфаркта Нужно искать другие способы расслабления
Улучшение состояния кожи Иногда трудно поддерживать традиции общения
Повышение тонуса и энергии -

Мифы и правда

  • Миф: бокал вина улучшает кровообращение.
    Правда: эффект кратковременный, затем сосуды спазмируются.

  • Миф: пиво менее вредно.
    Правда: этанол опасен в любой концентрации.

  • Миф: алкоголь снижает стресс.
    Правда: после расслабления следует упадок и раздражительность.

Исторический контекст

До середины XX века алкоголь считали лекарством. Его назначали при бессоннице, "для стимуляции аппетита" и даже при простуде. Но позже врачи заметили, что такие пациенты чаще страдают гипертонией и инфарктами.

Сегодня Всемирная организация здравоохранения официально заявляет: безопасной дозы алкоголя не существует. Даже небольшие порции повышают риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Три интересных факта

  1. Уже через две недели после отказа от алкоголя нормализуется давление и улучшается сон.

  2. У людей, ведущих трезвый образ жизни, риск инсульта на 30% ниже.

  3. Алкоголь мешает усвоению витаминов группы B, необходимых для здоровья сосудов и мозга.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Гастроэнтеролог Алексей Парамонов рассказал, когда при кишечной инфекции нужны антибиотики сегодня в 8:42
Кишечная инфекция атакует внезапно: врачи рассказали, почему антибиотики могут только навредить

Антибиотики не всегда нужны при кишечной инфекции. Гастроэнтеролог Алексей Парамонов рассказал, как действовать правильно и какие лекарства бесполезны.

Читать полностью » Врач Екатерина Дмитренко: электронные сигареты формируют никотиновую зависимость у детей сегодня в 8:35
Сладкий пар с горькими последствиями: почему подростки стремительно подсаживаются на вейпы

15 миллионов подростков во всём мире уже используют вейпы. Почему электронные сигареты не безопасны и чем грозит мода на парение — объясняет врач Екатерина Дмитренко.

Читать полностью » Айгуль Арсланова назвала безопасные способы улучшить режим и качество сна сегодня в 6:32
Цена бессонных ночей: врачи предупредили, что недосып разрушает организм быстрее, чем стресс

Можно ли приучить себя спать меньше без вреда? Врач Айгуль Арсланова объясняет, почему эксперименты со сном опасны и как улучшить его качество.

Читать полностью » Врач-ревматолог Ирина Самкова рассказала, почему развивается остеопороз и как его предотвратить сегодня в 6:07
Болезнь без симптомов и пощады: остеопороз называют самой тихой угрозой старости

Остеопороз долго не проявляется, но может закончиться переломом. Как замедлить потерю костной массы и сохранить здоровье костей после 50 лет — объясняет врач.

Читать полностью » Диетолог Марина Макиша заявила, что ожирение в России достигло масштабов эпидемии сегодня в 5:53
Россия на грани сахарной эпидемии: диетологи требуют вмешательства государства

Каждый второй россиянин к 2030 году может столкнуться с ожирением. Диетолог Марина Макиша объяснила, почему пора вводить налог на сахар и менять пищевые привычки.

Читать полностью » Профессор Павел Бережанский рассказал, почему опасно заражать детей ветрянкой специально сегодня в 5:29
Вирус, который не уходит: чем опасна ветрянка и почему её нельзя переносить специально

Почему "ветряночные вечеринки" опасны и как вакцина помогает избежать осложнений — объясняет профессор Павел Бережанский.

Читать полностью » В НИИ Склифосовского провели сложную операцию по удалению крупной опухоли мозга сегодня в 5:14
Опухоль сдавливала мозг, но врачи успели: операция в Москве спасла жизнь мужчине

Москвич обратился к врачам с головной болью и узнал, что в его мозге выросла опухоль размером с кулак.

Читать полностью » Айшат Машковская назвала основные симптомы метеозависимости и способы адаптации сегодня в 4:48
Когда погода бьёт по голове: врачи рассказали, как метеозависимость ломает самочувствие

Почему при смене погоды болит голова и хочется спать? Врач объясняет, как работает метеочувствительность и что поможет пережить капризы природы.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Переизбыток воды нарушает солевой баланс и вызывает слабость и судороги — Яна Шмелева
Спорт и фитнес
Поза кобры помогает восстановить подвижность позвоночника и снять напряжение
Еда
ПП-чизкейк на рисовой муке без глютена и сахара получается нежным и полезным
Красота и здоровье
Счётная палата выявила системные проблемы в работе ОМС и непрозрачность тарифов
Питомцы
Исследователи подтвердили: владельцы собак живут в среднем на три года дольше
Культура и шоу-бизнес
Дженнифер Лоуренс рассказала, как накормила Роберта Паттинсона едой из мусорного ведра
Еда
Салат с фасолью и мясом подойдёт и для семейного обеда, и для праздничного стола
Садоводство
Борная кислота с сахарной пудрой помогает вывести муравьёв с грядок безопасно и надолго
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet