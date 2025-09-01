Этот запах отпугнёт всех вредителей: это может спасти ваш сад от кузнечиков

Многие садоводы привыкли бороться с кроликами, грызунами или насекомыми, но один вредитель часто остается без внимания — кузнечики. Даже несколько насекомых способны нанести ощутимый урон растениям на участке.

Эксперты по защите растений уверяют: необязательно сразу прибегать к агрессивным химикатам — в первую очередь стоит попробовать обычный столовый уксус.

Чем опасны кузнечики

По данным специалистов, взрослый кузнечик способен съесть от 30 до 250% собственного веса за сутки. Насекомое в основном питается травой и зелеными частями растений, поэтому газон и грядки становятся для него главным источником пищи.

Президент компании Black Pest Prevention Николь Карпентер отмечает, что несколько насекомых оставят лишь мелкие отверстия на листьях, но при массовом нашествии растения получают серьезные повреждения: листья становятся полосатыми, бутоны и стебли обгрызены. При этом трава обычно не погибает, но выглядит неухоженной: появляются неровные проплешины, края листьев темнеют, а общий вид газона становится "усталым".

Карпентер подчеркивает, что особая опасность кроется в высокой скорости размножения. По её словам, сад, который сегодня выглядит ухоженным, уже завтра может превратиться в поле с обрезанными листьями, словно после работы ножниц.

Как работает уксус

Большинство садовых вредителей, в том числе и кузнечики, не переносят запах уксуса. Сертифицированный энтомолог и менеджер по техническим услугам компании Mosquito Joe Шеннон Харлоу-Эллис объясняет, что важно правильно его применять.

Она рекомендует готовить раствор из одной части уксуса и трёх частей воды, переливать его в пульверизатор и распылять по периметру участка. На нежные листья средство лучше не наносить, иначе можно вызвать ожог растений. Обработку стоит повторять после дождя или минимум дважды в неделю в течение всего сезона.

Специалист советует проводить опрыскивание утром или вечером — в дневные часы риск повреждения растений выше.

Дополнительные меры защиты

Карпентер отмечает, что уксус не решает проблему полностью. По её словам, это скорее временная мера: средство помогает сделать растения менее привлекательными для насекомых на день или два, но при сильном заражении понадобится комплексный подход.

Генеральный директор питомника TN Nursery Тэмми Сонс рекомендует сочетать уксус с другими натуральными методами. Она упоминает использование плавающих укрытий на грядках, установку кормушек и купален для птиц, которые помогают естественным образом сократить численность кузнечиков, а также высадку отпугивающих растений — например, календулы или кинзы.

Совет для садоводов

Эксперты подчеркивают: прежде чем обрабатывать весь сад, стоит протестировать раствор уксуса на небольшом участке. Это позволит убедиться, что растения спокойно переносят средство и не получат ожогов.