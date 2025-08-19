Хотели бросить вызов Tesla — а проиграли даже китайцам: чем закончилась история VinFast
Можно ли за считанные годы пройти путь от громких амбиций до полного отступления? История VinFast показывает, что да. Вьетнамский производитель электромобилей, ещё недавно обещавший бросить вызов Tesla и европейским брендам, официально объявил о сворачивании деятельности на рынках Европы и США.
Провал на Западе
VinFast всего несколько лет назад громко вышел на международную арену, сделав ставку на США и ключевые европейские страны. В конце 2024 года компания представила компактный кроссовер VF6 сразу в Германии, Франции и Нидерландах. Однако надежды на быстрый успех не оправдались. Уже в первые месяцы стало очевидно: автомобили страдают от проблем с электроприводом, а отсутствие официальных сервисных центров отбило желание у покупателей рисковать.
Ситуация в Америке оказалась ещё печальнее. Первые партии машин получили шквал критики за низкое качество сборки и быстро проявившиеся технические недостатки. К тому же VinFast не сумел наладить бесперебойные поставки запчастей, из-за чего даже мелкие поломки превращались в долгие и дорогостоящие ремонты.
Финансовый крах
Попытка закрепиться на новых рынках обернулась тяжёлым финансовым ударом. Несмотря на инвестиции в 12 миллиардов евро, убытки VinFast за последний год выросли ещё на 20%. Для компании, рассчитывавшей на экспансию и укрепление бренда в премиальном сегменте, это стало переломным моментом.
Возврат к Азии
Теперь вьетнамский автопроизводитель сосредоточится исключительно на азиатских странах. Причина проста: здесь стандарты качества и безопасности заметно мягче, а потребители в среднем менее требовательны, чем в Европе или США.
При этом VinFast открыто признаёт, что проиграл в конкурентной борьбе с китайскими производителями. Их электромобили сегодня предлагают более выгодное соотношение цены и качества, а также широкую сеть сервисных центров и устоявшуюся репутацию.
