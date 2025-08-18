Затопленные дороги и скрытые ямы: как не стать жертвой непогоды и не платить за ремонт

Сильные дожди, затопленные улицы и скрытые ямы — это реальная угроза для водителей. Так, один из случаев, когда на затопленной дороге водителю не удалось избежать повреждения автомобиля, а именно, он въехал в яму и погнул колесные диски, став темой обсуждения. Как выяснил aif. ru, автоюрист Дмитрий Славнов объяснил, чья вина и можно ли компенсировать расходы на ремонт.

Водитель на свой страх и риск

По словам Славнова, если перед вами затопленная улица, лучше воздержаться от продолжения движения.

"Не стоит рисковать, нужно либо вернуться на сухой участок, либо прекратить движение", — подчеркнул он.

Проезжать по затопленным участкам всегда сопряжено с риском, ведь под мутной водой легко можно не заметить ямы или другие дефекты дороги. В таких случаях любые повреждения автомобиля, будь то погнутые диски, рваные шины или даже поврежденная подвеска, будут считаться ошибкой водителя.

Ответственность за повреждения автомобиля

Если водитель решает продолжить движение по затопленной улице, несмотря на опасность, он полностью несет ответственность за возможный ущерб.

"Езда по затопленным улицам нарушает правила безопасности, так как условия на дороге могут изменяться из-за погодных факторов. Это квалифицируется как несоблюдение метеорологических условий", — пояснил эксперт.

Таким образом, если автомобиль поврежден в таких условиях, компенсации от государственных или других структур ждать не стоит. Все расходы на ремонт ложатся на плечи владельца автомобиля.

Как избежать повреждений?

Славнов также напоминает, что в таких ситуациях нужно всегда соблюдать осторожность. В идеале, если вода полностью затопила дорогу, лучше всего найти альтернативный маршрут или дождаться, пока вода спадет, чтобы избежать ненужных затрат на ремонт автомобиля.