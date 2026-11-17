Современные вариации популярного блюда давно вышли за рамки простого набора овощей, в то время как официальные нормативы преследуют иные цели, отметил бренд-шеф сети Горбуфеты Рустам Даутов. О принципиальных отличиях государственных стандартов приготовления винегрета от домашних и ресторанных рецептур специалист пояснил NewsInfo.

Ранее сообщалось, что согласно национальному стандарту русской традиционной кухни, основу знаменитого салата должны составлять запеченные или отварные овощи, такие как свекла, морковь, картофель, репа, а также корни пастернака или сельдерея. Официально утвержденная рецептура допускает включение в состав моченых яблок, маринованных ягод, грибов, маслин, каперсов и даже мясных или рыбных ингредиентов.

Как отметил повар, в ресторанной индустрии и на домашних кухнях винегрет с добавлением кильки или грибов уже считается классикой. Однако ГОСТ — это прежде всего документ, гарантирующий микробиологическую безопасность продукта, особенно при промышленном производстве. По словам эксперта, такие регламенты необходимы фабрикам-кухням и крупным торговым сетям для исключения риска отравлений при длительном хранении упакованных салатов.

При этом кулинарные возможности обычного корнеплода позволяют создавать изысканные блюда из свеклы, которые по эстетике не уступают ресторанным деликатесам.

"ГОСТ — про то, как приготовить, чтобы было безопасно. И это скорее не про ресторанную или домашнюю кухню, а про производство", — подчеркнул Даутов.

Шеф-повар добавил, что соблюдение государственного стандарта подтверждает: конкретное сочетание продуктов не вызовет бурного роста бактерий внутри пачки. Если производитель следует установленным нормам, он имеет право ставить соответствующую маркировку на товаре. Подобные жесткие требования напоминают о тех временах, когда санитарные правила в системе общепита могли привести к полному запрету определенных блюд из-за сложности контроля их качества.

"Проведены исследования, сказали, что, к примеру, моченое яблоко, если добавить, все будет окей, кушайте на здоровье", — объяснил специалист.

Помимо ГОСТов, предприятия могут разрабатывать собственные технические условия, подтверждая безопасность продукции через лабораторные исследования. Это особенно актуально для сегмента готовой еды, где безопасность питания является приоритетом из-за коротких сроков реализации.

Для потребителя же отметка о соответствии госстандарту остается ключевым маркером качества, как это было десятилетия назад, когда состав советской колбасы или других массовых продуктов строго контролировался государством.

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