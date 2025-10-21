Вино для аппетита, коньяк для сосудов — и инфаркт в подарок: миф, который пора забыть

Многие уверены, что бокал вина "для аппетита" или немного коньяка после ужина помогают сердцу. Эта идея прочно укоренилась в народном сознании и даже передаётся как "народная мудрость". Однако врачи всё чаще говорят об обратном. Кардиологи на основании клинических исследований утверждают: алкоголь не лечит сердце и не защищает сосуды — напротив, даже небольшие дозы постепенно разрушают их стенки и повышают риск инсульта или инфаркта.

Что говорят врачи

Современные научные данные показывают, что этанол токсичен для клеток миокарда — мышцы, обеспечивающей работу сердца. Он нарушает обмен кальция, приводит к окислительному стрессу и разрушает мембраны кардиомиоцитов. Это постепенно ослабляет сердце, снижает его способность к нормальному сокращению и делает сосуды менее эластичными.

По словам врачей, алкоголь вызывает микровоспаления в сосудистой стенке, что со временем может привести к формированию атеросклеротических бляшек. Даже если человек пьёт "редко и понемногу", эффект накапливается. Особенно опасно сочетание алкоголя с гипертонией, сахарным диабетом или высоким уровнем холестерина — эти факторы усиливают действие друг друга.

"Так что чем меньше и реже человек употребляет спиртное, тем ниже риски инфарктов и инсультов. Никакого защитного эффекта для сосудов алкогольные напитки не дают", — отметила кандидат медицинских наук, кардиолог НМИЦ им. В. А. Алмазова Наталья Гаврилюк.

По словам специалиста, представление о "пользе" красного вина связано с тем, что в нём содержатся антиоксиданты. Но тот же эффект можно получить, просто добавив в рацион виноград, гранат, чернику или зелёный чай — без вреда для печени и сосудов.

Почему алкоголь опасен для сосудов

Алкоголь действительно вызывает кратковременное расширение сосудов, из-за чего человек ощущает тепло и расслабление. Но это иллюзия: спустя несколько часов сосуды резко сужаются, давление подскакивает, а сердце вынуждено работать с перегрузкой.

Регулярное употребление спиртного, даже в небольших дозах, провоцирует:

развитие гипертонии и тахикардии;

утолщение стенок сосудов;

нарушения ритма сердца;

повышение уровня холестерина и триглицеридов;

хроническое воспаление сосудистой стенки.

Всё это приводит к ускоренному старению сосудов и росту вероятности тромбоза.

Советы шаг за шагом для профилактики

Полный отказ от алкоголя. Даже редкие бокалы вина влияют на давление и сосуды. Больше клетчатки. Добавляйте в рацион отруби, овсянку, яблоки, брокколи — они очищают сосуды. Контроль жиров. Исключите продукты с трансжирами: майонез, чипсы, маргарин, промышленную выпечку. Кофе в меру. До четырёх чашек в день допустимо, если нет гипертонии. Физическая активность. Ежедневные прогулки и плавание укрепляют сосудистые стенки. Сон и отдых. Хроническое недосыпание повышает уровень кортизола, что вредно для сердца.

Сравнение: "умеренное употребление" и трезвость

Параметр Умеренное употребление Полный отказ Риск инсульта Повышен на 20-30% Минимальный Давление Часто нестабильное Стабильное Состояние сосудов Постепенно ухудшается Сохраняется эластичность Уровень энергии Колебания Постоянный Сон Нарушается Восстанавливается

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: пить "для профилактики".

Последствие: повышение давления и ускоренное старение сосудов.

Альтернатива: укрепляйте сосуды питанием и умеренной физической активностью.

Ошибка: употреблять алкоголь вместе с жирной пищей.

Последствие: двойная нагрузка на печень и сердце.

Альтернатива: замените жирные соусы и закуски овощами и рыбой.

Ошибка: использовать алкоголь как средство от стресса.

Последствие: зависимость и повышенная тревожность.

Альтернатива: расслабляйтесь с помощью дыхательных техник, прогулок, хобби.

А что если…

…вы пьёте только на праздники? Даже редкое употребление спиртного может спровоцировать сосудистый спазм, особенно у людей с повышенным давлением.

…вы считаете, что пиво безопаснее вина? На самом деле количество этанола в полулитре пива эквивалентно рюмке водки — и вред для сосудов одинаков.

…вы заменяете алкоголь "безалкогольным пивом"? Этот напиток всё равно содержит до 0,5 % спирта и лишён пользы. Лучше выбрать квас, морс или чай с ягодами.

Плюсы и минусы отказа от алкоголя

Плюсы Минусы Нормализация давления и пульса Психологическая перестройка привычек Улучшение сна и концентрации Возможен дискомфорт в первые недели Снижение риска инсульта и инфаркта Нужно искать другие способы расслабления Улучшение состояния кожи Иногда трудно поддерживать традиции общения Повышение тонуса и энергии -

Мифы и правда

Миф: бокал вина улучшает кровообращение.

Правда: эффект кратковременный, затем сосуды спазмируются.

Миф: пиво менее вредно.

Правда: этанол опасен в любой концентрации.

Миф: алкоголь снижает стресс.

Правда: после расслабления следует упадок и раздражительность.

Исторический контекст

До середины XX века алкоголь считали лекарством. Его назначали при бессоннице, "для стимуляции аппетита" и даже при простуде. Но позже врачи заметили, что такие пациенты чаще страдают гипертонией и инфарктами.

Сегодня Всемирная организация здравоохранения официально заявляет: безопасной дозы алкоголя не существует. Даже небольшие порции повышают риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Три интересных факта