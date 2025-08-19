Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 16:55

Хотели бросить вызов Tesla — а проиграли даже китайцам: чем закончилась история VinFast

VinFast объявил о сворачивании продаж электромобилей в США и Европе

Можно ли за считанные годы пройти путь от громких амбиций до полного отступления? История VinFast показывает, что да. Вьетнамский производитель электромобилей, ещё недавно обещавший бросить вызов Tesla и европейским брендам, официально объявил о сворачивании деятельности на рынках Европы и США.

Провал на Западе

VinFast всего несколько лет назад громко вышел на международную арену, сделав ставку на США и ключевые европейские страны. В конце 2024 года компания представила компактный кроссовер VF6 сразу в Германии, Франции и Нидерландах. Однако надежды на быстрый успех не оправдались. Уже в первые месяцы стало очевидно: автомобили страдают от проблем с электроприводом, а отсутствие официальных сервисных центров отбило желание у покупателей рисковать.

Ситуация в Америке оказалась ещё печальнее. Первые партии машин получили шквал критики за низкое качество сборки и быстро проявившиеся технические недостатки. К тому же VinFast не сумел наладить бесперебойные поставки запчастей, из-за чего даже мелкие поломки превращались в долгие и дорогостоящие ремонты.

Финансовый крах

Попытка закрепиться на новых рынках обернулась тяжёлым финансовым ударом. Несмотря на инвестиции в 12 миллиардов евро, убытки VinFast за последний год выросли ещё на 20%. Для компании, рассчитывавшей на экспансию и укрепление бренда в премиальном сегменте, это стало переломным моментом.

Возврат к Азии

Теперь вьетнамский автопроизводитель сосредоточится исключительно на азиатских странах. Причина проста: здесь стандарты качества и безопасности заметно мягче, а потребители в среднем менее требовательны, чем в Европе или США.

При этом VinFast открыто признаёт, что проиграл в конкурентной борьбе с китайскими производителями. Их электромобили сегодня предлагают более выгодное соотношение цены и качества, а также широкую сеть сервисных центров и устоявшуюся репутацию.

