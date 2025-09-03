Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© torange.biz by tOrange.biz is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 1:15

Яркий салат без привычной горчинки: новая жизнь винегрета

Приготовьте винегрет без огурцов за 40 минут по традиционному методу

Вы когда-нибудь задумывались, как изменить классический винегрет, чтобы он стал ещё нежнее и при этом не потерял свой привычный вкус? Ответ прост — исключить огурцы! Винегрет без огурцов почти не отличается по вкусу от традиционного салата, но структура у него получается более мягкой и приятной. Особенно если использовать тонко нашинкованную квашеную капусту. При желании огурцы можно добавить и в этот вариант — солёные или маринованные, на ваш вкус.

Ингредиенты для 6 порций

  • Картофель — 500 г
  • Свёкла — 200 г
  • Морковь — 150 г
  • Лук — 1 шт.
  • Лимон — 0,25 шт.
  • Растительное масло — 70 мл
  • Квашеная капуста — 200 г
  • Зелёный горошек — 150 г

Как приготовить винегрет без огурцов

Сначала тщательно вымойте картофель и морковь. Отварите их в холодной воде до мягкости — проверить готовность можно с помощью зубочистки. После варки слейте воду и остудите овощи.

Свёклу лучше приготовить отдельно. Чтобы сохранить её яркий цвет, добавьте в воду ложку уксуса. После приготовления остудите свёклу.

Очистите лук от шелухи. Для салата отлично подойдёт красный или белый лук. Если используете обычный репчатый, залейте его на пару секунд кипятком, чтобы убрать горечь. Картофель и морковь очистите от кожуры.

Свёклу нарежьте мелкими кубиками — для удобства можно воспользоваться овощерезкой. Добавьте к ней столовую ложку растительного масла и перемешайте.

Картофель и морковь тоже нарежьте кубиками примерно одинакового размера и переложите в отдельную миску.

Слейте жидкость с горошка, а квашеную капусту слегка отожмите от рассола. Добавьте к картофелю и моркови нарезанный лук, капусту и зелёный горошек.

Заправка и финальные штрихи

Смешайте оставшееся растительное масло с соком свежевыжатого лимона и заправьте салат. Тщательно перемешайте все ингредиенты.

Добавьте свёклу и ещё раз аккуратно перемешайте. Попробуйте салат на вкус — при необходимости добавьте соль или лимонный сок.

Дайте винегрету немного настояться, чтобы вкусы лучше раскрылись. Подавайте к столу и наслаждайтесь нежным и ярким салатом без огурцов.

